Halík: Pavel si získá i své kritiky. Babišova výhra by byla skutečná katastrofa

Mezi těmi, kteří oslavovali ve volebním štábu Petra Pavla vítězství, byl také katolický kněz a teolog Tomáš Halík. Aktuálně.cz se přiznal, že před volbami několikrát s Pavlem důvěrně mluvil, protože chtěl poznat, jaký je. Nyní je přesvědčený, že Česko bude mít výborného prezidenta. "Já su tak šťastné!" parafrázoval slova legendárního plavce Františka Venclovského.

Jak moc jste prožíval tyto prezidentské volby?

Prožíval jsem je opravdu hodně. Mám obrovskou radost. Cítím se stejně jako pan Venclovský, když přeplaval kanál La Manche. On tehdy zvolal: "Já su tak šťastné!" A to je pocit, který mám teď i já.

Volil jste ho i v prvním kole?

Ano, volil, byla to tehdy spíše volba rozumem. Ale když jsem viděl, s jakou noblesou čelil té stoce lží v druhé části kampaně, tak už jsem v druhém kole volil také srdcem.

Myslíte, že toto vítězství přinese do české společnosti nějakou výraznou změnu?

Myslím, že je to velké vítězství pro celou naši společnost, protože tyto volby byly velkou zkouškou kulturnosti naší společnosti. A já myslím, že většinově společnost obstála.

Mnozí jeho příznivci říkají, že do politiky se dostane jeho zvolením více slušnosti. Souhlasíte s tím?

Je to velký impuls. Jak říkával Václav Havel, pravda a láska může zvítězit nad lží a nenávistí. A já beru vítězství Petra Pavla jako strašně důležitý bod možného obratu, protože zejména v mladých lidech je potenciál, který Petr Pavel může svou noblesou a klidem probudit. Kdyby vyhrál Andrej Babiš, byla by to skutečná katastrofa.

Jak se podle vás podaří novému prezidentovi oslovit ty, kteří jej nevolili, nebo proti němu dokonce velmi ostře vystupovali? Nebude se část společnosti dál radikalizovat?

Jsem přesvědčený, že on si získá i své nynější kritiky. Opravdu jsem o tom přesvědčený.

Co říkáte jako hluboce věřící člověk kampani, ve které Andrej ukazoval, jak věří na Pražské Jezulátko, a patrně se snažil oslovit věřící voliče?

Skutečně jsem se styděl za způsob, jakým Andrej Babiš užíval náboženské motivy. Bylo to směšné a trapné. On si představuje, že my chápeme Boha a Jezulátko jako jakýsi automat na plnění přání. Opak je pravdou. My jsme tu od toho, abychom se snažili poznat a plnit vůli Boží. Ne on naši. Pokud jde o Petra Pavla, tak věřím, že má s tím, co tvoří základ křesťanství, mnoho společného.

Znáte ho více osobně?

Neznám ho tak, jak jsem znal Václava Havla, ale pan Pavel se například účastnil debat na naší České křesťanské akademii. Několikrát jsem se s ním setkal. Také jsem s ním několikrát mluvil, protože jsem ho chtěl poznat opravdu kvalifikovaně, abych věděl, komu dám případně hlas. Přesvědčil jsem se, že to je člověk, za kterým můžu stát.