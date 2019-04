Jen šestina stánků v tržnici platí nájem. Praha je chce dostat pryč a areál opravit

Hlavní město chce zlikvidovat více než stovku stánků v Holešovické tržnici, z nichž většina stojí načerno a neplatí ani nájem. Velký areál chce revitalizovat a nyní chystá studii na jeho budoucí využití. Ta by měla být hotova do konce letošního roku.

Nové vedení hlavního města udělalo revizi všech smluv a zjistilo, že z více než stovky stánkařů má platnou smlouvu jen necelá polovina. A nájem městu jich platí ještě menší část.

"Je tu cca 115 stánků, smlouvu s městem má necelá třetina, zhruba deset jich má smlouvu ještě se společností Delta Center (více v boxu, pozn. red.). Větší polovina stánků nemá s nikým smlouvu. Z nich všech jen šestina řádně platí nájem na účty hlavního města," uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Všechny stánky dostaly výpověď ke konci ledna, město pak výpovědi prodloužilo až do konce března. Prostory dosud ale vyklidil jen zlomek stánkařů, někteří ale již ukončují činnost. Město současně opravilo halu číslo 13, kde jim nabízí zhruba 50 míst. "Minulý týden byl zájem tří stánkařů, nyní je 17 zájemců," uvedl Vyhnánek.

Praha podle něj nechce stánkaře z tržnice vyhnat. "Nechceme, aby všechen sortiment zmizel, jen kultivovat způsob prodeje," konstatoval. Je ovšem nutné nejen to, aby měli stánkaři platné smlouvy a platili řádně nájem, ale také se přesunuli.

Většina stánkařů - část z nich si navíc vybudovala dřevěné "domky" - stojí na centrálním bulváru nad inženýrskými sítěmi a brání i provozu. "Když budeme chtít opravovat, haly, stavební technikou se tam nebudeme moci dostat. A když vypukne požár, do poloviny hal se kvůli nim hasiči nedostanou," popisuje Vyhnánek.

"Ty stánky nebyly nikdy odsouhlaseny stavebním úřadem, nemají žádný papír, jsou to prostě černé stavby," konstatuje Vyhnánek na adresu desítek dřevěných stánků, které zabírají hlavní třídu tržnice.

Holešovická tržnice Holešovická tržnice vznikla v roce 1895 jako hlavní pražská jatka. Na tržnici byla změněna v roce 1983, o deset let později se areál stal kulturní památkou. Hlavní město jej pronajalo počátkem devadesátých let smlouvou na 50 let společnosti Delta Climatizer (nyní Delta Center), která měla tržnici opravit a pronajímat dál. Firma ale přestala městu platit nájem i investovat do areálu, jak slíbila. Město jí proto v roce 2012 dalo výpověď, o které ale soud rozhodl až minulý měsíc, kdy dal nepravomocně zapravdu městu a přikázal společnosti zaplatit čtvrt miliardy dlužného nájemného. Město má navíc dostat dalších zhruba 200 milionů korun, které někteří nájemci kvůli nejasnému vlastnictví ukládali do soudní úschovy.

"Pokud stánkaři prostory opustí dobrovolně, jsme připraveni zlikvidovat stánky na náklady města. Pokud nezačnou respektovat zákon a stánky nevyklidí, na ty z nich, kteří zůstanou, budeme podávat žaloby na vystěhování. A budeme chtít náhradu veškerých případných škod," popsal Vyhnánek.

Nechceme nevěstinec

To hlavní v tržnici ale nejsou stánky, ale více než tři desítky hal. Město již některé z nich začalo opravovat. Jak celkově se ale tržnice změní, zatím neví. "Chystáme zakázku na tým expertů, který připraví ověřovací studii, jak postupovat při revitalizaci areálu," uvedl Vyhnánek.

Studie by měla být hotova do konce roku a měla by říct, jaké aktivity a kde budou, aby to nebylo náhodné uskupení aktivit. "Chceme aby v rozmístění byla logika a areál fungoval jako celek a rozumně kombinoval aktivity, které tu chceme mít," uvedl Vyhnánek.

Město již také dalo výpověď společnosti Showpark, která v jedné z hal tržnice provozuje nevěstinec s šedesátkou pokojů, který je tak největší v metropoli. "Není úlohou hlavního města provozovat nevěstinec," konstatoval Vyhnánek. Podle něj navíc blízkost nevěstce odrazuje řadu kvalitních nájemců. Showpark ale dosáhl toho, že soud vydal předběžné opatření, že se stěhovat nemusí.

Staroměstská tržnice není konkurent

Město již začalo rekonstruovat Staroměstskou tržnici nedaleko Václavského náměstí, ale s ní si ta Holešovická nebude konkurovat. Mnohem menší Staroměstská tržnice je přímo v centru metropole a bude v ní pouze tržnice, v Holešovicích by město chtělo mít "mix obchodů, obchůdků, restaurací i možností kulturního využití pro rodiny i děti," popsal Vyhnánek.

Rozpočet na rekonstrukci Holešovické tržnice bude až poté, co bude hotova studie a podle Vyhnánka půjde určitě do miliard.