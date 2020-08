Nemůžu ke lžím prezidenta mlčet, říká vnučka Peroutky. Podá žádost o exekuci

I když dnes uplynula lhůta, do které se mělo ministerstvo financí omluvit kvůli nepravdivým výrokům prezidenta Miloše Zemana na adresu novináře Ferdinanda Peroutky, omluva nepřišla. "Ještě doufám, že se omluví, ale moc tomu nevěřím," řekla Aktuálně.cz v úterý v podvečer Peroutkova vnučka Terezie Kaslová, která původně omluvu žádala od prezidenta. "Když tak neučiní, podáme žádost o exekuci," říká.

Předlouhých pět let a sedm měsíců uběhlo od chvíle, kdy prezident Miloš Zeman na pražském fóru k holokaustu prohlásil, že novinář Ferdinand Peroutka zveřejnil článek s titulkem 'Hitler je gentleman'. Jelikož nikdy nikdo článek nenašel a nepředložil ho ani prezident Zeman, měla právě do úterního večera 18. srpna 2020 zaznít omluva.

Městský soud v Praze totiž v červenci uložil ministerstvu financí, aby se právě za Zemana omluvilo kvůli "dehonestujícím a nepravdivým výrokům" prezidenta. Adresátem omluvy měla být Peroutkova vnučka Terezie Kaslová, která už léta marně omluvu žádá - nejdříve po Zemanovi a následně na základě soudních rozsudků po Kanceláři prezidenta republiky a nejnověji po ministerstvu financí.

"Čekám, co se do konce úterý stane. Stále doufám, že by se ministerstvo mohlo omluvit, ale příliš tomu nevěřím. Pokud tak neučiní, podáme žádost o exekuci," řekla Kaslová Aktuálně.cz v úterý v podvečer. Přitom mluvila o tom, že by byla nejraději, kdyby se omluvil přímo prezident.

"Mě by nejvíc potěšilo, kdyby se hned na samém počátku pan Zeman zachoval

jako chlap a řekl: Já jsem se spletl. Kdyby se takto omluvil, byl by pro mě velký frajer. Každý, kdo dokáže uznat chybu a omluvit se, je z mého pohledu frajer," uvedla Kaslová. Jinak jí přijde, že Zeman slovním útokem a nepravdivými informacemi o jejím dědečkovi záměrně útočil na intelektuály a novináře, protože obě tyto skupiny nepatří mezi jeho oblíbence. Zeman chtěl totiž nepravdivými slovy o Peroutkovi poukázat na to, jak v krizové situaci selhávají intelektuálové.

Zaskočila mě obrovská podpora od lidí, říká Peroutkova vnučka

Terezie Kaslová má za sebou za více než pět let celou řadu soudních stání, kde soudci různých instancí vynášeli různorodé rozsudky. V některých z nich soudci tvrdili, že prezidenta nelze za jeho výroky soudně "popotahovat", proto Kaslová se svým právním zástupcem žalovali následně Kancelář prezidenta republiky. A když soudy rozhodly, že nelze žalovat ani tu, zažalovali ministerstvo financí, které podle soudů zodpovídá za státní úředníky.

"Překvapuje mě, jak dlouho to všechno trvá, na počátku jsem to opravdu

netušila," přiznává Kaslová, která ale nijak nelituje, že se pustila do pře s prezidentem Zemanem o čest svého dědečka a slavného novináře Ferdinanda Peroutky.

Pražský městský soud projednává odvolání v kauze vnučky Peroutka proti ministerstvu financí ohledně výroku prezidenta a článku “Hitler je gentleman”. “Podezírat Peroutku z antisemitismu považuji za něco nehorázného a drzého,” uvedla Kaslová pro média. pic.twitter.com/AKPAGIuhKP — Kateřina Hlaváčková (@hlavackovak) July 2, 2020

Navzdory zatím poslednímu rozsudku, tedy rozsudku Městského soudu v Praze, který rozhodl o omluvě, chce dát Kaslová dovolání Nejvyššímu soudu, protože "není až tak zcela" spokojena s výroky soudu. Nelíbí se jí, že v případě některých dalších Zemanových výroků se ho soud fakticky zastal. "Nemůžu souhlasit se soudem v jeho v tvrzení, že Ferdinand Peroutka mohl říct 'nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky'. On to zkrátka neřekl," uvedl letos v červenci její advokát František Vyskočil.

"Z mého pohledu je úplně jasné, stejně jako z pohledu soudkyně vůbec prvního soudu, který proběhl, že pokud Peroutka není autorem článku 'Hitler je gentleman', není ani původcem zmiňovaného citátu. Pan prezident si prostě vymýšlel," vysvětluje Kaslová.

"To, co řekl o Ferdinandu Peroutkovi, skutečně považuji za nehoráznou urážku. Nejen proto, že Peroutka byl šest let v koncentráku, následně si na něm "zgustli" komunisté a on pak musel do emigrace. Měl hrozně těžký život, půlka jeho rodiny zemřela v Osvětimi, v takovém případě nelze k výrokům prezidenta Zemana mlčet. Opravdu - nelze," opakuje Kaslová, kterou těší solidarita lidí.

"Obrovsky mě zaskočila podpora od lidí, a to často od těch, které vůbec neznám. Chodily mi maily, SMS zprávy, vzkazy na Facebooku, jak hrozně moc mi drží palce a že nebojuji jen za sebe a za dědečka, ale za všechny další lidi, kteří si myslí, že prezident nemá lhát. A když je při lži přichycen, měl by se dokázat omluvit," uvedla.

Lidé jí dokonce nabízeli finanční pomoc, a to ve chvíli, kdy právní zástupce prezidenta Marek Nespala se nechal slyšet, že chtějí od Kaslové více peněz za advokátní služby. Konkrétně si Zeman v odvolání řekl o 22 tisíc korun.

"Veškerá energie, čas a finanční prostředky, které byly vynaloženy na vedení tohoto případu, vynaloženy být neměly. Z pozice vedlejšího účastníka se jedná o takzvané škodné, aby si každý rozmyslel, jestli si skutečně bude dělat z prezidenta trhací kalendář a bude ho žalovat i tam, kde zjevně žalován být nemůže," vysvětloval Nespala.

"Reakce lidí na takový požadavek prezidenta a jeho právního zástupce mě hrozně moc potěšila a dojala," reaguje Kaslová.

Mohli bychom čelit mnoha žalobám, tvrdí ministerstvo financí

Když se on-line deník Aktuálně.cz obrátil v úterý na ministerstvo financí, jeho mluvčí Michal Žurovec poslal písemné vyjádření, z něhož je jasné, že se Kaslová přinejmenším prozatím žádné omluvy nedočká. "Využíváme svého legitimního práva podat dovolání Nejvyššímu soudu," oznámil Žurovec s tím, že ministerstvo má výhrady k právní kvalifikaci, kterou městský soud odůvodňoval, proč se má ministerstvo za Zemana omlouvat.

Podle prohlášení nepodává ministerstvo dovolání z důvodu polemiky, zda výroky Zemana o Peroutkovi byly, či nebyly pravdivé, ale právě kvůli právnímu precedentu. "Ten může do budoucna vést k tomu, že stát, respektive ministerstvo financí bude čelit potenciálně obrovskému množství žalob o finanční náhradu škod (nikoliv pouze omluvu) za činy a výroky, které nejsou výkonem veřejné moci ani nesprávným úředním postupem," stojí v prohlášení.

Ministerstvo argumentuje také tím, že prý se i názory soudců na právní kvalifikace obdobných případů různí. "MF má proto povinnost s péčí řádného hospodáře vyčerpat všechny procesní možnosti, jak uvedenému riziku zabránit," píše Žurovec.

Jak zareaguje Nejvyšší soud, nelze předjímat, jeho mluvčí Petr Tomíček nemá informaci, že by už tento soud rozhodl o odkladu vymahatelnosti rozhodnutí předcházejícího soudu - tedy o tom, zda se má, nebo nemá ministerstvo financí omluvit. "Byl už určen senát, který se bude případem zabývat. Nejvyšší soud si už také vyžádal od Obvodního soudu pro Prahu 1 spis tohoto případu," řekl Aktuálně.cz Tomíček. "Ale jestli soud rozhodne dnes, zítra, nebo jindy, to nikdo neví," podotkl.

Rozhodnutí soudu lze ale částečně předvídat z jiného jeho rozhodnutí. Když se měl před dvěma lety prezident Zeman omlouvat členovi Rady České televize Zdeňku Šarapatkovi za podle soudu nepravdivé výroky o něm, Nejvyšší soud tehdy dovolání ministerstva financí vyhověl. A resort se dodnes za Zemana omluvit nemusel.