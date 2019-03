Praha vyhrála spor o Holešovickou tržnici, Delta Center musí doplatit čtvrt miliardy

Hlavní město vyhrálo letitý spor s nájemcem Holešovické tržnice, firmou Delta Center. Té v roce 2011 dalo výpověď kvůli neplacení nájemného. Firma ale výpověď odmítala uznat a tvrdila, že nájem platila údržbou areálu. "Firma nájemné řádně uhradila provedeným zápočty, z toho důvodu výpověď z roku 2011 považujeme za neplatnou," uvedl právní zástupce Delta Center Petr Kolář.

Soud ale nyní potvrdil, že výpověď je platná a Delta Center musí zaplatit 246 milionů dlužného nájemného za roky 2010 až 2012. "Způsob započtení pohledávek je absolutně neplatný. Formát zápočtu nesplňuje zákonné náležitosti, nebylo zřejmé, co se konkrétně započítává," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 7 Miroslava Trebatická.

Město navíc může dostat dalších více než 160 milionů od pronajímatelů jednotlivých prostor, kteří kvůli nejasnostem, komu peníze platit, posílají nájmy do soudní úschovy.

Soutěž z roku 1994

Firma Delta Center vyhrála v roce 1994 veřejnou soutěž na nájem tržnice. V ní se zavázala platit ročně 109 milionů korun. Část nájmu - až do výše 840 milionů - pak mohla uhradit investicemi do areálu. V roce 2010 ale firma přestala platit a tvrdila, že nájemné hradí formou zápočtů právě investicemi, které do tržnice provedla. A doložila jí to následně i znalecká společnost RSM Tacoma.

Jenže podle města byly investice nedostatečné a neprokazatelné. Delta Center si prý započítávala neurčité faktury a vůbec nešlo ověřit, že uvedené investice skončily v tržnici. A jiné faktury zase vůbec neměly nic společného s investicemi do areálu. "Započítávali si například cesťáky svých zaměstnanců, práce reklamní agentury, orientační a informační tabule nebo třeba i popelnice v Brandýse," poukazovala právní zástupkyně magistrátu Pavla Boučková.

"Nechápu, jak na základě takových podkladů, které mají charakter vnitropodnikových faktur, kdy nesouhlasí ani částky na sjetinách a v prvotních dokladech, mohl být vydán znalecký posudek," dodala Boučková.

Do 30 dnů musí vyklidit prostory

Soud si proto nechal udělat vlastní posudek - ale jím najatí znalci řekli, že na základě podkladů, které jim firma Delta Center dodala, jej nejsou schopni vypracovat.

"Konstatovali, že na základě podkladů nemohou posoudit, že ty zápočty byly uskutečněny řádně. Faktury neměly stanovené náležitosti, byl neurčité," uvedla soudkyně Miroslava Trebatická, která tak dala městu zcela zapravdu. Delta musí také do třiceti dnů od právní moci rozsudku vyklidit prostory, které v tržnici užívá.

Není to poprvé, kdy se soud sporem o tržnici zabýval. První verdikt vynesl již v roce 2013, kdy dal předchůdce Trebatické Karel Bogner za pravdu firmě Deltě Center, že nájemní smlouva platí.

Jenže tento verdikt zrušil Městský soud v Praze jako nepřezkoumatelný. A přikázal soudci Bognerovi případ projednat znovu a zejména zjistit, zda Delta Center do tržnice opravdu investovala tolik, kolik tvrdí. Poté případ zamrzl a až poté, co Bogner v druhé polovině loňského roku rezignoval na post soudce, jej převzala Trebatická, která rozhodla.

Zahlcený soud a miliony v úschově

Není přitom vyloučeno, že spor nekončí a firma se odvolá k Městskému soudu v Praze. Zda to zvažuje, její právník odmítl říct s tím, že nemá zmocnění klienta.

Spor o tržnici pomůže navíc odblokovat Obvodní soud pro Prahu 7, který spory související s tržnicí téměř paralyzují. Kromě uvedeného sporu totiž řeší i několik tisíc souvisejících případů.

I když správu tržnice převzala v roce 2013 městská společnost Solid, Delta Center dál tvrdila, že ona je oprávněným nájemcem a je oprávněná dál pronajímat prostory dalším podnájemcům. Někteří z nich proto kvůli nejistotě nájemné ukládají do soudní úschovy. Podle ředitele odboru majetku Jana Raka by se mělo jednat o 164 milionů korun. Současně se u soudu vedou spory o to, zda podnájemní smlouvy platí.

"Těchto žalob je na soudě kolem tisícovky, dalších asi dva tisíce spisů se váže k jednotlivým úschovám," potvrdil předseda soudu Roman Podlešák. Podle Trebatické tvoří spory kolem Holešovické tržnice 62 procenta agendy soudu.

"Dnes má tedy část nájemců smlouvu s městem, část se společností Delta Center, kterou však město neuznává, část platí městu, část do soudních úschov, část neplatí vůbec, část se s městem baví, část se s městem nebaví. Nikdo neopravuje. Nikdo neinvestuje. Nikdo neplánuje. Nikdo nerozvíjí," konstatoval náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek, který výsledek soudu kvituje.

Za firmou Delta Center jsou podle Vyhnánka izraelští investoři. "Tvrdili nám, že jsou velice zodpovědnou skupinou, která si zakládá na své reputaci. Proto věřím, že nezůstanou hlavnímu městu dlužni čtvrt miliardy," říká Vyhnánek.