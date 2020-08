Praha změní své břehy. Někde se vrátí o 100 let zpět, jinde postaví čtvrť budoucnosti

Šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz ve čtvrtek podal demisi do rukou premiéra Mateusze Morawieckého. Oznámila to televize TVN 24 s odvoláním na ministerstvo zahraničí. "Po prezidentských volbách nastal vhodný okamžik ke změně v čele polské diplomacie," uvedl Czaputowicz, který řídil resort od ledna 2018. Je to již čtvrtá rezignace v nynějším kabinetu od začátku týdne, poznamenala televize a připomněla, že v pondělí odstoupil náměstek ministra zdravotnictví Janusz Cieszyński a v úterý ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski a náměstkyně ministra digitalizace Wanda Buková.