Kalousek a Schwarzenberg jsou jako rodiče, proti kterým rebelují děti, říká Adamová

TOP 09 čeká na podzim celostátní sněm, na kterém si bude volit nové vedení do dalších let. Zakladatelé strany Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg se nijak netají tím, že by v čele partaje rádi viděli někoho jiného než stávajícího předsedu Jiřího Pospíšila. Podporují senátora Tomáše Czernina. Ve straně se tak schyluje k souboji mezi konzervativním a liberálním křídlem. První místopředsedkyně a jedna z nejznámějších tváří strany Markéta Pekarová Adamová se postavila na Pospíšilovu stranu, kritiku "otců zakladatelů" v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítla jako nespravedlivou.

Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg vyjádřili přání, aby TOP 09 vedl někdo jiný než Jiří Pospíšil. Jak se k tomu stavíte vy?

Nesouhlasím s nimi v tom, že současné vedení neodvedlo svou práci dobře. Za rok a půl, co jsme s Jiřím Pospíšilem ve vedení, sbíráme ve volbách dobré výsledky. Samozřejmě, můžeme si představovat, že by byly ještě lepší, ale uspěli jsme ve složité situaci, v jaké je celá politická scéna, a ve chvíli, kdy čelíme obrovské konkurenci. V evropských volbách jsme dokonce v jednom z krajů vyhráli, což se kromě hnutí ANO nepodařilo žádné jiné kandidátce. V senátních volbách jsme společně s kandidáty, kteří kandidovali s naší podporou, vybojovali nejlepší výsledek od založení strany.

Například komunální volby ale tak slavné nebyly…

Ty dopadly tak padesát na padesát. V Praze znamenaly náš návrat do vedení metropole a uspěli jsme i v řadě jiných měst. Samozřejmě někde to tak růžové nebylo. Celkově si ale myslím, že jsme si vedli velmi dobře. Současně se nám daří obnovovat spolupráci se starosty a další subjekty do té spolupráce začleňovat. Výsledky práce by měly být tím hlavním, podle čeho se určuje úspěch předsedů, a proto si myslím, že je zcela namístě, aby současný předseda znovu kandidoval.

Jak se vyrovnáváte s tím, že lidé, kteří vaši stranu zakládali, mají jinou představu o jejím směřování než vy či Jiří Pospíšil? Dělá vám to nějaký problém?

Je to jako v rodině. Rodiče své dítě zplodí, vychovávají a mají často představu, jak by se mělo dál chovat, čemu by se mělo věnovat a jak by mělo fungovat ve svém životě. A není pro ně proto jednoduché sledovat, že to dítě vidí jinak než oni. Taková je dnes situace TOP 09, která se dostává do role puberťáka nebo dospívajícího, který život vidí malinko odlišně oproti rodičům. Je na nás, kteří jsme toho účastni, abychom spolu byli schopni vést dialog. Patří to k dobrým vztahům v rodině, ve straně pak dvojnásobně.

Před dvěma lety jste sama měla velkou šanci stát se předsedkyní TOP 09. Kandidaturu jste ale odmítla, protože jste chtěla založit rodinu. Změnilo se na tom něco? Budete letos kandidovat na předsedkyni strany?

Já si myslím, že když někdo uspěl, měl by pokračovat. Jiří Pospíšil podle mě uspěl a v takové situaci vidím svoji kandidaturu jako bezpředmětnou. Ráda mu ale budu jako první místopředsedkyně nadále pomáhat.

Jak se tedy stavíte ke kandidatuře senátora a místopředsedy TOP 09 Tomáše Czernina proti svému předsedovi?

Myslím, že je známkou zdravého fungování strany, když se objeví další kandidáti. Letos to bude poprvé sněm, který bude v pravém slova smyslu volební. Na tom minulém se sice proti Jiřímu Pospíšilovi také postavil protikandidát, ale objevil se až v ten den a bylo to z jeho strany celé takové nepřipravené a amatérské. Tentokrát se však dá čekat, že to bude skutečný souboj, který ke zdravým stranám patří. A já to vítám.

Když tedy vítáte zdravý a podnětný souboj, proč se ho sama nezúčastníte?

Protože si myslím, že se v něm proti sobě mají postavit kandidáti s rozdílnými představami a vizemi a nemají se mezi sebou poměřovat lidé, kteří situaci vidí stejně. Já podporuji směřování, které má TOP 09 v současné době, tedy liberálně-konzervativní subjekt, a jsem proti přílišnému lpění na konzervatismu. Na té straně spektra je podle mě už příliš velká nabídka, ať už to je ODS, nebo KDU-ČSL, které vnímám jako významně konzervativní subjekty, zvlášť v některých ohledech. Myslím si, že je lepší oslovovat liberální voliče, kteří nás ostatně vždycky volili. Dokonce na to máme ve straně oblíbený bonmot Karla Schwarzenberga.

Který máte na mysli?

Že máme tak liberální voliče, že nám odpustí i náš konzervatismus. A já si myslím, že opouštět tohoto voliče by bylo nemoudré.

Zdá se tedy, že váš letošní sněm bude soubojem dvou táborů - liberálního a konzervativního. Máte představu, kdo zvítězí?

Je pravda, že v TOP 09 jsou taková dvě názorová křídla a postoje. Ale nemyslím si, že to je na škodu. Soupeření názorů má svoji přidanou hodnotu, tříbí se z něj víc uvěřitelná politika a nové možnosti řešení. To strany spíše posiluje, než aby je to oslabovalo. Do sněmu je ale daleko a ještě se může stát spousta věcí. Bylo by velice předčasné odhadovat nějaký výsledek.

Už jste řekla, že podpoříte Jiřího Pospíšila. Kalousek a Schwarzenberg mu vytýkají zejména to, že sedí na více židlích současně - je europoslancem, předsedou strany a současně se angažuje v pražské politice. Není to podle vás na jednoho člověka až moc?

Já si pamatuji doby, kdy náš předseda byl ministr zahraničních věcí. Pamatuji si také doby, kdy naším prvním místopředsedou byl ministr financí, který měl svého času také hodně práce ve vládě. Ani jednomu z nich nikdo nevytýkal, že zastávají více funkcí. Jiří Pospíšil byl v Evropském parlamentu, už když se stal poprvé předsedou. Není to žádná novinka a všichni straníci, kteří ho do funkce předsedy volili, ho volili s tím vědomím. Není to ani jediný předseda strany, který v europarlamentu sedí. Donedávna to byl i úspěšný opoziční lídr slovenské strany Sloboda a solidarita Richard Sulík.

Pan Pospíšil si však k tomu všemu navíc přibral i pražskou politiku…

V tomto případě je však potřeba mít na vědomí, že magistrátní politiku řeší jako předseda klubu (zastupitelů za TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu, pozn. red.) a to není práce na plný úvazek. Rozhodně si myslím, že to zvládá. Víte, on tomu věnuje veškerý čas, který by právě mnozí z nás nebyli ochotni obětovat. Pro mě osobně by byla představa, že nebudu mít prostor pro žádný soukromý život, velmi složitá. Jemu je to vlastní, on to má takto nastavené už spoustu let. Myslím, že se mu nedá vytýkat, že by byl neaktivní předseda.

Odkud pramení nevraživost mezi panem Kalouskem a panem Pospíšilem?

Já bych to nenazývala nevraživostí. Jsou to spíše rozdílné názory na některé věci. A je na nich, aby to hodnotili. Ne na mně.

Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek mluví o tom, zda se nebojí o budoucnost své strany, která právě slaví deset let existence. | Video: Radek Bartoníček | 01:27

Nejde ale jen o Kalouska a Schwarzenberga. Jiřího Pospíšila v evropských volbách příliš neocenili ani vaši voliči. Díky kroužkování ho předběhl Luděk Niedermayer, dvojka kandidátky. Není to znamení, že Pospíšilova tvář už na voliče nefunguje tak jako dřív?

A jak se díváte na to, že zrovna Luděk Niedermayer byl jako lídr kandidátky před pěti lety překroužkován právě Jiřím Pospíšilem?

To je pravda, ale časy se, zdá se, mění…

Já si myslím, že je to prostě dáno tím, že lídr je voliči brán jako ten, kdo se tam dostane. A není potřeba ho zvýhodnit kroužkem. Důležitý je podle mě celkový výsledek, což jsou tři mandáty pro kandidátku. A to je, myslím, úspěch z pohledu toho, jak vypadaly předvolební průzkumy. Například piráti si věřili na vítězství a máme stejný počet mandátů jako oni. V tomto směru od nás nelze čekat sebemrskačství. A pokud se k němu někteří členové strany uchylují, tak je to chyba.

Minulý týden jste se pokoušeli s dalšími sněmovními stranami vyslovit vládě nedůvěru. Některé poslední průzkumy však ukazují, že by se TOP 09 do sněmovny při případných předčasných volbách nemusela vůbec dostat. Máte to na mysli, když podnikáte takové kroky?

Každá politická strana musí počítat s tím, že volby nemusí být jen v řádném termínu. Jsme na to připraveni. Důležitější než průzkumy jsou vždycky výsledky voleb. A já viděla před několika týdny v evropských volbách výsledek 11,65 procenta právě díky tomu, že jsme byli schopni spolupráce. Věřím tomu, že obzvlášť v předčasných volbách by spolupráce byla znovu namístě. Ve středu ji ostatně za nutnou a důležitou označil také předseda STAN Vít Rakušan. Možná by to předčasné volby ještě uspíšily a cestu bychom k sobě pod časovým tlakem hledali snáze.

TOP 09 se starosty dříve spolupracovala. Teď se ale zdá, alespoň podle průzkumu preferencí, že se vaše síly prohodily. Jste připraveni hrát v případné spolupráci druhé housle?

Tam je nutné vést rozhovory a je předčasné říkat, jaká forma spolupráce bude. S jednáními už jsme začali, ve smlouvě k evropským volbám jsme deklarovali, že budeme společně postupovat i v rámci dalších voleb. Ať už krajských, nebo právě parlamentních.

Když mluvíte o té spolupráci: v Praze vládnete v koalici, o které si mnoho voličů myslelo, že po letech hádek přinese do vedení města klid a souznění. Výsledek tak ale příliš nevypadá. Neukazuje hlavní město, že ani spolupráce ve sněmovně nebude tak lehká, jak si možná myslíte?

Pokud chcete něčeho dobrého dosáhnout, tak se po cestě k výsledku setkáváte i s dílčími překážkami nebo neúspěchy či kotrmelci. To je běžné v jakékoli oblasti života. Žádná velká věc se nezrodí bez překážek.

Při oslavě deseti let od vzniku TOP 09 řekl čestný předseda strany Karel Schwarzenberg, že jste se dosud nenaučili budovat stranu. Souhlasíte s ním?

Z hlediska členské základny na tom, myslím, nejsme tak špatně, jak to je občas interpretováno. Členská základna České pirátské strany, která také nedávno oslavila desáté výročí, se pohybuje kolem tisícovky. My máme 2600 lidí. Máme program, který je zaměřený spíše na střední třídu, přemýšlivé voliče, takže jsme se byli schopni etablovat spíše ve větších městech a už nám to tolik nejde v menších obcích a vesnicích.

To vám ale může zlomit vaz třeba v krajských volbách, které budou příští rok…

Nevnímala bych to ale tak kriticky. Je to i dané tím, že jsme ze začátku spolupracovali s hnutím STAN, které nám tu absenci v menších obcích nahrazovalo. Věřím, že jsme schopni znovu spolupracovat a vzájemně se doplňovat ku prospěchu všech občanů, které svou nepopulistickou odpovědnou politikou zastupujeme.

Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Aktuálně.cz také uvedl, že už nebude v žádné budoucí vládě. Stejně se vyjádřil i Karel Schwarzenberg. Co si o tom myslíte?

Vnímám jejich rozhodnutí jako rozumné.