Nelámali jsme ho na kole ani nemučili ohněm, říká k rozhodnutí Chovance nehlasovat ministr Staněk

Milan Chovanec byl podle ministra kultury Antonína Staňka tak pevně rozhodnutý nepodpořit vládu, že ho nemělo smysl přesvědčovat o opaku. "Neuvažovali jsme ani o žádných sankcích vůči němu," říká Staněk v rozhovoru pro Aktuálně.cz a ČT.

Aktuálně.cz: Jste překvapený rozhodnutím vašeho poslance Milana Chovance, který oznámil, že vládu při hlasování o důvěře nepodpoří?

Antonín Staněk: Je to osobní rozhodnutí pana poslance Chovance, já jsem vycházel z toho, že v minulosti tvrdil, že bude respektovat výsledky vnitrostranického referenda. Rozhodl se postupovat jiným způsobem, v této chvíli je to jeho rozhodnutí. Poslanecký klub je připravený se 14 poslanci hlasovat pro důvěru vládě.

On argumentuje tím, že mu jeho svědomí nedovoluje hlasovat pro vládu s podporou KSČM. Není to důvod, který lze pochopit?

Pravděpodobně se to pochopit dá, na druhou stranu to věděl celou dobu, že vláda bude mít podporu KSČM. Je to asi na něm, on své zdůvodnění sdělil na klubu a klub to vzal na vědomí.

Ve vaší sociální demokracii je mnoho členů, kteří jsou proti vstupu ČSSD do vlády právě kvůli podpoře komunistů. Nebo proto, že předsedou vlády je trestně stíhaný politik. Vám osobně některá z těchto věcí vadí?

Ale referendum v ČSSD o vstupu do vlády proběhlo při vědomí těchto informací. Dopadlo tak, jak dopadlo, členové, kteří hlasovali pro vstup naší strany do vlády, věděli, za jakých to je podmínek. A my jako členové klubu výsledek tohoto referenda respektujeme.

A jaký je váš osobní názor na podporu komunistů a trestně stíhaného premiéra?

Stále jsem přesvědčený o principu presumpce neviny, který tady byl kdysi zavedený. Do toho vstoupila presumpce viny u politika. Já to vnímám tak, že občané při vědomí toho všeho dali hlasy hnutí ANO a panu Babišovi, je to výsledek loňských podzimních parlamentních voleb a my musíme s tímto výsledkem pracovat.

Vadí vám to, že vládu podpoří komunistická strana, která v roce 1948 likvidovala vaši sociální demokracii?

Já se přiznám, že jsem v roce 1948 nebyl mezi živými, takže těžko můžu tento pohled sdílet. Pokud jde o komunistickou stranu, tak její podporu vládě dojednalo hnutí ANO, je to mezi KSČM a hnutím, které vyhrálo volby a jeho představitel byl pověřený sestavením vlády.

Jaká byla atmosféra na klubu, když Milan Chovanec řekl, že nepodpoří vládu?

Naprosto věcná. Řekl své argumenty a my jsme je vzali na vědomí. To, že 14 poslanců ČSSD podpoří vládu, dokazuje, že klub nikdy nebyl jednotnější.

Snažili jste se přesvědčit pana Chovance, aby podpořil vládu?

To asi poznáte a vycítíte, že když je někdo rozhodnutý o svém názoru, tak nemá smysl ho přesvědčovat. Vzali jsme jeho rozhodnutí na vědomí. Lámání kolem nebo mučení ohněm rozhodně neprobíhalo. Dokonce jsme ani neuvažovali o nějakých sankcích. Je to rozhodnutí poslance a je to na něm.