Bodyguardi politiků dostanou speciální kufřík. V jídle rozezná jed i salmonelu

Zajistit bezpečí prezidenta nebo premiéra pro ochranku neznamená jen bránit je před možnými fyzickými útoky. Povinností bodyguardů je také zjistit, zda jídlo, které chráněná osoba konzumuje, není zkažené či otrávené. Tuto práci by jim měl už koncem roku usnadnit nový přístroj, který vyvinul tým Akademie věd ČR. Přístroj se vejde do kufříku a výsledek rozezná během několika minut.

Pracovníky Ochranné služby Policie ČR lze vídat na veřejnosti poblíž významných politiků. Mají je chránit před útočníky a případně za ně položit život. Mezi činnost této policejní složky patří ale také takzvaná hygienicko-toxikologická ochrana. Její specialisté tedy musí zajistit, aby například oběd prezidenta či jiné chráněné osoby byl zdravotně nezávadný.

A to je často složitý proces. "Vytipovaný vzorek po smyslovém posouzení je obvykle co nejrychleji dopraven na analýzu do laboratoře a případně je podroben dalšímu vyšetření na specifické bakteriální patogeny. Některé z analýz prozatím ale nelze provést v reálném čase," říká vědkyně Hana Lísalová z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Hledá se proto efektivnější a mnohem rychlejší řešení. Vědecký tým Lísalové, který oslovila ochranná služba, zkoumal možnosti, jak zdravotní nezávadnost jídla či pití rozeznat přímo v terénu. A zdá se, že ji nalezl. Kufřík, který vědci vedení Lísalovou vyvinuli, umí bakterii, virus či jiný vytipovaný patogen v potravině rozeznat do několika minut. První takový kufřík měla tato speciální jednotka policie obdržet již koncem letošního roku.

Jako typický příklad - kdy se vynález může uplatnit - uvádí Lísalová podávání pokrmů při příležitosti návštěvy významného zahraničního politika. Ještě než budou ústavní činitelé pozváni na raut či slavnostní večeři, prověří kvalifikovaní pracovníci s kufříkem možnost kontaminace jednotlivých pokrmů a nápojů vytipovanými patogeny.

Hana Lísalová upozorňuje, že test nebude schopný nalézt v jídle cokoli - může pouze potvrdit přítomnost látky, na kterou pracovník provede test. Při vývoji ale její tým spolupracoval s ochrannou službou, která ze svých zkušeností ví, jaké závadnosti se na kterých potravinách vyskytují nejčastěji - vaječné pokrmy tak projdou povinnou kontrolou na salmonelu, víno pak na ochratoxiny.

Nápoje umí přístroj rozeznávat bez úprav, jídlo bude potřeba rozmixovat homogenizátory. Vzorky pak pracovník vloží do přístroje a ten mu během pár minut zahlásí, zda konkrétní patogen v potravině je (červené světýlko), nebo není (zelené světýlko). Přístroj přitom zvládne několik měření na různé látky najednou.

Ochranná služba to, kde a jak budou kufříky nasazeny, ještě nechce konkretizovat. "Tyto úvahy mohou nastat po celkovém vyhodnocení projektu a otestování funkčnosti a spolehlivosti čipu," napsal Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia David Schön.

Rozpozná nejen jedy, ale i koronavirus ze slin

Jádrem zmiňovaného přístroje je biočip. "Ten si můžeme představit jako křemennou destičku, jež osciluje na určité frekvenci, která se vloží do mikrofluidní cely. Do ní se napumpuje vzorek a ten přichází do kontaktu s biočipem. Ten je zároveň napojen na detektor, který měří frekvenci. A když dochází ke změnám na povrchu biočipu, tak se mění frekvence," popisuje Lísalová.

Její tým sice není jediný, kdo se problematice rychlého rozpoznávání patogenů v potravinách v současnosti věnuje, ovšem vyvinutý biočip je unikátní. "Nechali jsme si to patentovat, v tom jsme první," říká vědkyně. Uplatnění může kufřík najít i jinde než u policie. Právě díky tomuto projektu dokázali vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR za necelý rok navrhnout stroj na rozpoznávání koronaviru ze slin - užili v něm stejný biočip, jako je ve speciálním kufříku.

Akademie věd rovněž zahájila spolupráci s hygienickými stanicemi, přístroj totiž může fungovat i pro kontrolu vody. "Možnosti jsou široké. Musí se to trochu předělat na míru konkrétního využití. Někdo potřebuje víc kanálů, někdo potřebuje senzor, který bude pracovat delší dobu. Biočip ale zůstává podobný," dodává Hana Lísalová.