Jsem vítězný typ, chci do nejužšího vedení strany, říká nový volební manažer ČSSD Birke

před 9 minutami

Sociální demokraté definitivně vybrali nového volebního lídra. Pomoci straně dosáhnout v nadcházejících parlamentních volbách co nejlepšího výsledku jí má stranický odborník na dopravu, poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Premiér Bohuslav Sobotka mu nakonec dal přednost před tajemníkem pro evropské záležitosti Tomášem Prouzou, o němž se jako o volebním manažerovi spekulovalo ještě před Vánocemi. "Bude to velmi profesionální tým, já jsem vítězný typ a obklopím se samými schopnějšími lidmi, než jsem já," slibuje pro Aktuálně.cz Birke.

Praha – "Můj plán je do toho jít a samozřejmě volby vyhrát," řekl poslanec a starosta Náchoda Jan Birke těsně poté, co se grémium ČSSD jednomyslně shodlo, že právě on bude novým volebním manžerem strany. Jeho jmenování ještě stvrdí předsednictvo.

Jaká strategie má pomoci sociálním demokratům, kteří podle průzkumů v posledních měsících zaostávají za hnutím ANO o minimálně deset procent, ale Birke zatím definitivně promyšlené nemá. "Hodlám se k tomu postavit čelem, ale na konkrétní detaily je zatím příliš brzo. Já o té strategii samozřejmě intenzivně přemýšlím, ale v tuto chvíli jsme na počátku."

Prvním krokem nového volebního lídra sociálních demokratů bude sestavení týmu nejbližších spolupracovníků. "Už dnes ty lidi obvolávám, aby byli připraveni," jejich jména ale Birke zatím zveřejnit nechce. "Bude to velmi profesionální tým, já jsem vítězný typ a obklopím se samými schopnějšími lidmi, než jsem já," slibuje Birke.

Birke avizoval, že bude usilovat i o křeslo v nejužším vedení strany. Zároveň se ale jako nový volební lídr hodlá vzdát některých svých dosavadních stranických funkcí: "Neprodleně se vzdám role odborného mluvčího pro dopravu, protože doprava mě zaměstnávala velmi intenzivně. A předpokládám, že rezignuji i na další své funkce, třeba na krajského předsedu krajského výboru Královéhradeckého kraje," dodal Birke s tím, že zůstat hodlá pouze v čele východočeského Náchoda.

autor: Veronika Neprašová