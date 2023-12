"Jde to za mnou." Fiala po drtivé kritice uznal chybu, přezdívky se už ale nezbaví

Premiér Petr Fiala (ODS) po fiasku se svým videem ze začátku listopadu uznal, že se mýlil. "Takovou chybu, doufám, že nezopakuji," řekl šéf kabinetu k příspěvku, na kterém srovnával ceny stejných potravin v Česku a v Německu.

Před měsícem Fiala na svých sociálních sítích sdílel video, kde popisoval, jak nakoupil stejné potraviny v Česku a Německu. Poté se pozastavil nad tím, že cena některých produktů je v Německu nižší než v Česku. Za video sklidil řadu posměšných komentářů.

Komentátoři i lidé na sociálních sítích si ihned vzpomněli na podobné video z dílny Andreje Babiše, které vzniklo před posledními evropskými volbami. "V Česku dochází k další pozoruhodné konvergenci, kdy premiér - filozof používá stejné marketingové metody jako Robert Fico anebo Andrej Babiš," napsal jeden z uživatelů na sociální síti X (dříve Twitter).

"Všechno se nepovede, to video nebylo dobře přijato a nebyla to určitě šťastná věc," řekl v pořadu Co na to premiér na CNN Prima News Fiala, kterému po eskapádě s videem zůstala přezdívka "profesor Nutella".

Předsedu vlády zkritizoval i jeho hlavní politický konkurent Andrej Babiš, který v reakci na jeho video uvařil domácí lískooříškový krém. "Udělejte si doma Nutellu, abyste zapomněli na tuto strašnou vládu a na fialového mimoně," smál se na záběrech, zatímco ochutnával "domácí Nutellu".

