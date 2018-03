GIBS vyšetřuje násilí v litoměřické věznici. Lotyšský aktivista se zapletl do incidentu s dozorcem

před 1 hodinou

V litoměřické věznici probíhá vyšetřování incidentu mezi dozorcem a lotyšským aktivistou, kterého chce Česko vydat do vlasti. Do případu se vložila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a šetří, zda věznice nepochybila. Ta naopak případ řeší jako útok na úřední osobu.

Praha - Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prošetřuje případ aktivisty Ansise Ataolse Bērzinše, kterého chce Česká republika vydat do rodného Lotyšska. Tam byl odsouzen na rok a osm měsíců za to, že při demonstraci hodil kámen a zasáhl policistu. GIBS se Lotyšovým případem zabývá, protože se 19. února zapletl do potyčky s vězeňským dozorcem v litoměřické věznici.

"Koncem minulého týdne zahájili příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů úkony trestního řízení, a to ve věci zneužití pravomoci úřední osoby a ublížení na zdraví, ke kterým mohlo dojít během incidentu," řekl mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

Inspektoři už sesbírali k incidentu důkazy a nyní je vyhodnocují. "Rovněž byl přizván znalec, který vypracuje svůj posudek k mechanismu vzniku zranění u vězněné osoby," dodal Mitáček.

Matka aktivisty Jelena Staburovová krátce po incidentu pro server Echo 24 tvrdila, že byl její syn napaden. Vězeňská služba to ale vidí opačně a vede vlastní vyšetřování.

"V této věci mohu potvrdit, že k incidentu došlo. Záležitost šetříme jako útok na úřední osobu. Do ukončení šetření nebudeme sdělovat podrobnější informace," uvedla mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Lotyš do Česka utekl poté, co byl odsouzen na rok a osm měsíců za to, že při demonstraci v roce 2009 házel na parlament sněhové koule, lahve a kameny. Jeden z nich ale trefil policistu, proto dostal Lotyš tak vysoký trest. Aktivista se hájí tím, že se justice v jeho zemi dopustila řady chyb a rozsudek je politicky motivovaný.

V tuzemském vězení už navíc strávil pomalu tak dlouhou dobu, jakou by si musel odsedět v Lotyšsku, a to kvůli tomu, že se všemi možnými prostředky brání proti vydání. Žádost o azyl mu ministerstvo vnitra zamítlo a nyní už řadu měsíců probíhá vydávací proces, který může nové šetření GIBS opět zdržet.