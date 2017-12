Soud: Holovská, která chtěla kandidovat na prezidentku, se může účastnit voleb do Senátu

AKTUALIZOVÁNO 21. 12. 2017

Do senátních voleb na Trutnovsku se přihlásilo celkem devět kandidátů a pouze Holovské úřad kandidátku odmítl zaregistrovat.

Hradec Králové - Terezie Holovská se v lednu může zúčastnit doplňovacích senátních voleb na Trutnovsku, bude dodatečně zaregistrována, vyplývá z soudního rozhodnutí. Krajský soud v Hradci Králové vyhověl nezávislé kandidátce Holovské, která se domáhala toho, aby městský úřad v Trutnově její přihlášku zaregistroval. Do senátních voleb se přihlásilo devět kandidátů, jen Holovské kandidátku úřad odmítl zaregistrovat.

"Senát Krajského soudu v Hradci Králové dnes rozhodl o volební stížnosti v řízení o návrhu na ochranu proti odmítnutí přihlášky k registraci týkající se doplňovacích voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 39. Soud uložil městskému úřadu Trutnov povinnost registrovat přihlášku navrhovatelky k registraci pro doplňovací volby do Senátu," uvedl v tiskové zprávě mluvčí soudu Jan Kulhánek. Rozhodnutí je pravomocné, kasační stížnost ve věcech volebních není přípustná.

Přihláška Holovské nesplnila náležitosti nutné k registraci, tvrdil městský úřad. Problém byl podle úřadu v petici, v níž většina z 1133 podpisů nesplňovala zákonné náležitosti, například u podpisů chyběla úplná adresa trvalého pobytu petenta. Holovské bylo započítáno jen 622 podpisů, nutných je přitom nejméně 1000. Holovská v podání k soudu tvrdila, že její petice je v pořádku. Také soud nyní dospěl k závěru, že podmínku nejméně 1000 podpisů splnila. Uložil proto trutnovskému městskému úřadu, aby Holovskou pro volby zaregistroval.

Podle soudu údaje u většiny podpisů v petici stačily k identifikaci petentů a k ověření toho, že jsou oprávněnými voliči v daném volebním obvodu. Někteří uvedli jen místo trvalého pobytu, jiní datum narození či obec. "Soud dospěl k závěru, že údaje nemusí být všechny, stačí takový, podle kterého bude možné ověřit, že ta konkrétní osoba v obvodu žije.

Některé podpisy bylo skutečně potřeba vyřadit, ale i po jejich odečtení zůstal potřebný počet, myslím, že to bylo 1001," řekl Kulhánek. Na dotaz, zda by tak těsný výsledek mohl vést až k pochybnostem o regulérnosti přezkumu, řekl, že soud znovu podpisy prověřil. "Je to skutečně náhoda," dodal.

O tom, že Holovskou nezaregistruje, městský úřad rozhodl 8. prosince. Soud měl na rozhodnutí lhůtu do 28. prosince. Do senátních voleb na Trutnovsku, které by se měly uskutečnit 5. a 6. ledna a případné druhé kolo voleb 12. a 13. ledna, se přihlásilo devět kandidátů.

Doplňovací volby se v tomto obvodu konají proto, že senátor a majitel textilky Juta Jiří Hlavatý (za ANO) byl v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu automaticky zanikl. Následně ale Hlavatý oznámil, že o mandát senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se 24. listopadu vzdal.

O místo senátora se dále ucházejí starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který kandiduje za STAN a má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS. ČSSD nominovala místostarostu Úpice Karla Šklíbu. Za Okamurovu SPD bude o zvolení usilovat majitelka tiskárny Luďka Tomešová z Trutnova. Za KSČM s podporou Strany přátel občanů (SPO) kandiduje předsedkyně odborů v trutnovské nemocnici a zastupitelka Trutnova Iva Řezníčková. Za Nezávislou iniciativu (NEI) kandiduje majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová. Kandidátem Pirátské strany bude pedagog a nestraník Jaroslav Dvorský z Trutnova. Občanská demokratická aliance do voleb vysílá galeristku Blanku Horákovou.

Holovská je bývalou místostarostkou Prahy 8. Podala také přihlášku do lednové volby prezidenta, ministerstvo vnitra ji ale nezaregistrovalo kvůli nesplnění podmínek. Na konci listopadu se Holovská obrátila na Nejvyšší správní soud (NSS), kde se domáhala zrušení registrace prezidentských kandidátů Petra Hanniga, Marka Hilšera, Jiřího Hynka, Vratislava Kulhánka a Mirka Topolánka, a to kvůli tomu, že někteří poslanci a senátoři podpisem podpořili více kandidátů. Nejvyšší správní soud její podnět 13. prosince z formálních důvodů odmítl. Přesto soud kritizoval ministerstvo vnitra za nesprávný právní názor a konstatoval, že každý poslanec či senátor může napříště podpořit jen jednoho kandidáta, který se bude ucházet o politickou podporu.