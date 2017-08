Nevypařím se po anglicku, sliboval miliardář Dědek. Z kandidátky STAN ale odstoupil po třech týdnech

AKTUALIZOVÁNO před 37 minutami

Miliardář Dalibor Dědek se na kandidátce Starostů příliš neohřál. Pokus Dědka účastnit se české politiky trval zhruba jen tři týdny. Dědek byl lídrem v Ústeckém kraji. Podnikatel bude s hnutím dál spolupracovat. Tím, že nebude kandidovat, se chce podle svých slov vyhnout interpretacím, že si jako miliardář chce hnutí STAN koupit a po vzoru Andreje Babiše (ANO) vstoupit do politiky.

Praha - Když podnikatel Dalibor Dědek vstupoval nedávno do politiky jako jeden z lídrů kandidátky STAN, strhl na sebe velkou pozornost, měl velké plány a dokonce vyzval lidi, aby vstupovali do politiky. "Nemohu ostatním říkat: Pojďte na kandidátku a pak se z toho po anglicku vypařit," řekl před několika dny pro Aktuálně.cz.

Jenže, když ve čtvrtek začali představitelé STAN představovat svůj program pro říjnové parlamentní volby, oznámili v průběhu konference informaci, která veškeré programové body dostala do pozadí - sdělili, že podnikatel Dědek nejenže nepovede kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v Ústeckém kraji, ale vůbec na ní nebude.

"Rozhodl jsem se, že na kandidátce nebudu," řekl Dědek Aktuálně.cz s tím, že to ale neznamená jeho konec v politice. "Nadále budu pracovat pro STAN a věřím, že napomůžu tomu, aby se do Sněmovny dostalo co nejvíce slušných lidí," prohlásil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Bude výsostný podporovatel, tvrdí lídr STAN Farský

Na první místo se po Dědkovi vrací bývalý starosta Litvínova Milan Šťovíček, oznámil celostátní lídr kampaně STAN Jan Farský.

Dědek začal se Starosty spolupracovat na začátku měsíce poté, co zkrachoval projekt společné kandidatury STAN s lidovci. Za cíl si dal hledání nezávislých osobností, které by za hnutí šly do voleb. Nakonec se ujal i místa na kandidátce. Podle Farského se nyní vrátí do předchozí role. "Bude nám pomáhat s celorepublikovými tématy a bude naším výsostným podporovatelem," konstatoval Farský.

Na kandidátce skončil kvůli mediální nálepce "dalšího miliardáře, který se chce dostat do politiky", vysvětlil Farský. "Tím, že do toho vstoupil Dědek, tak se okamžitě objevily titulky, že další miliardář prahne po moci, Dědek si koupil STAN a je to druhý Babiš," dodal Dědek.

Jistou chybu vidí i ve webu, na kterém Dědek hledal pro Starosty "slušné lidi". "Výzva měla efekt, že lidi se začali ptát: 'Hrome, to v tom STAN nejsou slušní?'" uvedl.

Navíc podle něj deklarované hledání dalších nezávislých tváří mohlo vyvolávat představu, že Starostové nejsou jednotní. Svou roli nyní vidí Dědek v tom, aby po celé republice bojoval za hlasy pro STAN. "Nechci ve své práci polevit, naopak chci přidat," uvedl. Připustil, že v problémech Ústeckého kraje by se musel teprve zorientovat.

První místopředseda STAN Vít Rakušan odmítl možnost, že by kroky kolem Dědka byly zmatečné. "STAN ohlásil spolupráci s Daliborem Dědkem, ta nadále trvá. My podle mého názoru z určitého úhlu pohledu situaci zpřehledňujeme a odnímáme ze STAN zátěž v tom ohledu, že si někdo kupuje politické hnutí," řekl.