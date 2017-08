Dědek: Tři týdny "stanování" byly jako výlet do vesmíru, zběsilá jízda. Za Starosty budu dál bojovat

před 22 minutami

Podnikatel Dalibor Dědek v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil, že jeho odchod z kandidátky Starostů v žádném případě neznamená, že by skončil v politice nebo v hnutí STAN. Podle svých slov bude Starostům pomáhat ještě víc. Úspěšný podnikatel přiznal, že ve spolupráci s hnutím se objevily problémy, které bylo nejlepší řešit právě tím, že opustil kandidátku. "Jen hlupák by šel cestou, kterou udělá více škody než užitku," řekl.

Co se to stalo? Teprve před několika dny jste oznámil vstup do politiky a už končíte…

Ale já v politice nekončím!

No ale odstoupil jste z prvního místa kandidátky Starostů v Ústeckém kraji, takže padla šance, že byste mohl po volbách usednout jako poslanec ve sněmovně.

Nebudu ve sněmovně, ale to není mým cílem.

A co je vaším cílem?

Aby se do sněmovny dostalo co nejvíce slušných lidí. A za to budu bojovat jako lev.

Jak budete bojovat?

Budu bojovat po celé republice. Věřte, že je to součástí většího plánu.

Jakého plánu? A jak tedy bude vypadat vaše činnost v příštích týdnech do času parlamentních voleb?

Budu v rámci kampaně STAN, kterou připravujeme, bojovat v podstatě po celé republice se vzkazem: Chcete slušné do parlamentu - volte STAN. Samozřejmě je to zkratka, konkrétní podoba kampaně je na našich PR poradcích.

K tomu, abyste mohl jezdit po republice a bojovat jako lev, jste musel skončit jako lídr kandidátky? Co se přesně ve STAN stalo?

My jsme si dělali sociologický průzkum a z něj vyplynulo, že jsme v kampani udělali nějaké chyby. A proto jdeme nyní cestou, abychom situaci zlepšili.

V jakém okamžiku vám vedení STAN řeklo, že je třeba vaše působení v jejich hnutí změnit?

Od začátku týdne jsme seděli nad výsledky sociologických průzkumů a přemýšleli, jak naši spolupráci upravit.

Nápad se "slušnými lidmi" nebyl nejlepší

Vy jste například založil web s názvem hledameslusny.cz. Budete dál shánět lidi tímto způsobem? Zaslechl jsem, že Starostům tato vaše iniciativa vadila.

To byla nešťastná formulace. Ze studie, kterou jsme udělali, vyplývá, že lidi začali říkat, jestli už teď nejsou ve STAN slušní lidé, když já přes web takové lidi sháním? Začali si to říkat i lidé ve STAN. Bylo to interpretováno tak, že Dědek rozděluje STAN, nebo že Dědek je další Babiš a podobně. Naším cílem je skutečně získat co nejvíce voličů pro STAN, nikoliv pro Dědka. Říkám vám na rovinu, že pro mě teď bude situace jednodušší, protože Ústí nad Labem je sice zajímavý region a rád tam pomůžu, ale nechci podstatnou část času strávit jen tam. Opravdu se chci vrhnout na celou republiku.

Ale jak se na ni "vrhnete"? Co konkrétně budete dělat v kampani?

To se připravuje a ladí.

Nejste přece jen zklamaný z toho, co jste zažil po vstupu do politiky a příchodu do STAN?

Ne, ne, ne. Dosavadní tři týdny "stanování" mně připadaly jako výlet do vesmíru. Je hrozně zajímavé vidět, jak politika a vše kolem funguje.

Takže žádné zklamání?

Ne, mě to docela nabíjí. Ačkoliv se v politice objevuje strašná spoustu bahna, tak reakce lidí, kteří mi fandí, je velmi prima.

Byla to ode mě zběsilá jízda, říká Dědek

Opravdu nelze interpretovat váš konec na kandidátce STAN jako konec s politikou?

V žádném případě! Když se Dědek do něčeho zakousne, tak se hned tak nevzdá. Jsem typ člověka, který - když mu přinesou nějaké nedobré výsledky - tak zabrblá a řekne: krucinál, já jsem to myslel dobře, ale když se uklidní, řekne: no jo, oni měli pravdu.

V čem měli ve STAN pravdu?

Ohledně mé kampaně se slušnými lidmi. Je to stejné, jako bych vyhlásil, že do vaší rodiny přivedu čtyři slušný lidi, a každý by řekl: oni nemají v rodině slušné lidi, nebo jak to je?

Nevletěl jste do STAN možná až příliš zostra?

No jo, to je Dědek. Když se rozpadla jejich koalice s KDU-ČSL, snažil jsem se jim pomoci a byla to ode mě zběsilá jízda. Ale to se stává, že se věci řeší za pochodu, nevidím v tom nic fatálního, co se teď stalo. Dnes máme 24. srpna a můj odchod z kandidátky je velké novum, ale věřte tomu, že 15. září, kdy se bude ve skutečnosti rozbíhat kampaň, už bude všechno usazeno a kampaň STAN bude fungovat podle našich představ. Já si s lidmi ve STAN rozumím, připomínají mi firmu, jednají o reálných věcech, snaží se dělat co nejlepší věci, hodnotím je ohromně pozitivně. A velmi dobře se mi spolupracuje s lídrem Janem Farským.

I když se spolupráce po krátké době takto změnila?

Nebylo jednoduché to přijmout, člověk nerad poslouchá, že něco udělal špatně, byť v dobré víře. Ale to se stává, i ve firmě jsem to často zažil. Ale jen hlupák by šel cestou, na níž udělá více škody než užitku.

Pochopí ale veřejnost to, co se teď děje kolem vás a celkově u Starostů? V prvních reakcích na webech převažují spíše úsměšky nad tím, co to ve STAN vyvádíte…

Prosím vás, já už jsem na toto dostatečně otrlý. Máme různé "mágy" na elektronická média, tak vidíme, odkud často ony reakce tečou.

Neobáváte se toho, že ve skutečnosti s vámi už STAN nepočítá a tlak na to, abyste odešel z kandidátky, byl prvním krokem?

Ne, ne, ne, ne. Samozřejmě, ve STAN byl obrovský tlak a stres, když jsem přiváděl na poslední chvíli nezávislé kandidáty, kdy už měl STAN uzavřené kandidátky, nervy tekly, ale to byla daň celkové rychlosti.