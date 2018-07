Hledáme ministra, vysoká škola nevýhodou. Opozice ironicky komentuje Metnarovu diplomovou práci

Kvůli podezření z plagiátorství rezignovala ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) i ministr práce Petr Krčál (ČSSD).

Praha - Opoziční politici komentují podezření z plagiátorství v případě diplomové práce ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) převážně ironicky.

Připomínají, že v minulých dvou týdnech kvůli podezření z opisování v diplomových pracích rezignovali dva další ministři koaliční vlády ANO a ČSSD. Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) ale označil kritiku Metnara za přehnanou.

Česká televize (ČT) v úterý uvedla, že Metnar ve své diplomové práci z roku 2004 řádně neuváděl citované zdroje. Podle ČT sice práce obsahuje seznam použitých zdrojů, v samotném textu je ale jen velmi málo průběžných odkazů. Nejméně osm stran je úplně převzatých z knihy, nebo je text jen mírně upraven, aniž by bylo jasně vyznačeno, že jde o převzatý text. Metnar si chce svoji práci znovu prostudovat a v případě, že se podezření z plagiátorství potvrdí, nevylučuje rezignaci, řekl ČT.

"Když teď čtu, že i ministr Metnar zváží rezignaci kvůli své diplomce, napadá mě parafráze slavné písně: 'řekni, kde ti ministři jsou'," napsal na Twitteru místopředseda ODS Martin Baxa. Poukázal tak na to, že kvůli podezření z plagiátorství rezignovali během prvního měsíce od jmenování vlády ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce Petr Krčál (ČSSD).

"Začínáme se blížit situaci, kdy bude základní požadavek na ministra, aby neměl vysokoškolský titul," uvedl na Twitteru poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Podobně se vyjádřila i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Situace už pomalu začíná být vhodná na inzerát: Hledáme ministra. Vysoká škola nevýhodou," uvedla na Twitteru.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek srovnal Metnarovu diplomovou práci s tím, že je premiér Andrej Babiš (ANO) trestně stíhán. "Kdyby byl ministr Metnar podezřelý z dotačního podvodu a byl proto stíhán, mohl by být v klidu. To je v souladu s etickým kodexem vlády dle jejího předsedy. Protože ale špatně citoval v diplomce, může ho to stát křeslo. Hlavně, že máme jasno v prioritách," uvedl.

Metnara se zastal bývalý ministr Němeček. "Myslím, že už to začínáme přehánět. Nahánět pana Metnara za to, že špatně ocitoval zdroje, je už kapku moc. Za chvilku budou odstupovat ministři kvůli špatným odstavcům. Jenom mě napadá, jestli to není zástupné téma," uvedl.

Diplomovou práci Metnar obhájil na Ostravské univerzitě a škola ji bude znovu kontrolovat. "Celá ta práce se bude zpátky elektronizovat," řekl mluvčí univerzity Adam Soustružník. Poté ji prověří přes systém na odhalování plagiátů.

