Strojvůdci budou sbírat trestné body stejně jako řidiči, reaguje Ťok na nehody vlaků

Hned několik nebezpečných incidentů na kolejích z posledních dnů znovu otevřelo debatu o bezpečnosti české železnice. Ministr dopravy Daň Ťok proto v úterý přišel s návrhem, který by měl strojvůdce motivovat k tomu, aby své práci věnovali větší pozornost. Stejně jako řidiči automobilů by nově měli za své prohřešky získávat trestné body. Za opakovaný prohřešek by mohli dokonce přijít o licenci.

S návrhem ministerstvo přišlo v den, kdy se na brněnském nádraží srazily dva vlaky poté, co jeden ze strojvedoucích vjel na trať přes zákaz. Při nehodě se zranilo více než dvacet lidí. Nešlo zdaleka o ojedinělý incident, jen za poslední dva týdny došlo už k osmi mimořádným událostem, při kterých byla ohrožena bezpečnost pasažérů.

"Není to situace, kterou můžeme nadále akceptovat, musí mít rychlé řešení," řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). České dráhy i Drážní úřad podle něj okamžitě musí zvýšit počet kontrol strojvůdců.

"Je otázka, jestli jsme příliš nepolevili a jestli by se nehodilo vrátit část disciplíny na dráhy," dodal ministr a připomněl, že ze zákona například zmizela možnost odebrat strojvedoucímu licenci za závažné porušení předpisů.

"Chci, abychom zavedli něco jako bodový systém pro strojvůdce. Myslím, že je potřeba, aby Drážní úřad evidoval kartu strojvedoucího, která bude vedena elektronicky," řekl Ťok. Drážní úřad má podle Ťoka připravit pozměňovací návrh k připravovanému zákonu o drahách tak, aby změna mohla začít platit co nejrychleji, pravděpodobně od 1. ledna 2020.

"Není to o tom, že bychom chtěli nějakým způsobem strojvůdce trestat, je to spíš motivační záležitost. Myslím si, že by potom měli dopravci využít tohoto systému k tomu, že strojvedoucí, kteří dlouhodobě nemají problémy, budou mít lepší platové podmínky, než ti, kteří nedbají na předpisy, přejíždějí červenou, způsobují mimořádné události, nebo nedej bože nehody," dodal Ťok.

Detaily nového opatření ještě připravuje Drážní úřad a zdaleka není u konce. V úvahu podle něj ale připadá, že by za opakovaný prohřešek mohl strojvůdce přijít na nějaký čas o licenci a pro její znovuzískání musel skládat opravné zkoušky.

Kontroly, zda nejezdí pro více dopravců bez pauz

Mimo to Ťok zmínil, že v připravované novele počítá se zavedením povinného takzvaného monitoringu licencí strojvedoucích. "Chceme zajistit, aby strojvůdce, který jezdí například pro České dráhy, nešel okamžitě jezdit druhou směnu k jinému dopravci, nebo naopak. Chceme monitoring, aby bylo jasné, že strojvůdce jezdí jen to, co může a co mu dovoluje zákon," vysvětlil ministr.

Stejně tak chce ministr ještě se Správou železniční a dopravní cesty a Českými drahami jednat o navýšení počtu drážních zaměstnanců. "Bývávaly doby, kdy byli na lokomotivě dva strojvedoucí, byl výpravčí ve stanici a ještě vlakvedoucí. Na bezpečnost tak dbalo i pět lidí, dneska na malých regionálních tratích máme jenom jednoho," uzavřel ministr.

Bodový systém pro řidiče automobilů byl v České republice zaveden 1. července 2006. Řidiči, kteří nasbírají dvanáct trestných bodů, přijdou o řidičský průkaz na dvanáct měsíců, po jejichž uplynutí je čeká ještě přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření. Zatím není jasné, jestli by i v případě strojvedoucích nasbírání daného počtu bodů znamenalo ztrátu licence.