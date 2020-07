Peroutkova vnučka vyhrála. Stát se musí skrze ministerstvo omluvit za Zemanovy výroky

Stát se musí prostřednictvím ministerstva financí omluvit za výroky, které pronesl prezident Miloš Zeman o novináři Ferdinandu Peroutkovi. Ve čtvrtek o tom rozhodl pražský městský soud, jenž vyhověl odvolání žurnalistovy vnučky Terezie Kaslové. Verdikt je pravomocný. Zemanův advokát Marek Nespala upozornil, že spor o další tři výroky ministerstvo vyhrálo: "Takže hodnocení nechám na veřejnosti."

Bylo by hezké, kdybych mohla žalovat přímo prezidenta a žádat omluvu po něm, ale to v Česku nejde, říká vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. | Video: Filip Horký

Spor se týkal Zemanových výroků, které zazněly v lednu 2015 na konferenci k výročí konce holokaustu. Prezident mimo jiné tvrdil, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem "Hitler je gentleman". Později na tiskové konferenci uvedl, že zmíněný článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje.

Výrok o tom, že Peroutka je autorem článku, byl podle soudu nepravdivý. "Pro odvolací soud je jednoznačné, že je to výrok, který je objektivně způsobilý neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv pana Ferdinanda Peroutky. Jestliže je takový výrok někomu připisován, není to spravedlivé, není to férové, je to dehonestující a Česká republika se musí za svého prezidenta omluvit," konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

Pražský městský soud projednává odvolání v kauze vnučky Peroutka proti ministerstvu financí ohledně výroku prezidenta a článku “Hitler je gentleman”. “Podezírat Peroutku z antisemitismu považuji za něco nehorázného a drzého,” uvedla Kaslová pro média. pic.twitter.com/AKPAGIuhKP — Kateřina Hlaváčková (@hlavackovak) July 2, 2020

Další Zemanovy výroky o Peroutkovi označil Novosad za hodnotící soudy, na které měl prezident nárok v rámci svobody slova. Kaslová ale uvedla, že se kvůli těmto výrokům obrátí ještě na Nejvyšší soud. Od státu chce omluvu za všechny pronesené výroky.

"Spokojená nejsem. Můžu si říkat, že alespoň částečně jsme uspěli, ale je to jen část. Doufám stále v to, že pravda vítězí," uvedla po zveřejnění výsledku odvolacího řízení Kaslová.

Kaslová nesouhlasí například s postojem soudu k výroku o "vytí s vlky". "Nemůžeme se soudem souhlasit v tvrzení, že Ferdinand Peroutka měl říct 'nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky'. To je skutkové tvrzení, nikoliv hodnotový soud. On to zkrátka neřekl," řekl její advokát František Vyskočil.

K Nejvyššímu soudu chce pokračovat zřejmě i ministerstvo: "Předpokládáme, že ministerstvo financí využije možnost mimořádného opravného prostředku, tedy dovolání k Nejvyššímu soudu, což ve svém odůvodnění předjímá i Městský soud v Praze. Dlouhodobě se totiž domníváme, že veřejný projev prezidenta republiky nelze považovat za nesprávný úřední postup podle zákona o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci."

Část sporu jsme vyhráli, říká Zemanův advokát

Zemanův advokát Marek Nespala prohlásil, že dnešní rozsudek není nijak překvapivý. "Byl konformní s rozsudkem, který padl u městského soudu 1. září 2016," prohlásil pro Aktuálně.cz.

Zároveň připomněl i zmiňované další výroky, u nichž soud neshledal problém. "Je třeba si uvědomit, že byly žalovány celkem čtyři výroky. Spor o tři z nich v tuto chvíli vyhrálo ministerstvo financí za vedlejší účasti prezidenta republiky. Jediná drobná změna je, že neprobíhalo dokazování existence článku Hitler je gentleman," uvedl advokát.

V té souvislosti připomněl údajný důkaz, kterým se snažili Zemanovi obhájci přesvědčit soud. A to, že o článku "Hitler je gentleman" hovořil před osmnácti lety ministr kultury Pavel Dostál. "Jedná se o podstatnou skutečnost, která dává za pravdu prezidentu republiky," míní Nespala.

Dodal, že spory s prezidentem republiky podle něj nepatří před obecné soudy. "Patří na pole správního práva. A nejlépe na pole ústavního soudnictví," dodal Nespala.

"Článek se nedohledal, ale to neznamená, že neexistuje"

V průběhu středečního soudu advokát Peroutkovy vnučky František Vyskočil prezidentovi vytkl, že jediné, za co se byl schopen omluvit, bylo, že se článek nenašel. "Bohužel prezident se nám schovává za stát a odmítá se k věci vyjadřovat a omluvit se," řekl. Podle něj však musí i prezident dodržovat ústavu, která hovoří o ochraně cti a důstojnosti osob. "Dostali bychom se jinak do paradoxní situace jako před rokem 1989, kdy by v naší společnosti existoval jedinec, který stojí nad zákonem," přiblížil Vyskočil.

Podle advokáta zastupujícího ministerstvo financí Marka Nespaly se však prezident neschovává. "Naopak aktivně vstoupil do tohoto řízení, aby mohl prezentovat své názory, argumentaci a postavení," uvedl a dodal, že prezident nechtěl v žádném případě dehonestovat Peroutku ani následně jeho rodinu. "Je ale zřejmé, že jistá fascinace nacisty u něj byla, o tom není žádných debat. A ano, článek se nedohledal, ale to neznamená, že neexistuje," řekl Nespala u soudu.

Nežalujte prezidenta, ale stát

Kaslová původně zažalovala prezidentskou kancelář a justice jí právo na omluvu částečně přiznala. Po zásahu Nejvyššího soudu však žena musela žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Obvodní soud pro Prahu 1 pak loni tuto žalobu zamítl, podle něj projev hlavy státu nemůže být nesprávným úředním postupem, za který nese odpovědnost stát.

"Zkoumání a bazírování soudu prvního stupně, jaké konkrétní normy prezident porušil, je naprosto zbytečné, nemístné, neodpovídá soudní praxi a právní doktríně," podotkl Novosad.

Odvolací soud zároveň stanovil, že žádná ze stran sporu, a tedy ani prezident Zeman jako jeho vedlejší účastník, nemá nárok na náhradu soudních nákladů.

2:09 Prezident Zeman znovu útočí na Ferdinanda Peroutku. DVTV vybrala starší výroky Miloše Zemana, které vykreslují Peroutku v trochu jiném světle. | Video: Martin Veselovský