Střídání stráží u Bradáčové. Klíčovým žalobcem je muž, který rozkryl zločiny v Lánech

Stěžejní odbor Vrchní státního zastupitelství v Praze má nového ředitele. Jak zjistilo Aktuálně.cz, stal se jím žalobce se zkušeností s vedením několika z nejznámějších kauz posledních let. Bylo mezi nimi vyšetřování manipulace se zakázkami v lánské oboře či korupce Davida Ratha. Do řídicí funkce ho jmenovala vedoucí úřadu Lenka Bradáčová.

"Milost mě nepřekvapuje. Pokud by pan odsouzený Balák měl tendenci začít vypovídat, co stálo za jeho jednáním, případně které další osoby se na tom mohly podílet, mohly by se cítit ohroženy," řekl loni v březnu Deníku N státní zástupce Jiří Pražák, když tehdejší prezident Miloš Zeman odpustil trest šéfovi lánské obory Miloši Balákovi.

Soud mu pravomocně vyměřil tři roky vězení za manipulace se zakázkou na revitalizaci břehů vodní nádrže Klíčava, kterou Balák svěřil spřízněné firmě. Byla to vůbec první trestní kauza, v níž se nasvítily nezákonné praktiky při hospodaření v Lesní správě Lány spadající pod Hrad. Vyšetřování tehdy dozoroval právě žalobce Pražák.

Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, Pražák se v únoru stal ředitelem odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Jde o elitní tým sedmnácti žalobců dozorujících rozkrývání korupčních případů, kauz spojených s terorismem i případů týkajících se nezákonností v činnosti zpravodajských služeb.

Chytit co nejvíce pachatelů

"Smyslem činnosti odboru je postavit před soud co nejvíce pachatelů nejzávažnější trestné činnosti a bezchybnou prací dosáhnout jejich odsouzení. K dosažení tohoto cíle chci státním zástupcům odboru vytvořit co nejlepší podmínky a podle svých schopností k tomu sám přispět," sdělil redakci nový ředitel Pražák.

Ve funkci nahradil Marka Bodláka, který odbor vedl dohromady necelých osm let. Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden schválila Bodlákovu nominaci na soudce, končící žalobce bude působit u Obvodního soudu pro Prahu 3. Prezident Petr Pavel ho spolu s dalšími více než 50 novými soudci jmenuje v příštích týdnech.

Podle informací Aktuálně.cz byl Pražák jediným myslitelným kandidátem do ředitelské pozice. Státní zástupce původem z Chomutova začal spolupracovat s Lenkou Bradáčovou roku 2013, kdy si ho přivedla ze severu Čech právě na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

"Když jsem před deseti lety přišla, musela jsem provést především systémové změny. Úřad neměl dobré renomé," řekla Aktuálně.cz Bradáčová předloni v létě. Tým žalobců obměnila ze 70 procent. Pražák kromě první velké kauzy v Lánech dozoroval druhou větvi korupčního případu Davida Ratha, v níž hlavní aktér dostal pravomocně osm let.

Důvěra od Bradáčové

Pražák z osobních důvodů odešel na podzim 2020 do rodného Chomutova, kde necelé tři roky vedl tamější žalobce. Jak však Aktuálně.cz upozornilo loni v září, rodinné okolnosti mu dovolily vrátit se opět na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Rovnou se zařadil na odbor, jemuž od letošního února šéfuje.

Jiří Pražák má pověst výkonného, precizního a akurátního žalobce, který se striktně drží faktů a nedává najevo emoce. Patří k mladší generaci státních zástupců, jimž Bradáčová v prvních letech působení v úřadu vrchní žalobkyně dala důvěru. Dalšími byli Adam Bašný, Pavel Prygl, Adam Borgula či právě Marek Bodlák.

Vrchní státní zastupitelství v Praze roku 2023 Aktuálně.cz přináší souhrn hlavních ukazatelů činnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze a jeho dozoru v trestních věcech či zastupování žaloby před soudem v roce 2023. bylo zahájeno 62 trestních řízení.

trestní stíhání bylo zahájeno ve 29 kauzách proti 126 osobám (tři kauzy mají teroristický podtext, jedna kauza se týká válečného trestného činu).

pravomocný rozsudek byl vynesen ve 27 kauzách vůči 80 osobám (z toho 8 dohod o vině a trestu).

v jednom případě vyhlásil soud osvobozující pravomocný rozsudek.

státní zástupci podali 12 obžalob na 92 osob, 4 návrhy na schválení dohody o vině a trestu.

soudy stále rozhodují o obžalobách v 84 kauzách zahrnujících 438 osob.

za posledních 10 let se státní zástupci zabývali 52 věcmi, které dnes spadají do působnosti evropského veřejného žalobce.

"Byl bych rád, aby odbor závažné hospodářské a finanční kriminality i nadále fungoval přinejmenším tak dobře jako za mého předchůdce Marka Bodláka, který odvedl velký kus práce," sdělil Aktuálně.cz Pražák. Bodlák klíčový odbor řídil od srpna 2013 do ledna 2019, pak ještě jednou od ledna 2022 do konce letošního ledna.

88 procent pravomocně odsouzeno

Odbor dozoroval vyšetřování kauzy Dozimetr, v níž figuruje více než deset politiků, úředníků a manažerů napojených na pražský magistrát kvůli možné korupci při zadávání veřejných zakázek v dopravním podniku. Policie kauzu uzavřela návrhem na podání obžaloby, o jejím podání by měl žalobce rozhodnout v těchto týdnech.

Za stejným odborem jde také obžaloba bývalého soudce vrchního soudu Zdeňka Sováka, který měl při rozhodování žádat či přebírat úplatky za desítky milionů korun. V minulosti odbor úspěšně dovedl k odsouzení podvod politického podnikatele Marka Dalíka či úplatkářství někdejšího ředitele Nemocnice na Homolce Vladimíra Dbalého.

Vrchní soud v Praze naopak pravomocně zprostil obžaloby bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou v kauze údajně předraženého nákupu letounů Casa. Žalobce Prygl nedotáhl k soudu případ generála Vladimíra Halenky, který podle policie nezákonně obchodoval se starým armádním materiálem. Odbor také neuspěl se dvěma obžalobami z majetkových deliktů politického podnikatele Iva Rittiga.

Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality od července 2012, kdy do čela Vrchního státního zastupitelství v Praze nastoupila Lenka Bradáčová, podal zhruba 250 obžalob. V 88 procentech z nich dosáhli státní zástupci pravomocného odsouzení nebo dohody o vině a trestu, zbytek soudy pravomocně osvobodily.