Leštíte si ego a plivete třetině národa do obličeje, vyčítá mecenáš Dědek starostům odmítání Babiše

Dalibor Dědek měl být původně jedním z hlavních lákadel kandidátky STAN pro podzimní sněmovní volby. Se starosty se ale nepohodl a nakonec se z předvolebního boje stáhl. Nyní hnutí, jež i finančně podpořil, silně tepe. Vadí mu, že zarytě odmítá jakoukoliv spolupráci s Andrejem Babišem.

Praha - Jablonecký podnikatel Dalibor Dědek, který se v létě nakrátko zapojil do předvolební kampaně hnutí Starostové a nezávislí, a dokonce za ně chtěl kandidovat, nyní STAN ostře kritizuje. Vadí mu, že odmítají jakoukoliv spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše, které sněmovní volby jasně vyhrálo se ziskem téměř 30 procent hlasů.

"Štve mě, že ti, co se sotva dostali do parlamentu, si teď arogantně leští své ego. Jestli 30 procent voličů zvolilo ANO, tak straničky, které dostaly pět a víc procent, ignorují každého třetího voliče, kterého na ulici potkají. Plivou do tváře třetině národa," prohlásil zakladatel výrobce alarmů Jablotron v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Rozdílný pohled na Babiše jej odlišoval od předáků STAN už v létě, kdy na rozdíl od Jana Farského či Petra Gazdíka říkal, že by neměl za určitých okolností problém s nynějším premiérem spolupracovat. To byl i jeden z důvodů, proč nakonec těsnější spolupráce se starosty trvala jen krátce. Dědek o tom dnes hovoří jako o "třítýdenním stanování".

"Babiš je stíhaný za Čapí hnízdo, já se tam jel podívat, abych to viděl. Jestli nemají nic jiného než Čapí hnízdo, tak sorry. Srovnejte to s tím, co tady za evropské peníze jinde vzniklo, že se promrhaly miliony, aby se postavila asfaltka od kravína k lesu, jen protože něčí bratr má stavební firmu. Já Babišovi vyčítám, že má hrozně konfrontační rétoriku a jde až na hranu. Jestliže jsme si ale v té naší zoo zvolili lva za krále, nemůžeme mu teď vyčítat, že se chová jako šelma," namítl Dědek na argument, že hlavní Babišovou slabinou je jeho obvinění.

Dalibor Dědek má pověst jednoho z nejslušnějších českých byznysmenů a řadí se mezi výrazné tuzemské mecenáše, a když v červenci podpořil STAN, vyvolalo to velký zájem. Do politiky už jej předtím opakovaně lákala TOP 09 nebo ODS, lanařil jej i sám Babiš, který chtěl, aby za ANO kandidoval jako lídr na Liberecku.

Ostatně v předvolební brožuře O čem sním, když náhodou spím Babiš zmiňuje Dědka jako podnikatelský vzor. Časopis Forbes odhadl majetek jabloneckého patriota na 5,5 miliardy korun.

Šedesátiletý filantrop, který podporuje například Nadační fond Neuron nebo který skoupil rozsáhlé pozemky v Jizerských horách, aby zabránil nekontrolované developerské výstavbě, je k Babišovi kritický hlavně kvůli jeho přílišné razanci.

Měl by podle něj také zvážit to, k čemu jej vyzývají například sociální demokraté, tedy aby neusiloval za každou cenu o post premiéra: "Je špatně, když se každý volební lídr automaticky vidí v pozici premiéra. To je nesmysl. Po třech týdnech v politice jsem sepsal takové doporučení a probíral ho s některými politiky. Mluvil jsem o tom i s Babišem, dokonce jsem mu to napsal, probírali jsme to spolu. Ale on je tvrdohlavý."

I přesto ale tvrdí, že například starostové dělají chybu, když tvrdí, že klidně půjdou do opozice a nebudou se za žádnou cenu podílet na vládě s ANO. "Mně hned od začátku vadilo pyšné chování starostů, které je patrné i po volbách. To odmítání Babiše. Nesmyslné vyhrazování se. Být proti něčemu je pohodlné a zbabělé. Něco tvořit a reálně dokázat je mnohem pracnější než pouze kritizovat a nesouhlasit," uvedl Dědek.

Farský: Dědek nás přesvědčoval před volbami, ale neuspěl

Šéf poslanců STAN a jejich volební lídr Jan Farský Aktuálně.cz řekl, že Dědek přemlouval starosty ke spolupráci s Babišem už před volbami, ale neuspěl. "Že má pan Dědek jiný názor, úplně respektuji. Už tehdy mě přesvědčoval, ale nepřesvědčil," řekl Farský.

Starostové podle něj mají několik důvodů, proč Babišovu vládu nepodporovat. "Pan Babiš je zcela nedůvěryhodný, těžko v Česku najít více nedůvěryhodného člověka. A vyjádřit důvěru jeho vládě zároveň znamená vyjádřit nedůvěru policii a státnímu zastupitelství," sdělil Aktuálně.cz Farský.

Kromě toho by podle něj byl vstup do Babišova kabinetu pro starosty nesmyslný. "Sloužili bychom akorát jako zástěrka, protože když pan Babiš chce prosadit svoje zájmy, tak je mu vlastně jedno s kým. Mít našich šest poslanců by bylo pro Andreje Babiše skvělé, protože by mohl říkat, že má starosty ve vládě, ale kdybychom si to představovali jinak než on, vždy by našel někoho, kdo by nás nahradil," vysvětluje šéf poslanců STAN.

Farský dodal, že se zakladatelem Jablotronu bylo jeho hnutí v kontaktu naposledy kolem voleb. "Ničeho nelituji a doufám, že ani pro něj to není žádný traumatický zážitek, ale po pravdě řečeno jsme neměli příliš potřebu se po volbách scházet," dodal.

O tom, že by Dalibor Dědek kvůli zkušenostem se starosty úplně zanevřel na politiku, se ale nedá mluvit. I nadále má jen slova uznání pro jednoho z nejviditelnějších zástupců STAN, a to libereckého hejtmana Martina Půtu. A také se poměrně výrazně zapojil do prezidentské kampaně, když podpořil Jiřího Drahoše dvěma miliony korun.

