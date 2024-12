Hotovo. Z Česka musí zmizet ruský byznysmen, jeho tchán posílá rakety Putinově armádě

Nejpozději v lednu musí z Česka odejít ruský podnikatel, kterého vláda Petra Fialy (ODS) zařadila na sankční seznam. Muž těžil z byznysu svého někdejšího tchána, který dodává zbraně ruské armádě. Podnikatel žijící v Česku chtěl zařazení na sankční seznam zvrátit žalobou, s níž však neuspěl. Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí Městského soudu v Praze.

Fialova vláda uvalila sankce na osmatřicetiletého Rostislava Zorikova loni v říjnu. Pro Rusa žijícího v pražských Hlubočepích to znamenalo, že nemůže nakládat se svým majetkem v Česku. Zmražené má i finance. Je to trest za to, že měl podíl ze zisku zbrojovky KRTV, kterou vlastní jeho bývalý tchán a jež dodává rakety ruské armádě.

"Jako blízký rodinný příslušník Borise Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch, mimo jiné tím, že získal a užíval řadu nemovitostí a luxusních vozů," stojí ve zdůvodnění o uvalení sankcí na Zorikova.

Ruský podnikatel přenesl spor s Fialovou vládu o platnost sankcí k soudu. Podal na kabinet žalobu, kterou žádal zrušení trestu. Hrál tím také o možnost setrvat v Česku. Městský soud v Praze Zorikovo podání vyřídil bez pozornosti veřejnosti a médií uplynulé pondělí. Jak Aktuálně.cz potvrdil mluvčí instance Adam Wenig, soud jeho žalobu zamítl.

Soud souhlasil s vládou

"Soud souhlasil s argumenty vlády uvedenými v napadeném rozhodnutí. Seznal, že pro zařazení žalobce na sankční seznam byly splněny podmínky ve smyslu zákona o omezujících opatřeních proti závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích," uvedl mluvčí.

Klíčové pro verdikt bylo Zorikovovo napojení na Obnosova. Toho vláda zařadila na sankční seznam ještě dřív. "Žalobce měl na hlavní sankcionovanou osobu vazbu a soud s ohledem na zjištěné okolnosti dospěl k názoru, že z této vazby získal značný finanční prospěch, ze něhož těží a požívá jej i nadále," dodal mluvčí.

Důsledky pravomocného rozsudku jsou pro Zorikova nemilosrdné. Na svůj majetek a peníze v Česku už si nikdy nesáhne. Především však musí ze země odejít. Redakci tento postup už dříve podrobně popsal mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel.

"Povinnost vycestovat je odložena do doby, než soud rozhodne o oprávněnosti zařazení na sankční seznam," uvedl. Soud tak nyní rozhodl. Zorikovi teď podle mluvčího nezbývá, než se dostavit na policii či ministerstvo vnitra, kde mu "bude vystaven výjezdní příkaz s dobou pro vycestování na 30 dní". Během ledna tak musí odjet.

Zorikov je podezřelý z několik trestných činů

Zorikov vlastní ve zmíněných Hlubočepích byt v nové zástavbě. V majetku má také dům na pražském Žižkově, kde sídlí jeho firma Riomax. O nich platí výše zmíněné, nesmí s nimi nakládat. Na základě sankcí mu je zablokoval Finanční analytický úřad, což je svého druhu zpravodajská jednotka spadající pod resort financí.

Ještě loni v červnu mu patřila třetina společnosti Alterra, svůj podíl však tehdy nechal převést na svého otce Andreje. Ten v tu chvíli ovládal dvě třetiny firmy. Zbytek měl v držení Andrej Semichev z ruské Gazprombank. Letos v květnu došlo k dalšímu majetkovému přeskupení, jediným majitelem společnosti je Kamil Bagomedov.

Aktuálně.cz letos v září upozornilo, že Zorikova prověřuje také česká policie. Je podezřelý z vydírání, loupeže či vloupání. Policie mu kvůli tomu odebrala otisky prstů, současně se dopustil přestupku v dopravě. Úřady se jím také zabývají kvůli porušení zákona o pobytu cizinců na území Česka v souvislosti s ubytováním lidí ze zahraničí.

Zbrojař je na sankčním seznamu EU

Na pobyt Zorikova upozornili loni v červenci spolupracovníci Putinovým režimem zabitého ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Na sociální síti X tehdy sdíleli video, na kterém je Zorikov ve fyzickém konfliktu s ruským protiválečným aktivistou.

"Česko nemá sloužit jako zázemí pro lidi, kteří mají prospěch z Putinovy války proti Ukrajině," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) poté, co Aktuálně.cz o nahrávce informovalo. Vláda hned v srpnu rozhodla o sankcích, které po námitce Zorikova v říjnu potvrdila.

Česká diplomacie v případě zbrojaře Obnosova už loni prosadila uvalení sankcí ve všech státech Evropské unie. Na jejím území nesmí žít ani podnikat. "Má dlouhodobě úzké vztahy s vysokými ruskými představiteli a získává tím řadu výhod. Potvrzuje to jeho schůzka s Vladimírem Putinem v lednu 2022 a státní vyznamenání z oblasti vojenství," uvedla k němu česká vláda.