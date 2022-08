Jablonec, východ: Bohaté továrníky uhranula německá secese. Květinami se nešetřilo

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka na konci září skončí ve funkci. Uvedl, že své působení na ministerstvu spojil s přípravou materiálu o modernizaci státní správy, který dnes odevzdal.

"Působení v sekci pro státní službu jsem spojil s přípravou koncepčního materiálu Modernizace státní služby. Proto jsem dnes s odevzdáním tohoto materiálu vládě a ministru vnitra oznámil ukončení své služby k 30. září 2022," uvedl Hůrka ve vyjádření, které poskytlo ministerstvo vnitra.

Hůrku do funkce takzvaného superúředníka jmenovala předchozí vláda Andreje Babiše (ANO), funkce se ujal v červenci 2020. Na ministerstvo vnitra přešel z ministerstva práce a sociálních věcí, kde působil jako náměstek pro řízení sekce legislativy. Stal se nástupcem Josefa Postráneckého, který z funkce předčasně odešel poté, co nastoupil na vnitru na pozici státního tajemníka. Hůrku jmenoval kabinet na šest let, a to na základě doporučení výběrové komise.