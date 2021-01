Inspekce: Policejní zákrok proti demonstrantům na Staroměstském náměstí byl přiměřený

Kritika západních zemí na adresu Moskvy kvůli zatčení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného má za cíl odvést pozornost od jejich vlastních domácích problémů. Podle agentury TASS to v pondělí uvedl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Navalnyj byl zadržen v neděli po návratu do vlasti poté, co se v Německu několik měsíců zotavoval z pokusu o otravu.

"Západní politici si myslí, že tímto způsobem budou schopni odvést pozornost od nejhlubší krize, ve které se nachází sám liberální model rozvoje," řekl Lavrov. Dodal, že elity na Západě jdou cestou vyhledávání nepřátel na mezinárodní scéně včetně Ruska, aby zakryly vnitřní politické problémy.

Zatčení ruského opozičního předáka odsoudila řada politických představitelů a zemí včetně předsedy Evropské rady Charlese Michela, českého ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a předsedy vlády Andreje Babiše, amerického šéfa diplomacie Mikea Pompea, představitelů Německa, Británie, Francie, Itálie, pobaltských zemí nebo Kanady.