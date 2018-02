Hrad na mě tlačí kvůli hackerovi, řekl Pelikán Babišovi. Za vydání Nikulina Rusům lobboval i Mynář

před 1 hodinou

O prezidentově nátlaku na ministra spravedlnosti už ví i premiér Andrej Babiš, který podle informací Aktuálně.cz a týdeníku Respekt s Pelikánem na toto téma tento týden hovořil. Za svým ministrem stále stojí. "Ministr Babiše opravdu informoval o nepřípustném tlaku ze strany prezidenta kvůli tomu hackerovi," řekl redakci zdroj blízký premiérovi.

Praha - V nemilost upadl ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) u prezidenta Miloše Zemana. Důvodů je hned několik, ten podstatný se týká osudu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, o nějž se přetahují dvě velmoci. Ministr odmítá vyslyšet prezidentovo přání vydat jej do Ruska, o případu ministr dosud nerozhodl.

Podle tří zdrojů on-line deníku Aktuálně.cz a týdeníku Respekt z blízkosti premiéra Zeman tlačí na Pelikána, aby Nikulina vydal do Ruska místo do USA, které o něj také žádají. Dvakrát se za to u Pelikána přimlouval Zeman osobně, a to na začátku ledna a poté po jmenování soudců na Pražském hradě na konci ledna.

"Je pravda, že tento rok proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska," přiznal nyní Aktuálně.cz ministr spravedlnosti v demisi Pelikán, který o tom ještě před dvěma týdny odmítal mluvit.

Tlak Hradu ovšem nepolevil ani poté. Na začátku tohoto týdne přišel za ministrem prezidentův kancléř Vratislav Mynář a podle informací redakce se zajímal o to, zda si své rozhodnutí nevydávat Nikulina do Ruska nerozmyslel. "Hradní kancléř mě navštívil," potvrdil Pelikán bez dalších podrobností.

"Sice vám do toho nic není, ale předal jsem panu ministrovi dopis od matky zadrženého Nikulina," reagoval Mynář.

Babiš o nátlaku ví

Babiš redakci před dvěma týdny sdělil, že je pro Nikulinovo vydání do USA. "Mluvil jsem o tom s Pelikánem a určitě preferuji vydání do USA. Ale nemám na to žádný vliv," uvedl tehdy Babiš.

Pelikánovo místo i přesto může být v ohrožení. Prezident Zeman sice nevybírá nové ministry, může však různě tlačit na premiéra, aby ministerstvo spravedlnosti obsadil někým jiným.

Zeman navíc ve čtvrtek ve svém pravidelném vystoupení na TV Barrandov Pelikána kritizoval za to, že v rozhovoru pro Aktuálně.cz označil hnutí SPD Tomia Okamury za fašistickou stranu.

"Je to historická neznalost, protože fašismus je italská verze totalitního systému. Od nacismu se liší třeba tím, že nebyla vyhraněně antisemitská," prohlásil Zeman. "Pan Pelikán by se měl naučit historii," dodal prezident.

Rozhodnutí ovlivní vztahy s USA i Ruskem

O Nikulinovo vydání se přetahují Spojené státy s Ruskem, oba státy ho chtějí dostat z české vazby co nejrychleji na svoje území. V USA ho obviňují z krádeže dat na různých sociálních sítích a tamní vyšetřovatelé jsou zřejmě přesvědčeni, že zná i pozadí operací ruské kybernetické války proti Západu. Respekt již dříve informoval, že předchozí americký velvyslanec Andrew Schapiro o vydání hackera jednal s některými členy české vlády, a lobbuje i jeho současný nástupce v Praze Stephen King.

Rusové jej zase po zadržení v Praze obvinili z několik let starého prohřešku, kterého se dopustil ve své vlasti. Podle Respektu téma Nikulin otevřel při setkání se Zemanem v Soči koncem loňského roku ruský prezident Vladimir Putin. Rozhodnutí o tom, kam nakonec Nikulin zamíří, tak podle výsledku ovlivní české vztahy s USA i Ruskem.