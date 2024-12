Vidí všechny radosti a bídy poslanců. Modlím se za ně, popisuje sněmovní kaplan

Nejdřív se českým zákonodárcům otevřela sněmovní kaple podle projektu uznávaného architekta Josefa Pleskota, loni k ní přibyli i dva stálí kaplani. Milan Hanuš z katedrály svatého Víta a farář Církve bratrské Daniel Kvasnička jsou prý v parlamentu proto, aby poslancům a dalším zaměstnancům horní a dolní komory poskytovali duchovní servis v náročných okamžicích.

Daniel Kvasnička má sice své společné zázemí a moderní kapli s Milanem Hanušem v přízemí sněmovní budovy na pražském Malostranském náměstí, ale při plenárním zasedání je dost často k vidění na balkoně nad lavicemi v hlavním sále nad hlavami poslanců.

"Jsou chvíle, kdy mi zespoda esemeskují 'to jsem ráda' nebo 'to jsem rád, že jste s námi na balkoně', protože někdy jsou ta jednání složitá. A obtížná hlavně v tom, že - jak říkají poslanci - při tom bolí mozek, protože jde o procedury a různé záležitosti závislé na jednacím řádu, kdy někdy logika opravdu brzdí o beton a je jim prostě zle," přibližuje sněmovní kaplan Daniel Kvasnička.

A jak říká, právě z balkonu vidí všechny "radosti a bídy" poslanců. Pokaždé, když prý nad zákonodárce vystoupá, odříká dvě modlitby. Ta první je poděkování za to, že parlament existuje a zasedá. "Vždycky mi vytane před očima možnost diktatury anebo nějakého loutkového systému. Takže když se do sebe pouštějí, moc mě to nerozhazuje," popisuje Kvasnička.

Druhá modlitba je pak za samotné zákonodárce a jejich zdraví. "Protože svrchu vidíte daleko víc. Vidíte, kdy jim padá mobil, kdy jim vylezla košile z kalhot, jak je bolí záda, jak si nemůžou sednout, jak těžko se jim vstává. Vidíte, jak je někdo rozcuchaný a třeba ještě i unavený po včerejší divoké noci," vypráví kaplan, co všechno sleduje a za co se na galerii přimlouvá.

Jedním dechem nicméně Kvasnička dodává, že duchovní podporu poskytují všem. Nejen dvou stovkám zákonodárců a armádě jejich asistentů. "My jsme tady pro personál obecně, pro celou sněmovnu - takže kuchaři, kuchařky, uklízeči, uklízeči, údržbáři, knihovníci. Těch lidí je tady násobně víc než poslanců," vypočítává kaplan, kdo všechno si k nim přichází s prosbou o pomoc.

Bohoslužby v kapli nejsou to hlavní

Farář Milan Hanuš přiznává, že jeho kolega Daniel Kvasnička má jako důchodce větší časové možnosti, a tak je v parlamentu častěji. "Kdyby cokoliv kdykoliv, jsem na telefonu a jen seběhnu ze schodů a jsem tady," směje se Hanuš s tím, že z katedrály svatého Víta to má k poslancům kousek.

Jakýmsi symbolickým středobodem duchovního života sněmovny je světlá a strohá kaple vybudovaná podle návrhu architekta Josefa Pleskota v roce 2016. Prostor vznikl v Konírně, hned vedle zasedací místnosti, kde probíhají větší veřejná jednání poslaneckých výborů. Před pár týdny tu třeba představitelé tajných služeb varovali před ruskými kyberútoky.

"Představa, že když máte k dispozici krásnou kapli od pana Pleskota, tak hlavní naší náplní jsou bohoslužby, je mylná," boří Daniel Kvasnička představu o práci parlamentních kaplanů. "To bych opravdu podepsal. Služba v kapli už je takový vrchol. To společné setkávání bývá v určitých intervalech a všechno je tady v ekumenickém duchu, což je jedna z podmínek našeho působení. Čili bohoslužby jsou střídavě jak katolické, tak protestantské," popisuje Milan Hanuš.

Častěji se prý děje to, že si k nim do kanceláře lidé prostě jen přicházejí k čaji popovídat o svých potížích, které právě řeší. "My děláme vždycky jen to, co si poslanci a poslankyně přejí. Nemůžeme sami vyvíjet nějaké divoké aktivity a jsme tu pro ně ve chvíli, kdy potřebují, a pak třeba nejsme, nebo respektive oni nejsou. Já to říkám takto: 'Potřebujete mě, jsem tady. Nepotřebujete mě, neexistuji'," přibližuje Kvasnička.

Práce na základě memoranda

Duchovní služba ve sněmovně probíhá na základě memoranda. To vedení parlamentu, Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR uzavřely loni v květnu. Platnost dohody jsou tři roky. Práce Daniela Kvasničky a Milana Hanuše je financovaná přes transparentní účet.

Jak přiznávají oba kaplani, nerozlišují, kdo z politického spektra jejich služby žádá a jestli třeba veřejně vystupuje proti církvím. "Podívejte se, jsem tu a můj zájem o člověka je prostě zájem o člověka - Okamura jako Okamura. Jsou tady dva," popisuje s úsměvem Kvasnička případ bratrů Tomia (SPD) a Hayata (KDU-ČSL). "Takže když toho člověka dostanete v takové té ryzí podobě, je to jen člověk. Samozřejmě má svoje agendy politické, ale to už jde mimo nás," dodává kaplan.

A jak se sněmovna duchovně připravila na letošní vánoční svátky? Kdo chtěl, s kaplany si přišel zazpívat roráty. Po skončení prosincových jednání se pak všichni vytrácí do svých domovských obvodů. Nyní to však kvůli vyhrocenému programu poslanců a divokým schůzím bylo jinak. "Přes Vánoce sněmovna trochu utichá. Tak to ovšem bylo loni, letos se jednalo do posledního týdne před Vánoci," dodává Daniel Kvasnička

