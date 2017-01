Sníh komplikuje dopravu. Přes noc napadlo až 15 centimetrů, na Vysočině havaroval autobus

AKTUALIZOVÁNO před 3 minutami

Silničářům se v noci na čtvrtek podařilo zprůjezdnit všechny krajské silnici ve Frýdlantském výběžku, kde museli kvůli hustému sněžení a silnému větru ve středu vyhlásit kalamitní stav. Noční sněžení ale dál komplikovalo dopravu po celé republice.

Liberec – Silné sněžení v noci na čtvrtek zkomplikovalo dopravu po celé republice. Na Vysočině napadlo během noci na dnešek deset až 15 centimetrů nového sněhu a na vedlejších silnicích se tvoří sněhové jazyky. Situace se naopak zlepšila ve Frýdlantském výběžku, kde se silničářům podařilo zprůjezdnit všechny krajské silnice, a odvolali tak kalamitní stav ze středečního večera.

V Libereckém kraji jsou ale pro kamiony nadále uzavřené dvě silnice první třídy vedoucí do Polska. Nákladní vozy nad šest tun nesmí ani na silnici třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Pro veškerou dopravu je zcela uzavřená spojka mezi Václavicemi a Bílým Kostelem, tam je ale dostatek objízdných tras, řekl dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.

V noci v kraji připadlo od deseti do 15 centimetrů prachového sněhu, velké problémy ale dělal hlavně vítr, který vytvářel takzvanou bílou tmu, závěje a jazyky. "Na Frýdlantsku foukalo i přes 140 kilometrů v hodině," uvedl Pospíšil. Nejhorší to bylo podle něj do půlnoci.

Na Vysočině napadlo během noci na čtvrtek deset až 15 centimetrů nového sněhu. Na vedlejších silnicích se tvoří sněhové jazyky. V kopcích mají potíže kamiony. Na Žďársku havaroval autobus, jeden člověk utrpěl lehké zranění. Silnice jsou sjízdné, řidiči však podle silničářů musí být při jízdě opatrní.

Vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. V porovnání s minulými dny se výrazně oteplilo a teploty se drží kolem nuly. Na některých vozovkách nižších tříd zůstává vrstva zledovatělého nebo ujetého sněhu. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic. Na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku se mohou místy vyskytovat sněhové přeháňky. Vozovky prvních tříd v kraji jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Na Českobudějovicku, Prachaticku a Písecku fouká nárazový nebo silný vítr.

V Královéhradeckém kraji v noci napadlo několik centimetrů sněhu, všechny silnice v kraji byly ráno se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplývá z informací policie a silničářů. Meteorologové varovali, že se mohou na cestách tvořit sněhové jazyky a závěje.

Dopravu v Pardubickém kraji komplikuje nový sníh, který napadl v noci. Vlivem větru se na mnoha místech tvoří závěje. Všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné, uvádějí krajští silničáři. Na státních silnicích je sníh většinou po solení rozbředlý, na ostatních leží na vozovkách často uježděná sněhová vrstva.

Ve Zlínském kraji v noci připadlo místy i více než deset centimetrů sněhu. Silničáři vyslali do terénu veškerou techniku, rozbředlý či ujetý sníh ale na komunikacích zatím zůstává. Sjízdné jsou všechny cesty, ale jen se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací jednotlivých správ a údržeb silnic (SÚS).

Až 15 centimetrů sněhu napadlo v noci v Olomouckém kraji, kde jsou ve čtvrtek ráno všechny silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Jesenicku se kvůli silnému větru místy tvoří sněhové jazyky. Husté sněžení už ustalo, v některých částech kraje jsou ale stále sněhové přeháňky.

V Moravskoslezském kraji sníh působí největší komplikace na Bruntálsku. Silný vítr tam vytváří sněhové jazyky. Všechny komunikace tam jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Pozor si musejí po nočním sněžení dávat i řidiči v ostatních oblastech kraje. I v dalších místech regionu v noci sněžilo. Například v Ostravě, na Karvinsku a Novojičínsku napadlo okolo osmi centimetrů

autoři: ČTK, Domácí