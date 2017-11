Hlavatý se stal poslancem a přišel o místo senátora. Tak bude v lednu zase kandidovat do Senátu

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Pro Jiřího Hlavatého je prioritní post senátora. Senátorské křeslo, o které se bude bojovat, přitom uvolnil sám, když za ANO kandidoval do sněmovny a lidé jej do dolní komory takzvaně vykroužkovali. Mandát v Senátu tak Hlavatému automaticky zanikl. Pokud by znovu ve volbách vyhrál, zanikl by mu mandát poslance. Doplňovací volby do Senátu na Trutnovsku budou stát několik milionů korun. Největší část půjde na zaplacení volebních komisařů.

Dvůr Králové nad Labem - Majitel největší české textilky Juta Dvůr Králové nad Labem Jiří Hlavatý se definitivně rozhodl, že bude kandidovat za hnutí ANO v doplňujících senátních volbách na Trutnovsku. Senátorské křeslo, o které se bude bojovat, přitom uvolnil sám, když za ANO kandidoval do sněmovny a lidé jej do dolní komory takzvaně vykroužkovali. Mandát v Senátu tak Hlavatému automaticky zanikl, což podnikatel kritizoval. Na to, že se Hlavatý rozhodl kandidovat, upozornila Česká televize. Poslancem proti své vůli. Už ne podvod na voličích, nýbrž na kandidátovi ANO číst článek "Potvrzuji, že budu obhajovat senátorský mandát v doplňovacích volbách na Trutnovsku, které se uskuteční začátkem příštího roku. Jdu do toho s tím, že prioritou je pro mě senátorský mandát. V případě, že neuspěju, budu pokračovat v Poslanecké sněmovně," řekl Hlavatý, který není členem ANO. Hlavatý kandidoval do sněmovny jako nestraník za ANO z 18. místa kandidátky. Od voličů dostal 4859 preferenčních hlasů. V povolebních rozhovorech připustil, že nevěděl, že mu při zvolení poslancem automaticky zaniká mandát senátora. Říkal, že chtěl kandidaturou ANO podpořit a se zvolením nepočítal hlavně kvůli pracovnímu vytížení v Jutě. Stěžoval si, že mu mandát senátora zanikl automaticky a nemohl si vybrat, ve které komoře chce působit. Doplňovací volby do Senátu na Trutnovsku budou stát několik milionů korun. Největší část půjde na zaplacení volebních komisařů. Krajský předseda hnutí ANO Pavel Plzák řekl, že v případě úspěchu v senátních volbách by Hlavatého v poslanecké lavici vystřídala lékařka Eva Matyášová. "Umístila se ve sněmovních volbách na druhém místě, takže by ho automaticky nahradila," uvedl Plzák. Hybridní poslanci nechtějí do sněmovny. Ale volič reklamuje: Tyhle jsem si zakroužkoval číst článek V senátních volbách na Trutnovsku 5. a 6. ledna se Hlavatý utká s nominantem ČSSD, místostarostou Úpice Karlem Šklíbou a kandidátem Starostů a nezávislých (STAN) vrchlabským starostou Janem Sobotkou. S největší pravděpodobností Sobotku podpoří i TOP 09. "Krajské vedení TOP 09 je připravené podpořit pana Sobotku. Nechceme tříštit síly. Schvalovací proces, ale ještě neskončil," uvedl krajský předseda TOP 09 Aleš Cabicar. KSČM a ODS zatím o kandidátech či strategii pro nadcházející doplňující senátní nechtějí blíže mluvit.

