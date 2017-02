Babišův pan nepostradatelný. Pragmatik Faltýnek hlídá, aby ANO fungovalo podle šéfových potřeb

před 2 hodinami

Pozici prvního místopředsedy hnutí ANO obhájil Jaroslav Faltýnek, dlouholetý spolupracovník Andreje Babiše. Vyzývala ho středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová, Faltýnek ji však s přehledem porazil. Kdo je však šedá eminence hnutí ANO?

Praha - Maluje spíš abstraktní motivy, má rád teplé a jasné barvy, včetně červené.

Dlouhá léta byl zapálený pro enkaustiku, techniku založenou na nanášení teplého vosku na dřevo. Vystavoval v několika galeriích, hlavně na Moravě, jeho obrazy se kupovaly třeba i za deset tisíc.

"Měl jsem zhruba čtyřletou pauzu, ale začal jsem zase malovat. Zkouším akryl, je to rychlejší technika," říká Jaroslav Faltýnek o svém koníčku, který leckoho překvapí.

Pragmatik

Není divu, v politice Faltýnek mnoho citů neprojevuje. Vystupuje jako navýsost pragmatický, strohý a oddaný vykonavatel politické vůle Andreje Babiše.

Potvrzení Faltýnka (54) ve funkci prvního místopředsedy hnutí ANO dokazuje, do jaké míry je pro Babiše klíčovou osobou. "Nikdo nepochyboval, že bude znovu zvolený," řekl Aktuálně.cz zdroj z centrály ANO.

Neotřesitelnost Faltýnkovy pozice potvrzují i vnější pozorovatelé. "Vždycky fungoval jako ten, kdo kryl Babišovi záda. Je tam cítit obrovská důvěra," zdůrazňuje politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity.

Uvnitř hnutí přitom Faltýnek není nějak zvlášť oblíbený. Někteří členové si stěžují na jeho nátlakový způsob jednání, sám Faltýnek také přiznává, že nejde daleko pro hrubý výraz. Lidé v ANO ale vědí, že odpor by neměl smysl.

Ukázalo se to například na sněmu v roce 2013, kdy se do místopředsednické funkce překvapivě dostalo několik lidí z regionů, spojoval je právě odpor vůči Faltýnkovi.

Ten se nejdřív neprobojoval ani do předsednictva hnutí. Pak si ale vzal slovo Babiš a zdůraznil, že jeho letitý podřízený z Agrofertu si místo ve vedení hnutí zaslouží. Po novém hlasování se Faltýnek stal aspoň členem předsednictva.

Pravá ruka Babiše

O tom, že je právem považován za Babišovu pravou ruku v hnutí, svědčí například jeho role před odchodem ministrů za ANO, kteří se šéfovi hnutí znelíbili.

Bývalému ministru dopravy Antonínu Prachařovi, ani jeho exkolegyni z resortu spravedlnosti Heleně Válkové se z úřadu zrovna nechtělo. Poté, co je navštívil Faltýnek s jasným poselstvím od šéfa, si ale uvědomili, že nemají na vybranou.

Jiným příkladem může být dohoda o vícebarevné koalici na pražském magistrátu, kterou Faltýnek pomohl dotáhnout poté, co hnutí zůstalo na mrtvém bodě.

Ve schopnosti pohybovat se v politických kuloárech a dojednat, co je potřeba, Faltýnek viditelně převyšuje své kolegy z hnutí. "Umí komunikovat a ví, kdy může zatlačit. Je znát, že v politice působí dlouho," říká o něm opoziční poslanec Herbert Pavera (TOP 09), člen sněmovního zemědělského výboru.

Faltýnek výboru předsedá a nejen Pavera ho tam vnímá jako strážce, aby zákony v rezortu zůstaly vstřícné pro velké agrární firmy, tedy i Agrofert. To je další důvod, proč je Faltýnek důležitý pro Andreje Babiše, který sice firmu nevlastní, v budoucnu se k ní chce ale vrátit.

Kořeny vzájemné důvěry mezi ministrem financí a Faltýnkem pramení z dlouhodobé spolupráce ve vedení holdingu. Až do loňského prosince Faltýnek seděl v jeho představenstvu, odešel až poté, co parlament definitivně schválil novelu zákona o střetu zájmů, která ministra financí přiměla k tomu, aby své firmy převedl do svěřenského fondu.

Spory mu neuškodily

Právě Faltýnek měl jako šéf poslanců ANO za úkol, aby takzvaný "lex Babiš" neprošel, nebo se aspoň odložila jeho účinnost. Přestože neuspěl a Babiše tím údajně rozhněval, jeho pozice v hnutí znatelně neupadla.

Výrazně Faltýnkovy neuškodily ani vnitrostranické spory v jeho domovském regionu - loňský odchod části zastupitelů ANO v Prostějově z hnutí nebo současná rebelie olomouckého hejtmana Oto Košty, který se odmítl podvolit i Babišovi a neodstoupil.

Faltýnkova profesní i politická kariéra je spojená se agrárním sektorem. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou a před sametovou revolucí pracoval na okresní zemědělské správě v Prostějově, po roce 1989 vedl tamní pobočku agrární komory.

V politice se nejdřív angažoval za Zemědělskou stranu, kterou vedl bývalý manažer JZD Slušovice František Trnka. Strana ale na celostátní úrovni příliš neuspěla a Faltýnek později přestoupil do ČSSD.

V 90. letech se dostal do městské rady a vedl městskou bytovou komisi. "Choval se politicky velmi obratně, spoléhal na selský rozum, dokázal řešit problémy ekonomicky," vzpomíná polistopadový starosta Prostějova Miroslav Zikmund.

Faltýnek podle něj například prosadil odkup městských bytů jejich nájemníkům za nízké ceny. V prostějovském zastupitelstvu Faltýnek zůstal i po přestupu do hnutí ANO. Dvakrát také uspěl ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přestup do Agrofertu

Do Agrofertu se Faltýnek dostal přes manažerský post ve společnosti Tchecomalt Group. Tato skupina vznikla ve druhé polovině 90. let a zahrnovala prostějovské Obchodní sladovny, ale také zemědělské podniky na Moravě i v Čechách, prodejce krmiv, osiv a dalších komodit.

Skupinu úvěrovala Investiční a poštovní banka, která se v roce 2000 dostala pod nucenou správu a nakonec ji získala ČSOB. Tehdejší vedení Tchecomaltu, v němž seděl i Faltýnek, oznámilo, že jí ČSOB nechce dál financovat a poslalo proto společnost do konkurzu.

Banka na to reagovala trestním oznámením, tvrdila, že Tchecomalt do konkursu nemusí. Policie ale porušení zákona nezjistila a konkurzní správce Tchecomalt rychle rozprodal.

Zatímco prostějovské sladovny získala francouzská skupina Soufflet, velkou část zemědělských podniků koupil Agrofert. Faltýnek se následně stal šéfem jeho zemědělské divize a později členem představenstva holdingu a některých jeho firem.

Například prodejce dopravní a zemědělské techniky Agrotec, který spolu s dalšími společnostmi čelil obvinění z manipulace zakázek České pošty. Nakonec vyvázl díky změně zákona o trestní zodpovědnosti právnických osob.

Přestože navenek působí vesměs jako spolehlivá spojka mezi Babišem a hnutím, má ještě další působiště. Vedle Agrofertu, jehož servis stále využívá (včetně e-mailové adresy), je podle různých zdrojů velmi aktivní v rezortu dopravy.

Přímo se angažoval například v jednání kolem arbitráže Českých drah se Škodou Plzeň. Podle serveru Neovlivní.cz se před rokem sešel s ředitelem Škody v prostějovském tenisovém klubu.

Velký vliv

Blízkost k železnici naznačuje také fakt, že Faltýnkova přítelkyně Lenka Linhartová se v roce 2014 stala šéfkou marketingu Českých drah (po půl roce odešla kvůli střetu zájmů).

Faltýnek také sedí v dozorčích radách firem FCC Prostějov a Moravská vodárenská, první na Prostějovsku sváží odpad a poskytuje další komunální služby, druhá rozvádí vodu.

Poslední měsíce a zejména boj proti "lex Babiš" Faltýnka stály hodně sil. Přestože je ve svém okolí známý svojí extrémní pracovní výdrží (také díky tomu dokáže jako jeden z mála sekundovat Babišovi), v lednu se jeho organismus vzepřel.

Faltýnek zkolaboval v Poslanecké sněmovně kvůli prasklému žaludečními vředu a musela ho odvézt záchranka. Během několika dní se ale zotavil.

Čím víc do mě kopete, tím víc jsem motivován, se stejným týmem jdeme do pátých voleb, dluhopisy byla jen pseudokauza, tvrdí znovuzvolený předseda ANO. | Video: Daniela Drtinová | 32:14

autor: Tomáš Pergler