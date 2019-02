Praha 7 dostala miliony za "ukradenou" inzerci. K účtu měl přístup asistent starosty

Praha 7 po pěti letech získala zpět miliony, o které přišla při vydávání radničního měsíčníku Hobulet. Zakázku na jeho vydávání vyhrála v roce 2008 společnost B.H.S. Bohemia, která ji vzápětí za provizi "prodala" firmě Mauri. Ta si neoprávněně nechávala příjem z inzerce, ač měla nárok pouze na úhradu nákladů na tisk. O tom, že má radnice peníze utržené za inzerci získat, rozhodl loni v říjnu pravomocně Městský soud v Praze.

"Minulý týden nám přišlo 8,965 milionu korun," potvrdil Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který jako zástupce starosty Prahy 7 počátkem roku 2016 uvedenou žalobu podával. Nyní ho volby vynesly na post náměstka pražského primátora. Soud Praze 7 přiznal 5,9 milionu korun, o další více než tři miliony pak suma narostla na úrocích a nákladech právního zastoupení.

Konečná suma, kterou radnice získá, je ale o 730 tisíc korun nižší. Tu musí poslat firmě Mauri zase na náklady jejího právníka. Praha 7 totiž žalovala jak B.H.S. Bohemia, tak Mauri. Soud však rozhodl, že Mauri jako pouhý vydavatel za škodu neodpovídá, zodpovědná je pouze firma B.H.S. Bohemia, která zakázku vyhrála.

Soudce Aleš Šťastný poukázal na to, že radnice uzavřela smlouvu právě s ní a jí také peníze za vydávání Hobuletu od radnice posílala. A když firma zakázku přepustila jako subdodávku jinému dodavateli, tak si vše měla sama ošetřit ve smlouvě.

Kdo má platit, se neshodly ani soudy

"Neměli jsme jistotu, kterou z firem máme žalovat. Pro jistotu jsme proto žalovali obě," vysvětluje Vyhnánek, podle něhož městská část ohledně nákladů zvažuje podat dovolání.

O tom, že otázka koho žalovat byla opravdu nejednoznačná, svědčí to, že prvoinstanční soud řekl, že sumu má zaplatit právě Mauri jako ten, kdo se obohatil. Jeho verdikt ale na konci loňského roku po odvolání Mauri změnil Městský soud v Praze, který řekl, že za neodvedenou inzerci zodpovídá ten, s kým uzavřela městská část smlouvu.

Není přitom bez zajímavosti, že k bankovnímu účtu společnosti Mauri, na který peníze z inzerce i za vydávání časopisu chodily, měl přístup asistent tehdejšího starosty Marka Ječménka (ODS) Michael Moureček. Oba jsou i v radě místního sdružení ODS na Praze 7.

Celkově radnice tratila na neodvedené inzerci podle Vyhnánka více než devět milionů korun, ale zbytek už je promlčen. "Bylo to promlčené už v době, kdy jsme na radnici přišli," poukázal Vyhnánek na to, že uvedený rozdíl jde za předchozím vedením radnice, které neodvádění výnosů z inzerce tolerovalo.

Čerpadla, která nečerpají

Není to přitom jediný spor, který kvůli zakázkám z minulosti, kdy radnici ovládala ODS v čele se starostou Markem Ječménkem, nové vedení radnice vede.

Soudy také projednávají žalobu, v níž nové vedení radnice požaduje po svých předchůdcích včetně Ječménka sedm milionů korun jako náhradu škody v souvislosti s pořízením tepelných čerpadel ve škole na Ortenově náměstí.

Ukázalo se totiž, že zakázka za dvacet milionů byla s největší pravděpodobností zmanipulovaná a čerpadla, která měla ušetřit nejméně třicet procent energie, nefungovala. A ač ředitel školy na to, že čerpadla nefungují a škola má vyšší spotřebu než dříve, upozorňoval vedení radnice, to je nikdy nereklamovalo. Kvůli nesplnění podmínek dotace pak městská část musela vrátit sedm milionů, které požaduje po bývalém vedení.

Desítky milionů pro tchána

Policie vyšetřuje také zakázky na IT služby za zhruba 140 milionů korun v letech 2006 až 2014. Jak upozornily Hospodářské noviny (viz ZDE), tak většinu těchto zakázek získala úzká skupina provázaných lidí a firem. Vedoucím odboru IT byl v té době Radomír Botek a většina peněz za ně skončila u jeho tchána Jana Hirsche či v jeho nejbližším okolí nebo také u známých samotného Botka.

Případ má již takřka pět let na stole policie, která ale zatím nikoho neobvinila. "Řada těch věcí bude brzy promlčena," poukazuje Vyhnánek. A to potvrzuje i advokátka Petra Bielinová, která se specializuje na veřejné zakázky. Ta poukazuje na to, že v případě úředníků je promlčecí doba deset let. "Některé skutky z let 2006 až 2008 tedy mohou být promlčeny," říká.

Případ dozoruje státní zástupce Luděk Litera z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7. Pole něj jde o mimořádně obsáhlý případ, který komplikuje obrovský rozsah jednání a zúčastněných lidí. "Dělají se znalecké posudky, není to tak jednoduché, jak se to tváří," uvedl na dotaz Aktuálně.cz Litera.