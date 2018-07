Hození tibetské vlajky do Vltavy musí znovu před soud. Zničí mi to budoucnost, lituje čínský student

Dvojici čínských studentů původně soud osvobodil a řekl, že mohlo jít nejvýše o přestupek. Nejvyšší soud ale verdikt zrušil a přikázal případ projednat znovu.

Praha/Brno - Incident, při kterém dvojice čínských studentů při demonstracích proti návštěvě čínského prezidenta předloni v březnu sebrala protestujícím tibetskou vlajku a hodila ji do Vltavy, bude muset znovu projednat soud a posoudit, zda přece jen nešlo o trestný čin loupeže.

Soudy oba studenty původně osvobodily s tím, že se dopustili nanejvýš přestupku.

Tyto verdikty ale zrušil těsně před prázdninami Nejvyšší soud a přikázal případ znovu projednat. Oběma Číňanům tak hrozí nejen vězení, ale i vyhoštění. Oba také strávili tři dny v cele. Původně měl soud jednat příští týden, ale kvůli prázdninám přeložil projednání na počátek října.

Vytrhnutí není násilí

Při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze koncem března 2016 se Eva K. spolu se svými přáteli rozhodla protestovat proti porušování lidských práv v okupovaném Tibetu. Před průjezdem prezidentské kolony s čínskou hlavou státu na vltavském nábřeží vytáhla tibetskou vlajku. To se ale nelíbilo čínskému studentovi Xunhe W. a jeho přítelkyni Tiantian Z., kteří jí vlajku násilím vzali a hodili do Vltavy. Policie oba čínské studenty krátce po činu zadržela a obvinila z loupeže.

Případ dostala na stůl v listopadu 2016 soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 7 Jitka Poláchová. Ta ale dvojici osvobodila. Podle ní k činu sice skutečně došlo a oba se dopustili loupeže, ale jejich jednání "nedosahovalo požadované společenské škodlivosti". Soudkyně tedy nařídila, aby byl případ předán k vyřízení Městské části Praha 7, která jej měla posoudit jako přestupek.

Proti verdiktu se sice odvolal státní zástupce, ale Městský soud v Praze osvobozující verdikt potvrdil. Podle odvolací soudkyně Hany Hubáčkové neměl být skutek navíc vůbec posuzován jako loupež, protože při něm nedošlo k násilí, které je pro loupež charakteristické.

"Neočekávané vytrhnutí z ruky ještě není násilím," konstatovala Hubáčková, podle níž by mohlo jít maximálně o krádež - ovšem vzhledem k zanedbatelné hodnotě vlajky i tuto možnost vyloučila. Poukázala na paragraf, podle nějž jde trestně postihnout jen společensky škodlivé jednání. A zdůraznila, že vlajka měla hodnotu "pouhých" 350 korun.

Jsem vynikající student

S verdiktem ale nesouhlasil Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj především nešlo o "pouhé" vytržení vlajky. "Podstatné zde je, že obvinění užili proti poškozené násilí, a to v úmyslu zmocnit se vlajky, jež byla ve vztahu k nim zjevně věcí cizí," uvedl v dovolání šéf žalobců.

Podle něj škodlivost činu zvýšila jeho politická motivace. Číňané zasáhli do svobody demonstrantky projevovat své postoje k tibetské otázce. "Zohlednění zásahu do svobody vyjadřování by bylo na místě i za situace zcela opačné," zdůraznil v dovolání Zeman.

Své stanovisko Nejvyššímu soudu poslal i Xunzhe W. Ten sice připustil, že šlo z jeho strany o zkratkovité jednání, ale hájil se tím, že skupina s vlajkou konflikt záměrně vyprovokovala, když věděla, "co pro občany Čínské lidové republiky představuje tibetská vlajka". Cílem údajné provokace podle něj bylo incident vyfotit a snímky poté prodat.

Student poukázal i na to, že je studentem vysoké školy s výjimečným prospěchem a ve svém věku již má dokonce zahraniční publikace v renomovaných sbornících. "Odsouzení za trestný čin by pro mě znamenalo významný negativní dopad do dalšího studia a zejména možnosti výměnných vědeckých pobytů a získání mezinárodních zkušeností," uvedl s tím, že již dostatečným trestem bylo to, že tři dny strávil v cele předběžného zadržení.

Nejvyšší soud dal nakonec zapravdu Zemanovi. Souhlasil s ním v tom, že nešlo o pouhé vytržení vlajky. "Obvinění museli naopak vynaložit větší úsilí o vytržení vlajky z rukou poškozené," uvedl předseda senátu Nejvyššího soudu Vladimír Veselý. Při posouzení, zda šlo o trestný čin, není podle něj důležité to, jestli bylo motivací zabránit v projevu politických názorů, ale pouze úmysl pachatelů zmocnit se cizí věci.

"Jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu loupeže směřuje primárně vůči svobodě jednotlivce v rozhodování ohledně toho, jak naloží s věcí, jíž se chce pachatel násilím zmocnit," konstatoval Veselý, který Obvodnímu soudu přikázal případ znovu projednat.

To, že při incidentu nebyl nikdo nakonec zraněn či celková výše škody, pak podle něj nemá mít vliv na konstatování, že šlo o trestný čin, ale pouze na výši uloženého trestu.

Ostřelovač za žaluzií nevadí

Není to jediný incident, související s předloňskou návštěvou čínského prezidenta, který řešil soud. Obrátili se na něj také dva muži, kteří si stěžovali tentokrát na chování policie. Ta jim přikázala z oken kanceláře sundat tibetskou vlajku o formátu A3 s odůvodněním, že by se za ní mohl skrýt ostřelovač. Naopak stažené žaluzie ve vedlejší místnosti policii nevadily.

Případ řešil Městský soud v Praze a dokonce si zadal posudek, jestli policejní termovize skutečně přes vlajku na kancelářském papíře nevidí a přes žaluzii ano, jak tvrdila policie. Nakonec rozhodl, že zákrok policie byl nepřiměřený a přikázal, aby se oběma mladíkům za to omluvila.