Imunitní výbor sněmovny nebude řešit výhrůžku poslance Volného "Pojď ven"

Sněmovní mandátový a imunitní výbor nepovede disciplinární řízení s poslanci Lubomírem Volným (SPD), Janem Birkem (ČSSD) ani Mikulášem Ferjenčíkem (Piráti). Řízení trojici poslanců hrozilo kvůli vyostřené únorové debatě o cizinecké novele na plénu Sněmovny.

Na Volného podala podnět desítka poslanců z KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, Birke a Ferjenčík naopak čelili stížnosti od poslanců SPD. Při debatě o cizinecké novele se při jednom z Volného projevu v jednacím sále tehdy ozývaly smích, výkřiky a následně bušení do lavic. Birke na něho, jak později uvedl, pokřikoval, aby "toho už nechal". Volný Birkemu zase údajně řekl, aby "šel ven". Ferjenčík na Volného podle podnětu také pokřikoval. Pirátský poslanec to ale popírá.

Podle předsedy mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče byl problém s tím, kdo podnět na zahájení disciplinárního řízení podal. "Podle disciplinárního řízení by měl primárně podat stížnost ten, kdo se cítí osobně uražený," uvedl.

Podle místopředsedy mandátového výboru Petra Gazdíka (STAN) se také ukázalo, že "ne všechny informace, které v těch podnětech byly napsány, byly zcela jistě tak, jak byly napsány".

Výbor se podle Grospiče shodl na tom, že by si podobných výroků měl všímat poslanec, který řídí schůzi Sněmovny, a měl by diskusi včas usměrnit. "Grémium by mělo věnovat větší pozornost řízení Poslanecké sněmovny," uvedl Grospič s tím, že výbor předá vedení dolní komory příslušné usnesení. V době incidentu vedl diskusi místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip.

Gazdík uvedl, že rozhodnutí nezahájit disciplinární řízení nebylo jednomyslné. On je přesvědčen, že v případě poslance Volného skutečně šlo o výhrůžku.