Jihočeská policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci. Nevrátil se z vycházky

Jihočeští policisté pátrají po čtrnáctiletém chlapci z Dětského diagnostického ústavu v Šindlových Dvorech na Českobudějovicku. V sobotu byl na vycházce u strýce, ze které se do zařízení nevrátil. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Pohřešovaný Štefan Gábor má trvalé bydliště v Písku. Chlapec je 170 centimetrů vysoký, hubené postavy, snědé pleti. Má husté černé obočí, široký nos, krátké černé vlasy. Na levé ucho je hluchý, na pravé nedoslýchavý, naslouchadla nenosí. Policie žádá každého, kdo by měl o chlapci informace, ať se obrátí na linku 158.

autor: ČTK