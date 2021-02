Inspekce zadržela dva členy Zemanovy ochranky, jsou podezřelí z krádeže nábojů

Manžel britské královny Alžběty II. princ Philip, kterému je 99 let, byl v úterý "z preventivních důvodů" přijat do nemocnice. Oznámil to ve středu Buckinghamský palác, podle kterého zůstane v péči lékařů v Londýně několik dní.

Vévoda z Edinburghu nastoupil do londýnské Nemocnice krále Edwarda VII. v úterý večer. Podle Buckinghamského paláce byl hospitalizován kvůli tomu, že "se necítil dobře". "Vévoda zůstane v nemocnici několik dní kvůli pozorování a odpočinku," uvedl palác.

Zdroj z okolí královské rodiny agentuře Reuters řekl, že princ nebyl hospitalizován kvůli onemocnění covidem-19. Královna Alžběta II. i její manžel se už na počátku roku nechali proti této nemoci očkovat.