Ze hřbitovní jedle má být vánoční stromek. Necitlivé, bouří se místní i opozice

Město Louny v Ústeckém kraji řeší neobvyklý spor. Jeho vedení plánuje pokácet jedli rostoucí na místním hřbitově, následně ji nazdobit a použít jako vánoční stromek na náměstí. Proti tomuto kroku protestuje opozice i místní, kteří začali podepisovat petici. Podle nich jde o necitlivý i zbytečný tah. Starosta se brání, že stromu hrozí pád a jeho pokácení je nutné.

Na 30. listopadu chystá lounská radnice slavnostní rozsvícení vánočního stromku na centrálním Mírovém náměstí. Tuto jinak radostnou událost ale letos provází ve městě hořkost. Radnice určila, že jako letošní vánoční stromek poslouží desetimetrová vzrostlá jedle, která v současnosti roste v aleji na městském hřbitově.

Proti tomu se rozmohl odpor. "Tato jedle je zdravým stromem, který přirozeně dotváří pietní atmosféru hřbitova, a jeho pokácení je zbytečné a necitlivé vůči městské zeleni i občanům. Dále požadujeme zachování celé jedlové aleje na městském hřbitově v Lounech," stojí v úvodu petice, kterou nastartovala opoziční zastupitelka Ivana Hluštíková (Louny společně) a dosud její elektronickou verzi podpořily přes dvě stovky lidí.

Některým místním vadí také to, že by měl vánoční stromek pocházet zrovna ze hřbitova. "Tohle se nedělá. Jsem věřící a lidi to bude pohoršovat," napsal jeden uživatel do komentářů na Facebooku pod oznámení o tomto plánu. "Ze hřbitova se věci ven nenosí," souhlasí další uživatelka.

Vedení města si za rozhodnutím stojí. Jedli je podle starosty Milana Rychtaříka (ANO) třeba pokácet každopádně, a to kvůli jejímu špatnému stavu. "Mělký kořenový systém jedle způsobuje její nestabilitu a zvyšuje riziko pádu nebo vývratu. V případě takové události by město neslo plnou odpovědnost za případné škody na majetku nebo zdraví osob," uvedl ve svém vyjádření.

"Strom svými kořeny ničí hrob v jeho blízkosti. Další rovina je, že nadzvedává chodník ze zámkové dlažby, což může být nebezpečné pro chodce," doplnila pro Aktuálně.cz vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Loun Petra Kotková.

Starosta dodal, že město nechalo vypracovat dendrologický posudek, který by měl být hotový během několika dní. "Za pokácený strom bude provedena standardní náhradní výsadba. V roce 2024 město pokácelo 52 stromů a vysadilo 98 nových, a tím aktivně přispívá k obnově a zachování zeleně v našem městě," doplnil starosta.

Louny už dříve letos schytaly kritiku místních za plán pokácení čtyřicítky sedmdesátiletých lip v Jeronýmově ulici, které získaly titul Alej roku 2023 v Ústeckém kraji. Ty musí jít k zemi kvůli plánované rekonstrukci kanalizace.

