Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Dbalý si za ovlivnění zakázek odsedí deset let

Dbalý se má také společně s dalšími odsouzenými spolupachateli podílet na náhradě škody nemocnici v celkové výši 112 milionů korun.

Šestice dalších odsouzených si odpyká 3,5 až šest let vězení a musí zaplatit peněžité tresty v rozmezí 60 tisíc až pěti milionů korun.

Významným důkazem v případu byly Dbalého poznámky, které u něj zajistila policie při domovní prohlídce a které obžaloba označila za podrobný deníkový záznam skutečných událostí. Lékař v nich psal mimo jiné o úplatcích, které dostával. S balíčky peněz se navíc fotografoval.

Obhájci Dbalého i zbylých obžalovaných se deník snažili znevěrohodnit jako fiktivní zápisky. Předseda odvolacího senátu Luboš Vrba však ve čtvrtek zdůraznil, že důkazů o vině je mnohem více. "Bylo zde provedeno nevídané, velké množství důkazů. Deník byl jen jedním z důkazních prostředků, sám o sobě by ve věci nemohl obstát," řekl. Dodal, že policie vyvinula "neskutečné úsilí" při vyhledávání souvislostí mezi zápisky a realitou. "Byl tak stanoven skutkový děj, o němž ani odvolací soud nemá pochybností," doplnil.

Předchozí verdikt o sedmiletém trestu, na jehož základě nastoupil Dbalý tento měsíc do vězení, ve čtvrtek soud zrušil a všechny skutky zahrnul do nového rozsudku. Ten se týká vedle zmíněné digitalizace chorobopisů a nákupu gama nože také tří dalších okruhů zakázek: poradenských a konzultačních služeb, účetních a medicínsko-právních služeb a právních služeb, jež nemocnici poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal) spojovaná s lobbistou Ivo Rittigem.

