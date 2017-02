Ještě silnější šéf a místopředsednictvo s ministry. Hnutí ANO ukončilo celostátní sněm

před 1 hodinou

Hnutí ANO má po víkendovém celostátním sněmu obměněné vedení a ještě silnějšího předsedu Andreje Babiše. Na posty místopředsedů strany delegáti nově zvolili ministry Richarda Brabce a Martina Stropnického. Andrej Babiš jako potvrzený předseda hnutí pak dostal ve stanovách nově možnost zasahovat do volebních kandidátek na všech stranických úrovních.

Praha - Politické hnutí ANO má za sebou čtvrtý a od svého založení pravděpodobně nejdůležitější celostátní sněm.

Půl roku před parlamentními volbami na něm zvolilo nové vedení a rozběhlo volební kampaň.

1. Staronový předseda

Andrej Babiš neměl na post šéfa strany protikandidáta a tak ho delegáti podle očekávání znovu potvrdili v čele hnutí ANO. Hlas mu dalo téměř 93 procent z celkem 210 přítomných delegátů.

Post prvního místopředsedy pak obhájil Jaroslav Faltýnek, který v tajné volbě zvítězil nad středočeskou hejtmankou Jaroslavou Jermanovou.

2. Místopředsedové

Na rozdíl od předsednického postu se nižší patro vedení hnutí ANO pozměnilo. Mezi čtyři místopředsedy se dostali ministři životního prostředí Richard Brabec a obrany Martin Stropnický.

3. Vize

Andrej Babiš využil mediální pozornosti a na sněmu poprvé poodkryl dlouhodobý program strany, který chce hnutí ANO začít prosazovat po ideálně drtivě vítězných sněmovních volbách.

K překvapení stávajících koaličních partnerů má daleko víc k pravici. Hnutí ANO totiž slíbilo snižovat daně a zdravotní a sociální odvody, zastavit investiční pobídky a podporu odmítá i zavedení sektorové daně.

4. Prezidentský kandidát

Od celostátního sněmu ANO se čekalo, že se na něm jasněji otevře téma případného kandidáta hnutí na příštího prezidenta. Andrej Babiš poprvé otevřeně slíbil, že o něm rozhodne vnitrostranické referendum.

Dosud se jako o nejžhavějším kandidátu ANO na prezidentský post mluvilo o šéfovi obrany Martinu Stropnickém. Ten před sjezdem řekl, že mu v rozhodování napoví, jakou podporu získá ve volbě místopředsedy. Dostal nejvíc hlasů ze všech kandidátů.

Na dotaz, jak to jeho rozhodnutí ovlivnilo, ale odpověděl vyhýbavě: "Je to pro mě jenom nějaká indikace nebo vzkaz. Hnutí ANO ale ještě nerozhodlo, jak tuto volbu bude řešit," reagoval Stropnický.

"Ten kandidát si to ale musí odpracovat, to říkám dopředu. Nebude to tak, že hnutí ANO na někoho ukáže a tím bude hotovo," doplnil šéf hnutí Andrej Babiš.

5. Posvítíme si pod lampu

Andrej Babiš se v jednom ze svých projevů taky opřel do vlastních stranických řad. "Nejsem spokojený s tím, jak pracují i někteří členové našeho vedení. Dostatečně se té práci nevěnovali. My potřebujeme změnu," prohlásil.

V budoucnu si tak dá údajně hnutí dá více záležet na tom, aby za něj kandidovali slušní a poctiví lidé, kteří "neudělají ostudu, ale odvedou poctivou práci."

Dohlédnout na to chce i Andrej Babiš osobně, který díky změně ve stanovách může zasahovat do volebních kandidátek na všech stranických úrovních.

6. Urputné hovado

Andrej Babiš se před delegáty z celé republiky taky kál za svou prudkou povahu.

"Dobře víte, že se snadno rozčílím a pak se nechám unést emocemi. Pokud mi to někdo vyčítá, má pravdu. Slibuju, budu to trénovat," řekl Babiš a jedním dechem se omluvil taky za náročnost vůči svým kolegům. "Jsem urputné hovado, mám horolezecký gen," dodal.

7. Bavič Brabec

Pracovní atmosféru a zdlouhavé bloky projevů rozbíjel k potěšení všech přítomných ministr Richard Brabec, který se spolu s Jaroslavou Jermanovou střídal v roli moderátora diskuze.

"Má velmi složitý resort, mnoho priorit, přesto se nám v posledních dnech vrylo do paměti hlavně to pohřebnictví. Takže aby nám nečouhaly ty ruce," uvedl proslov ministryně Karly Šlechtové.

"Dva roky a sedm kilo navrch. Já vím, šéfe, pracuju na tom," omlouval se Brabec během vlastního projevu Andreji Babišovi, který své ministry už delší dobu tlačí k hubnutí, "aby jim to slušelo na plakátech."

Čím víc do mě kopete, tím víc jsem motivován, se stejným týmem jdeme do pátých voleb, dluhopisy byla jen pseudokauza, tvrdí znovuzvolený předseda ANO. | Video: Daniela Drtinová | 32:14