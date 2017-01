Kalamita v Jablonci trvá. S úklidem sněhu pomáhají i vězni

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

V Jablonci nad Nisou pomáhají s úklidem sněhu i vězni z rýnovické věznice. Kalamitní stav vyhlásili v Jablonci v pondělí dopoledne, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Město do boje se sněhem nasadilo veškerou techniku i velký lopatkový nakladač lidově přezdívaný Stalinovy ruce. Většina měst v Libereckém kraji bojuje s přívaly sněhu a odváží ho z ulic pryč.

Jablonec nad Nisou – Kalamitní stav, který v pondělí vyhlásili v Jablonci nad Nisou, zatím město rušit nebude. Předběžně se předpokládá, že může trvat až do pátku. Od soboty napadlo v Jablonci více než půl metru sněhu. "Ve městě se intenzivně pracuje na jeho odklízení, vedle techniky se zapojili i lidé zaměstnaní na veřejně prospěšných pracích a také desítka vězňů z rýnovické věznice," řekla mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Kalamitní stav vyhlásili v Jablonci v pondělí dopoledne, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. V souvislosti s kalamitou jsou ve městě vypnuté parkovací automaty, a parkování je tak zdarma. "Intenzivně se pracuje na zprůchodnění chodníků, rozšíření průjezdních profilů komunikací, sníh z města odvážejí nákladní automobily na deponie. V časných ranních hodinách vyjel do ulic i velký lopatkový nakladač lidově přezdívaný Stalinovy ruce, aktuálně uklízí v Ladově ulici, postupně, během dne, by se měl přemístit do Palackého ulice ve směru z Horního náměstí do Mšena," dodala Hozová.

V Jablonci od začátku letošní zimy napadlo 160 centimetrů sněhu, za celou zimu 2015/2016 to bylo jen 125 centimetrů. Rekordní byla v podhorském městě zima 2009/2010, kdy nasněžilo od listopadu do dubna 340 centimetrů a údržba tehdy stála 22 milionů korun. Naopak nejlevnější byla předminulá zima, kdy za údržbu zaplatilo město jen 8,2 milionu. Počasí bylo tehdy výjimečně mírné, napadlo jen 57 centimetrů sněhu. Zhruba stejně ho ve městě přibylo za uplynulý víkend.

Jablonec ale není jediné město v Libereckém kraji, které se sněhem bojuje. Kalamitní stav vyhlásili v pondělí dopoledne také v Novém Městě pod Smrkem na Liberecku. "Nebyli jsme schopni udržet průjezdné komunikace a průchodné chodníky," řekl starosta Pavel Smutný (SOS pro Nové Město p. S.). V terénu je podle něj veškerá dostupná technika a radnice povolala i další firmy. "Odvážíme sníh z centra na parkoviště u singltreku. Soustředíme se hlavně na vyčištění chodníků podél krajských komunikací, abychom zajistili dětem bezpečnou cestu do školy," řekl starosta.

Liberec kalamitní stav vyhlašovat nebude, více bude odvážet sníh

Liberec kalamitní stav vyhlašovat nebude. "Ve zvýšené míře bude ale odvážet sníh zejména z centra, parkovišť a sídlišť," řekl náměstek primátora Tomáš Kysela (býv. ANO). Podle něj si na to najmou další firmy, liberecké technické služby už více techniky nasadit nemohou.

"Kapacity na svoz sněhu se navýší z šesti kusů mechanizace o dalších 15 nakladačů a svozových aut," uvedl Kysela. Město to bude podle něj stát milion korun navíc. "Předpokládáme, že za leden zaplatíme za zimní údržba 25 milionů, na celou zimu byl předpoklad 36 milionů korun," uvedl Kysela. Sníh se bude odvážet do deponie v Londýnské ulici u čistírny odpadních vod, případně do lomu v Harcově.

