před 13 minutami

Ministr dopravy Dan Ťok popřel zprávy, které se objevily prvního dubna v pondělní Mladé Frontě Dnes o tom, že v čele resortu končí. "Já to považuji za aprílový žert, stejně jako zprávy o rozdělení republiky na dvě časová pásma," řekl Aktuálně.cz. O tom, že by premiér nějaké změny ve vládě chystal, prý neví. Podle Ťoka současná vládní koalice funguje standardně a není důvod uvažovat o změnách. "Mohlo by to být lepší, ale také horší," doplnil.