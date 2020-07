Klíště s encefalitidou hygienici v Praze žádné nenašli. Nakažených lidí ale přibylo

Pražští hygienici letos nezachytili žádná klíšťata pozitivní na klíšťovou encefalitidu. Stejné výsledky ukázaly laboratorní rozbory i loni. Kolik zachycených klíšťat je infikováno lymskou boreliózou, bude známo asi na konci srpna.

Klíšťata bývají obvykle aktivní od dubna do října. | Foto: Thinkstock

"Klíšťata z lokalit, které běžně sbíráme, vyšla na encefalitidu negativní, a to ve všech stádiích od larev po dospělce," řekla za Hygienickou stanici hlavního města Prahy Jaroslava Zelenková z protiepidemického odboru.

Hygienici sledují na jaře v Praze devět lokalit, mnohé z nich se podle Zelenkové sledují více než 20 let. Klíšťata sbírají mimo jiné v Prokopském údolí, v Kunratickém lese, Divoké Šárce, na Točné nebo v Klánovicích.

Letos podle Zelenkové nebyla do analýzy zahrnuta Stromovka, protože v parku v Praze 7 našli hygienici jediné klíště. "Díky klimatickým změnám v uplynulých letech, kdy v létě převažovalo počasí spíše srážkově deficitní s výskytem vysokých denních teplot, tak se v terénu adekvátně vyskytovalo stále méně klíšťat," uvedla Zelenková.

Klíšťata pozitivní na klíšťovou encefalitidu se naposledy ve sledovaných lokalitách objevila v roce 2017, a to v Kunratickém lese. Naopak borelióza se u klíšťat v loňském roce potvrdila hned v několika oblastech.

Kritická Praha 5 a Prokopské údolí

Nejvíc klíšťat infikovaných lymskou boreliózou loni hygienici zachytili v Praze 5 v Prokopském údolí. Z 50 testovaných klíšťat bylo tehdy 24 pozitivních. Podobné byly výsledky klíšťat nasbíraných v Prokopském údolí i v roce 2018. Dalšími oblastmi, kde se loni vyskytovala infikovaná klíšťata, byly Divoká Šárka, Satalice a Klánovice.

Podle údajů na webu pražské hygienické stanice se letos od ledna do poloviny července v Praze nakazilo boreliózou 33 lidí, klíšťovou encefalitidou osm. Hygienici radí, aby si lidé do lesa oblékali dlouhé kalhoty a trika s dlouhým rukávem ideálně světlé barvy a vždy použili repelent. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédli, přisáté klíště co nejrychleji odstranili a postižené místo dezinfikovali.

Nakažených je více než loni

Do konce června se v Česku podle dat Státního zdravotního ústavu nakazilo klíšťovou encefalitidou 158 lidí, víc než loni za stejné období. Méně je případů boreliózy, onemocnělo 1035 osob.

Lymská borelióza je infekční onemocnění postihující klouby, kůži i nervovou soustavu. Nemoci nelze předcházet očkováním. Zatímco borelióza se přenáší po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí dvě hodiny.

Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě očkování existuje. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun. Dávky jsou potřeba pro nastolení ochrany dvě a další za rok, potom se přeočkovává každých pět let. Pacienti po nakažení encefalitidou obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Neléčené onemocnění může přejít v zánětlivé postižení mozkových blan.

Výskyt klíšťové encefalitidy v Praze:

počet případů v daném roce celkem počet případů v daném roce k datu 30.6. 2018 37 7 2019 46 4 2020 8 (od 1.1 do 15.7.2020) 7

Výskyt lymské boreliózy v Praze:

počet případů v daném roce celkem počet případů v daném roce k datu 30.6. 2018 232 53 2019 173 34 2020 33 (od 1.1 do 15.7.2020) 25