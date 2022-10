Nechci králíka v klobouku. Babiš je těžká váha, bude prezidentem, míní Schillerová

Sotva šéf ANO Andrej Babiš potvrdil v pondělí po poledni kandidaturu na prezidenta republiky, bylo na jeho blízké spolupracovnici Aleně Schillerové vidět, že je spokojená. V rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že Babiš by byl podle ní nejlepší možný prezident, přestože má mnoho kritiků. "Není možná každému po chuti, ale všichni víme, co od něj čekat," řekla poslankyně a šéfka klubu ANO.

Když vás sleduji po ohlášení kandidatury Andreje Babiše na prezidenta, tak na vás vidím, že jste šťastná. Nemýlím se?

Já jsem nadšená. Jsem ráda, protože se potvrdilo to, co jsem říkala od počátku. Že hnutí ANO musí postavit svého kandidáta, že by nebylo dobré, kdybychom podpořili tři, čtyři jiné kandidáty jako koalice Spolu. Zároveň jsem byla přesvědčená, že to musí být Andrej Babiš. Také jsem na něj od začátku apelovala. Jsem opravdu hrozně ráda, že se pro kandidaturu rozhodl.

Myslíte, že byl už dávno přesvědčený, že bude kandidovat? Navzdory tomu, že ještě nedávno tvrdil, že hnutí ANO zvažuje kandidaturu vaši či například Karla Havlíčka?

Myslím, že uvažoval o tom, že by to mohl být někdo jiný, ale já jsem si to nikdy nepřipouštěla. Byla jsem přesvědčena, že si jen musí vnitřně ujasnit, že do toho půjde. Věděla jsem, že k tomu jednou dospěje, proto jsem svou možnou kandidaturu vůbec s nikým neřešila, ani s rodinou.

Bude Andrej Babiš prezidentem?

S velkou pokorou říkám, že to je na občanech, a doufám, že přijdou k volbám ve velkém množství. Troufnu si odhadnout, že Andrej Babiš nakonec bude prezidentem.

Proč by to měl být právě on?

Je to těžká váha, silná osobnost typu Václava Klause či Miloše Zemana. Má za sebou stejnou politickou kariéru, byl úspěšným premiérem i ministrem financí. To všechno naše konzervativní společnost dokáže ocenit. Jsem přesvědčena, že nezvolíme "králíka v klobouku" - někoho, koho moc neznáme, kdo zničehonic přišel a řekl, že chce být prezidentem. Kdežto jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman i Andrej Babiš jasně přišli ke kopci, na jehož vrcholu je prezidentský úřad, a dostali se na úpatí. Jen dodám, že Václava Havla jsem vynechala, protože to byl symbol revoluce, srovnávám pozdější prezidenty.

Nedostane se česká společnost s Babišem jako kandidátem či prezidentem opět do varu, na jehož konci bude další rozdělení? Není čas na klidnějšího prezidenta?

Silná osobnost vždycky vyvolává silné emoce. U někoho kladné, u někoho záporné. Tak to je. To je osud silných osobností, s tím se dá těžko něco dělat.

Nebylo by dobré mít prezidenta, který nebude vystupovat jako určitá protiváha vlády?

Prezident by měl vládu podpořit, pokud je spokojený s jejími kroky, anebo naopak využít svých kompetencí a kritizovat ji tam, kde je to namístě. Občané, kteří hodí prezidentovi hlas, by měli mít pocit, že za ně mluví, že cítí problémy, které řeší. Chci silného prezidenta, který se umí postavit k problémům, umí podpořit národ. A věřím, že i většina občanů.

Nenašel by se lepší kandidát, který by společnost sjednotil a dále ji nerozděloval?

Myslím, že by bylo obrovským rizikem pro naši zemi, kdyby byl prezidentem zmiňovaný "králík v klobouku", jehož názory neznáme, nikdy neměl šanci se nám předvést v těžké době ani v exekutivní roli. To by bylo mnohem větší riziko než Andrej Babiš, který není možná každému po chuti, ale všichni víme, co od něj čekat.

