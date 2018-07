Inspekce stíhá dva dozorce, kteří měli napadnout vězněného Lotyše. Hrozí jim až pět let

Dvojice dozorců měla letos v únoru napadnout vězněného lotyšského aktivistu Ansise Ataolse Bērzinše.

Litoměřice - Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zahájila trestní stíhání dvou příslušníků vězeňské služby kvůli případu napadeného lotyšského aktivisty. Vyšetřovatel oba viní ze zneužití pravomoci a jednoho z ublížení na zdraví.

Dvojice dozorců měla letos v únoru napadnout vězněného Lotyše Ansise Ataolse Bērzinše, který předtím podle GIBS zaútočil na jiného příslušníka vězeňské služby. Podle mluvčího inspekce Iva Mitáčka vězeň utrpěl zranění, které omezilo jeho obvyklý způsob života na čtyři týdny.

Dozorci jsou vyšetřováni na svobodě. "V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo zákaz činnosti," doplnil Mitáček.

Bērzinš do Česka utekl poté, co byl ve vlasti odsouzen na rok a osm měsíců za to, že při demonstraci v roce 2009 házel na parlament sněhové koule, lahve a kameny. Jeden z nich trefil policistu, proto dostal Lotyš tak vysoký trest. Aktivista se hájil tím, že se justice v jeho zemi dopustila řady chyb a rozsudek je politicky motivovaný. Česko už jej vydalo zpět do Lotyšska.