Jak obejít sankce. Rusové v Karlových Varech rozprodávají hotely, nikdo je ale nechce

Necelé dva kilometry jihozápadně od Karlových Varů stojí v lese budova z poloviny 19. století. Původní věž s vyhlídkovou terasou se změnila na čtyřhvězdičkový hotel Aberg, kde se donedávna scházeli ruští politici a podnikatelé s vazbami na organizovaný zločin. O jejich schůzkách informovaly tajné služby. Hotel vlastní kyperská firma, podle místních ji ovládají rusky mluvící podnikatelé. Teď dům prodávají za více než sto milionů korun.

"Chodím kolem už 15 let. Vlastník si v sousedství postavil kapli, do které dosadil pravoslavnou duchovní z Ruska. O té se ví, že podporuje Vladimira Putina," odkazuje dvaačtyřicetiletá Klára na ruského prezidenta a místní duchovní Nektárii. Ta se letos fotila s příslušníky ruského prorežimního motorkářského gangu Noční vlci.

Na prodej jsou v Karlových Varech i další luxusní nemovitosti v ruském vlastnictví. Finanční analytický úřad zaznamenal vyšší počty převodů takových majetků a firem. Aktuálně.cz to potvrdili i zástupci realitních kanceláří. "Bojí se sankcí. Zároveň ale prodávají, protože se nemohou o své majetky starat," vysvětluje Jiří Brož, šéf kanceláře Loyd Reality.

Po loňské únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu mají Rusové do Česka zakázaný vstup, mnoho budov ve Varech proto zeje prázdnotou. "Pokud budou nadále zavřené a chátrat, pro vzhled města to nebude přínosné," upozorňuje hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Rusové do Česka nemohou posílat peníze potřebné například na pravidelné platby. Když chtějí nemovitost prodat, nedokáže žádná banka zprostředkovat převod peněz do Ruska. Jako poslední takové převody nabízela do letošního února Raiffeisenbank. Podle analytiků proto vlastníci využívají služeb nelegálních směnárníků. I kdyby chtěli pro platby využít své účty v evropských bankách, mohou na nich mít pouze zůstatek do sto tisíc eur, tedy dvou milionů korun.

"Kdyby za mnou přišel ruský majitel s žádostí o prodej hotelu, odmítl bych ho," prohlašuje makléř Brož. "Řekl bych mu, že to dělat neumím a nechci. Na začátku války jsme tak podnikli dva obchody, a už tenkrát to bylo extrémně složité. Jak to dělají ostatní realitky, radši ani vědět nechci," říká s tím, že u inzerovaných ruských nemovitostí často zájemce nenajde cenu a někdy ani název hotelu. Údaje se dozví až na vyžádání.

Realitní kancelář Carlsbad Reality, která nabízí zmiňovaný Aberg, se na webových stránkách tímto způsobem snaží prodat hotel Columbus patřící skupině T-Hotels group. Jejím jednatelem je Artem Teknedzhi, Rus z černomořského města Tuapse nedaleko Soči. Naproti Mlýnské kolonádě je na prodej i penzion Petr. Přes firmu Exo Prague ho ovládá Marina Legierská. Stejně jako její spolumajitel Sergej Ščukin pochází z Jekatěrinburgu.

Nejvíce nemovitostí ruských vlastníků leží v Sadové ulici nedaleko pravoslavného Chrámu svatého Petra a Pavla. Kostel stojící v zástavbě secesních vil patří pod moskevský patriarchát. V jeho čele stojí patriarcha Kirill, nejvyšší představitel ruské pravoslavné církve, který se kvůli podpoře agrese na Ukrajině dostal jako první na český sankční seznam. Stát zatím nechal kostel otevřený, uzavřením by porušil svobodné vyznávání víry.

Objekty jsou rozprostřené všude po městě, podle odhadů makléřů je jich asi padesát. Znát je to už při procházce lázeňskou kolonádu. Vysoko nad ní se tyčí budova s obrovskou cedulí, na které v azbuce stojí nápis Na prodej. "Ještě pořád nepochopili, že nápisy už nemusí být v ruštině, ale raději v češtině, angličtině nebo němčině, protože ruských investorů už je tady skutečně málo," připomíná ředitel karlovarského infocentra Josef Dlohoš.

Peníze z Ruska začaly proudit do Karlových Varů na konci 20. století. Podle policejních zpráv často nelegálně. Rusové do města začali ve velkém jezdit po roce 1989 a vytlačili Němce. Když teď odešli, převažují podle dat státní agentury CzechTourism mezi cizinci ve městě znovu Němci. Nejbohatší Rusové si pořizovali domy přímo na kolonádě nebo ve výstavní čtvrti Westend. Zbavovat se jich začali před anexí Krymu v roce 2014, kdy český stát přestal Rusům garantovat automatická roční víza.

"V mnoha případech bylo účelem těchto nákupů dostat peníze z Ruska. Ruská mafie je často chtěla jen někam 'uklidit', a tak nakupovali věci, které nedávaly ekonomicky smysl, včetně hotelů za astronomické částky," popisuje realitní makléř Brož.

Příliv peněz z ruského organizovaného zločinu zmínila už v roce 2004 tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. V rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedla, že měla závažné signály o tom, že Rusové do Varů investují černé peníze. "Ovládají město a bezpečnostní složky nedokážou zjistit, odkud na to berou peníze. Jde o nebezpečnou trestnou činnost," potvrdila několik policejních zpráv, které uváděly totéž.

Právě vysoká cena hotelů teď patří k důvodům, proč jsou na prodej měsíce. Vlastníci nechtějí slevit a nemovitosti raději přepisují na své příbuzné nebo si mění adresy. Příkladem je hotel Olympia patřící miliardáři Rafiku Gasanovi. Ten uváděl ještě donedávna bydliště v Moskvě. Loni ho změnil a podle registru firem teď bydlí v Ázerbájdžánu. Majetkové převody pak ztěžují dohledávání skutečných majitelů při uplatňování sankcí.