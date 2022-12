Policie odložila vyšetřování požáru Mynářovy hospody. Nezjistila, kdo ji zapálil

Policie odložila případ zapálení hospody Na Srubu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, kterou vlastní firma hradního kancléře Vratislava Mynáře. Nezjistila totiž, kdo za činem z konce letošního března stojí. Uvedl to server iRozhlas.cz. Dle dřívějšího sdělení vyšetřovatelů budovu někdo zapálil úmyslně. Mynáře znepokojuje rychlost, s jakou policie případ odložila, i to, že nebyl pachatel zjištěn.

Dřevěná budova téměř kompletně vyhořela, způsobená škoda činila zhruba 25 milionů korun. Po požáru pracovala policie se třemi možnými verzemi jeho možného vzniku, a to nedbalostí, technickou závadou a úmyslným založením. Později uvedla, že vyšetřovatelé mají podezření, že budovu někdo zapálil úmyslně. Trestní řízení vedla pro spáchání zločinu obecného ohrožení. Pachateli by za něj v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozilo osm až 15 let vězení.

Kdo požár založil, však policie nevypátrala. Odložení případu serveru iRozhlas.cz potvrdil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. "Policejní orgán vydal usnesení o odložení věci. Nejsou důvody, které by vedly k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. To znamená, že nebyl zjištěný pachatel," řekla serveru státní zástupkyně zlínské pobočky brněnského krajského státního zastupitelství Renata Bártková, která na prověřování případu dohlížela.

"Doufám, že Policie ČR dělá, co může, ale rychlost, s jakou věc odložila, mě znepokojuje. Stejně tak jsem vážně znepokojen faktem, že nezjistila pachatele vážného trestného činu, který zaútočil na moji rodinu," sdělil Mynář. Podobný útok se podle něj může opakovat. "Míra profesionality, s jakou byl útok připraven, a jeho časové souvislosti jsou alarmující. Ukazují na možné souvislosti, o nichž mám povědomost, a které zdaleka přesahují místní rámec," dodal.

Několik dní po požáru Mynář v prohlášení a videu na hradním webu prohlásil, že to nebyla náhoda ani nehoda, ale že oheň v dřevěné budově někdo založil úmyslně. Vedoucí prezidentské kanceláře tvrdil, že v budově měl původně být se svou rodinou i v den, kdy tam hořelo. Událost spojil se "štvavou nenávistnou kampaní médií" a některé novináře obvinil z toho, že ohrozili životy jeho dětí a rodiny. Redakce Mynářova obvinění odmítly.

Požár hospody likvidovalo v noci na 29. března osm profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Nikdo při něm neutrpěl zranění. V době příjezdu hasičů hořela celá střecha objektu. Zasahovali v dýchacích přístrojích s několika proudy vody. Požár dostali pod kontrolu zhruba po hodině.

