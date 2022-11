Jako prezident musíte zavřít vládu do kriminálu, žádali Babiše jeho příznivci

Dva dny po oficiálním oznámení prezidentské kandidatury vyjel předseda hnutí ANO do regionů shánět hlasy. Za první cíl si vybral Ústecký kraj, kde má ANO nejsilnější podporu v Česku. Stejně jako v minulosti na Andreje Babiše čekali především starší lidé, kteří volali po konci vlády. První cesta ukázala, že Babiš bude sázet na voliče, kteří jsou silně nespokojeni s nynější vládou Petra Fialy.

Když se předseda ANO ve středu ráno objevil v Teplicích v roli oficiálního uchazeče o prezidentský post, stejně jako při dřívějších výjezdech za voliči ho doprovázel obytný vůz. Zatímco letos na jaře a v létě ho pokrývaly nápisy, jak bylo za Babiše lépe, tentokrát vyčnívaly slogany o tom, jakým je krizovým manažerem a jak je akční.

"Samozřejmě, že jsem krizový manažer," opáčil na poznámku, že jako premiér čelil kritice, že je chaotický. "V čem jsem byl chaotik? Já jsem obchodník, a když je krize, tak můj výkon se zvyšuje. Jako premiér jsem byl výborný manažer," tvrdil Babiš. Působil přitom klidně a neútočně.

Pokud bude chtít Babiš vyhrát prezidentské volby, musí podle odborníků vystupovat smířlivěji než v minulosti, aby oslovil i skupiny voličů, které mu nejsou tak blízké.

Spolu s nápisy na obytňáku a Babišovým vystupováním se mění i jeho cílové destinace. Předseda ANO letos jezdil hlavně za lidmi na náměstí, jako prezidentský kandidát začíná vyrážet také do firem. A jako první cíl si vybral soukromou strojírenskou firmu, která exportuje výrobky do zahraničí. Ani to nebyla náhoda, Babiš se chce prezentovat jako kandidát, který by se jako jeden z největších českých podnikatelů v roli prezidenta věnoval ekonomické diplomacii.

"V tomto bych mohl českým podnikatelům velmi pomoci. Už jako premiér jsem jim otvíral dveře do různých zemí. Umím jazyky, mám kontakty, podnikatelskému prostředí rozumím a baví mě to," vysvětloval Babiš, který se ve firmě vyptával mimo jiné na to, kam vyvážejí a jakým čelí problémům. "Já mám například velké zkušenosti a kontakty z Maroka, tam bychom mohli pomoci, říkal zástupům firmy, která vyrábí kromě jiného velké nakladače obilí a lodní vykladače.

Babiš se s některými zaměstnanci zastavil na kousek řeči nebo se s nimi i fotil. Na dotazy Aktuálně.cz zaměstnanci vesměs tvrdili, že budou volit právě jeho. "Pan Babiš je pro české lidi, což tato vláda není. Naštvalo mě, že poslanci dostanou balík peněz, zatímco důchodci jen pár korun," svěřil se dělník, který se představil jako Petr. Narážel na to, že poslanci, senátoři a také soudci dostanou od nového roku více peněz. "Já už jsem před dvěma lety říkal, že pan Babiš bude prezidentem. A jsem na sto procent přesvědčený, že se to podaří," dodával.

Lidé padají na držku hlady, tvrdili někteří

Babiš během své první kandidátské cesty kromě Teplic zamířil i do několika dalších měst a vesnic v Ústeckém kraji. S příznivci se setkal například v knihovně, bistru nebo v restauraci. Zájem byl ale větší než kapacita míst, takže i díky slunečnému počasí mluvil Babiš s lidmi většinou venku.

"Děkuji, že jste přišli. Možná to víte, že naše hnutí ANO se rozhodlo nominovat kandidáta na prezidenta. Takže jsem se stal nečekaným kandidátem na Hrad," začínal Babiš pokaždé svou řeč. O jeho kandidatuře se přitom už velmi dlouho spekulovalo, během jara a léta objel s obytňákem kolem 230 míst. Šéf ANO lidem tvrdil, že hnutí vybíralo z pěti adeptů. "Pět týdnů jsme analyzovali a nakonec se dohodli, že budu kandidovat já," řekl Babiš.

Babiš nyní argumentuje tím, že jako opoziční politik nemá možnost téměř nic ovlivnit, protože vláda s opozicí údajně vůbec nekomunikuje. "Tato situace může trvat až do voleb v roce 2025," řekl lidem. Snažil se je přesvědčit, že když ho budou volit, tak vláda bude mít v jeho osobě prezidenta oponenturu už od příštího roku. Babiš také sliboval, že by se snažil pomáhat řešit celou řadu problémů, ať už se týkají ekonomiky, nebo zdravotnictví.

V každé destinaci středeční cesty na Babiše čekalo několik desítek jeho příznivců, kteří takřka jednohlasně ostře kritizovali vládu Petra Fialy. Mluvili o tom, že se vláda podle nich vůbec nestará o české občany, a vyčítali jí pomoc Ukrajině.

O náladách čekajících dobře vypovídal i papír s názvem "Bez vás to nedám", který rozdávali zástupci ANO. Lidé na něj zapisovali kontakty na sebe, aby jim ANO posílalo informace. Zároveň mohli vyplnit kolonku s otázkou: "Co byste si přáli, aby pro vás Andrej Babiš jako prezident udělal?" Velmi často tam zaznělo přání, aby se postaral o konec nynější vlády. "Samozřejmě pořádek ve vládě. Odvolat Fialu a spol.," napsala například paní Dorka. "Aby odvolal současnou vládu a zavřel ji do kriminálu," přidal se pan Stanislav. Když pak Babiš vysvětloval, že jako prezident nemůže vládu odvolat, bylo na lidech znát zklamání.

Přesto ho ale ujišťovali, že ho za prezidenta volit budou, protože se z jejich pohledu stará o "české lidi". "Tady vláda je k ničemu. V první řadě má myslet na lidi, ať se mají dobře, a ne, aby padali na držku hlady. I tady v Oseku takoví lidé jsou. Nemají peníze. Na co se sáhne, to je dražší a dražší," stěžovala si paní Marie, která přišla na setkání s Babišem o dvou holích. "Vzkažte Jurečkovi a Rakušanovi, ať si zajdou do krámu a podívají se, jak všechno zdražili," mluvil na stejné téma v Košťanech pan Zdeněk.

Chci řešit hlavně problémy doma, řekl Babiš

Andrej Babiš jim přitakával a vládu kritizoval, ale na rozdíl od svých dřívějších vystoupeních na jaře a v létě nepoužíval nijak ostrý slovník. Pozor si dával také při poznámkách o jiných prezidenských kandidátech. Odpovídal, že proti nim nechce vést útoky. Zároveň si dával záležet na tom, aby své posluchače nezklamal nebo jim příliš neoponoval. To bylo zřejmé zejména v okamžicích, kdy si lidé stěžovali na Ukrajince nebo na to, že Česko Ukrajině pomáhá a dodává jí zbraně. Babiš jim neoponoval, ale zároveň vládu nijak tvrdě za její kroky nepranýřoval.

"Mojí prioritou je starat se o naše lidi. Premiér by mohl být při řešení války na Ukrajině aktivnější při jednání v Evropské unii," byla jeho nejčastější odpověď. Jeho příznivci byly mnohem radikálnější a chtěli po něm, aby se vyjádřil jasněji. "Na Ukrajině se objevil nacismus i fašismus, tamní vláda je zkorumpovaná. V tom je zakopaný pas. Viníkem války jsou Američané. Co si o tom myslíte?" prohlašovali někteří lidé například v Košťanech. "No, já jsem pro to, abychom řešili hlavně problémy u nás doma. Řešením by měl být mír, ale je otázka, kdo převezme iniciativu. Při jednání musí sedět USA, Ukrajina, Evropa a Rusko. Ale je to složité," odpovídal Babiš poněkud neurčitě.

I tak ho ale příznivci ujišťovali, že ho budou volit. Nešlo přitom jen o voliče ANO, někteří lidé přiznali, že jsou voliči SPD nebo komunistů. Jak už upozornil analytik výzkumné agentury STEM/MARK Jan Burianec v rozhovoru pro Aktuálně.cz, právě i voliče těchto stran se pokusí Babiš získat. Jinak by těžko mohl v boji o Hrad uspět.

"V loňských podzimních volbách získali zástupci vládních stran 43 procent a opozice ANO a SPD 37 procent. A pak nesmíme zapomenout na milion hlasů lidí, kteří nemají v parlamentu svoje zástupce. Babišovou snahou bude získat voliče SPD a neparlamentních stran a pak také nevoliče," sdělil Burianec a předvídal, že Babiš se je bude snažit přesvědčit o tom, že v něm budou mít zastání. O toto se šéf ANO skutečně snaží, bylo ale evidentní, že by tito voliči v některých případech přivítali jeho dřívější emotivnější a ostřejší vyjádření. Například na téma Ukrajina nebo vláda.

"Já nejsem favorit, to jsou jiní. Já budu dál jezdit za lidmi a po firmách," odrážel Babiš otázky, jak chce získat větší podporu mezi voliči. Průzkumy veřejného mínění zatím naznačují, že v druhém kole prohraje s Petrem Pavlem nebo Danuší Nerudovou.

Program na příští týdny má Babiš napěchovaný. V obytňáku chce objet co nejvíce obcí a měst. Ve čtvrtek pokračuje zastávkami v Ústeckém kraji a v pátek zanese na ministerstvo vnitra oficiální přihlášku do boje o Hrad. Ve stejný den se uskuteční debata hned několika prezidentských kandidátů, Babiš mezi nimi ale nebude. Jak prozradili jeho spolupracovníci, prioritou jsou pro předsedu hnutí ANO zmiňované cesty.

Video: Babiš na startu kampaně: Jsem vždycky pokorný. Nikdy jsem nevedl konfrontační kampaň.