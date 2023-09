Velký návrat k Bradáčové. Přichází muž, který dostal Ratha za mříže a Baláka k soudu

Do úřadu Vrchního státního zastupitelství v Praze podle zjištění Aktuálně.cz nastoupil výrazný žalobce. Za sebou má dozorování hospodářských a korupčních kauz, které patřily k mediálně nejsledovanějším. Zasahovaly do vysokých pater politiky a státní správy. Jiří Pražák přitom nepřichází do nového prostředí, už jednou zde působil. V mezičase řídil žalobce na severu Čech.

Osm let vězení dostal u Krajského soudu v Praze v lednu 2020 bývalý středočeský hejtman David Rath. Ve druhé části kauzy někdejšího politika ČSSD šlo o korupci při zadávání zakázek ve středočeských nemocnicích. Rath a jeho komplicové na úplatcích žádali 66 milionů korun, část z nich si skutečně rozdělili.

Rozsudku naslouchal také žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Pražák. Vyšetřování této větve případu dozoroval a podal obžalobu. V úřadu vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové se věnoval nejzávažnějším hospodářským kauzám. Ještě týž rok však instituci opustil, na podzim odešel řídit žalobce do Chomutova.

Jak však zjistilo Aktuálně.cz, jeho téměř tříletá mise v čele Okresního státního zastupitelství v Chomutově se uzavřela. Pražák je zpátky u Bradáčové. "JUDr. Jiří Pražák byl 1. září přeložen k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze," potvrdil redakci Petr Malý, mluvčí úřadu nejvyššího žalobce, tedy vrcholu celé soustavy veřejné žaloby.

Na odboru závažné kriminality

Jak dále mluvčí pro Aktuálně.cz uvedl, Pražák se opět zařadil na odbor závažné a hospodářské kriminality. Jde o tým sedmnácti žalobců, kteří dozorují případy korupce, pletich při veřejných zakázkách, případně kauzy spjaté s terorismem. V případě hospodářských deliktů rozrývají případy se škodou 150 milionů korun a více.

Právě tento odbor dozoruje vyšetřování případu korupce kolem pražského dopravního podniku známého jako Dozimetr, v níž uvízl třeba bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Pod stejný odbor spadá i kauza bývalého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka, který měl žádat stomilionový úplatek za ovlivnění případu.

"Je to jednoduché, jsou to rodinné důvody. Pocházím z Chomutova a mám tady rodinu, přes sedm a půl roku jsem do Prahy pouze dojížděl, k návratu jednou muselo dojít," vysvětlil Pražák serveru Seznam Zprávy, když před třemi lety odcházel do Chomutova. Podle informací Aktuálně.cz mu už naopak stávající osobní poměry umožnily přesun zpět do Prahy.

Případ Lesní správy Lány

Pražáka si na svůj úřad vytáhla Bradáčová v roce 2013. Byl součástí změn, které se na vrchním státním zastupitelství po jejím příchodu odehrály. "Když jsem před deseti lety přišla, musela jsem provést především systémové změny. Úřad neměl dobré renomé," řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz loni v létě. Tým žalobců se ze 70 procent proměnil.

Jiří Pražák dozoroval další závažné případy, jedním z nich byla manipulace se zakázkou v hodnotě 200 milionů korun v Lesní správě Lány. Pražák dostal k soudu jejího ředitele Miloše Baláka, který si vyslechl pravomocný trest tří roků vězení. Od cely ho však uchránila v březnu 2022 milost od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana.

"Milost mě nepřekvapuje. Pokud by pan odsouzený Balák měl tendenci začít vypovídat ohledně toho, co stálo za jeho jednáním, případně které další osoby se na tom mohly podílet, mohly by se tyto osoby cítit ohroženy," řekl k tomu tehdy Deníku N Pražák. Aktuálně.cz později zjistilo, že hlavním podezřelým byl šéf hradní kanceláře Vratislav Mynář. Policii se ho však nepodařilo obvinit.