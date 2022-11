Přijdu se samopalem, hrozil na internetu. Policisté ho našli doma, vše jim prozradil

Policisté v posledních týdnech dopadli dva Čechy, kteří na internetu schvalovali střelbu před LGBT+ kavárnou v Bratislavě. V obou případech to zvládli do 48 hodin od zveřejnění komentářů. Jak probíhala první ze dvou akcí? Kriminalisté si pro autora příspěvku přišli k němu domů, u výslechu se pak plně doznal. Avšak podobných případů řeší odbor extremismu a terorismu pražské policie desítky měsíčně.

"Aspoň vím, kam mám jít se samopalem, dík." Tato věta se objevila koncem října pod facebookovým příspěvkem iniciativy Společně proti nenávisti. Chystalo se shromáždění na Václavském náměstí, kde chtěli účastníci uctít památku obětí útoku namířeného proti LGBT+ lidem před bratislavským podnikem Tepláreň. Útočník tu zastřelil dva mladé muže a zranil jednu ženu.

Neuplynula ani hodina a nenávistný komentář zachytili policisté z odboru extremismu a terorismu v Praze. Toto oddělení má právě odhalování a dopadání autorů příspěvků na internetu, které schvalují násilí nebo přímo vyhrožují útokem, na starosti.

Na podobné hrozby reagují kriminalisté podle svých slov zpravidla bezprostředně po nahlášení. V tomto případě stačilo několik hodin a znali identitu pachatele. Záhy se i za pomoci správců Facebooku dopátrali jeho adresy.

"Během posledních let došlo právě z důvodu nárůstu nenávistných útoků v prostředí internetu k prohloubení spolupráce s provozovateli sociálních sítí a v odůvodněných případech, jako je právě tento, dochází k výměně informací ve zrychleném režimu, což umožňuje zjistit pisatele v relativně krátkém čase," vysvětluje policejní mluvčí Jan Daněk.

Včera napsal nenávistný komentář na sociální síť. Dneska už seděl u výslechu na Odboru extremismu a terorismu pražské policie. Za násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci mu hrozí až rok vězení. #policiepha pic.twitter.com/35q4jQDs2l — Policie ČR (@PolicieCZ) October 26, 2022

Pro autora příspěvku si policie přišla k němu domů. Následovalo prvotní vysvětlování, dále výslech na služebně a o něco později plné doznání. Za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci hrozí dotyčnému až rok vězení.

Desítky komentářů měsíčně

V souvislosti se schvalováním útoku v Bratislavě pražští policisté řešili ještě jeden případ, kdy se jim také v průběhu dvou dnů podařilo zadržet a obvinit autora komentáře z trestného činu schvalování a podpory a propagace terorismu.

Podle policie podobných záležitostí v posledních letech přibývá. V současnosti jich pražský odbor extremismu a terorismu řeší desítky měsíčně. Autoři komentářů často reagují na násilné události, jako byl právě útok v Bratislavě. "Mohou také útočit například na odlišnou barvu pleti, náboženství nebo příslušnost k sexuální menšině," upozorňuje náměstek pražského policejního ředitelství a bývalý vedoucí onoho speciálního odboru Vojtěch Motyka.

Příslušníci oddělení, které čítá několik desítek policistů, sami projíždějí sociální sítě a vyhledávají podobné nenávistné projevy. Přijímají také podněty od lidí i institucí. Pak zpravidla přichází na řadu rychlá analýza, zda se autor opravdu provinil proti právu.

Pokud se to potvrdí, kriminalisté jednají jako v případě autora komentáře hrozícího samopalem. "Ostatní je procesní taktika a operativní myšlení konkrétního policisty," říká Motyka a doplňuje: "Bohužel ne vždy se daří pachatele vypátrat, proto se i zpětně vracíme k odloženým věcem, které porovnáváme s novými případy."

Za podporu a propagaci terorismu na internetu hrozí trest pět až 15 let vězení. Soudy ale dosud udělovaly spíše podmínky. To se týkalo například několika lidí, kteří na internetu schvalovali útok na mešity v novozélandském Christchurch z března 2019. S tříletým podmíněným trestem s pětiletou zkušební dobou vyvázl sedmapadesátiletý řidič kamionu, který v reakci na vraždu padesáti lidí krajně pravicovým extremistou napsal: "Dobře on, tak na muslimáče".

Podmínku soud určil také muži, který pod fotografii prvňáčků teplické základní školy, kam chodily převážně romské a arabské děti, napsal: "Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí."

V posledních měsících pak policie musí řešit příspěvky a komentáře schvalující ruskou agresi na Ukrajině. V říjnu stíhala policie za schvalování a podporu invaze, a to nejen na internetu, celkem čtyřiačtyřicet lidí, informoval server iRozhlas.