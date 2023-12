Počasí v Česku dál působí problémy, k větru a sněžení se přidal vzestup hladin

Déšť v noci na neděli na zvedl hladiny mnoha toků v Česku. Dosažení některého ze tří povodňových stupňů hlásilo kolem 09:00 na více než 60 měřicích míst, zejména na jihu a západě země. Problémy jsou i v dodávkách elektřiny, společnost ČEZ eviduje 60 tisíc odběratelů bez proudu.

Třetí stupeň povodňové aktivity, takzvaný stav ohrožení, bývá vyhlašovaný v případě ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Kolem 09:00 platil na Ohři v Karlových Varech, na Černovickém potoce v Tučapech na Táborsku a na Moravské Dyji v Janově na Jindřichohradecku. Vyplývá to z údajů na povodňovém webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

Druhý stupeň povodňové aktivity platil ráno na 12 místech. Patřila k nim řeka Teplá v Tepličce na Karlovarsku, Otava v Sušici na Klatovsku, Radbuza ve Staňkově na Domažlicku či Bílina v Trmicích na Ústecku. Druhý stupeň hlásila také měřicí stanice na Botiči v pražských Petrovicích.

Varování meteorologů před vzestupem hladin sněhu platí pro celé Česko, a to až do odvolání. Kromě deště k němu přispívá i tání sněhu. Vlivem toho by i nadále měly nejvýrazněji stoupat toky v povodí horní Berounky, horní Vltavy, Ohře a nově i Labe, Sázavy a toky odvodňující Českomoravskou vrchovinu, upozornil ráno ČHMÚ.

Navzdory očekávanému oteplení byly i ráno na některých místech v Česku problémy se sněhem. Na několikacentimetrovou vrstvu rozbředlého či ujetého sněhu si v neděli ráno museli dát pozor řidiči na silnicích v Olomouckém a Zlínském kraji, kde od sobotního odpoledne hustě sněžilo a napadlo i více než 20 centimetrů sněhu. Všechny silnice v obou krajích jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých místech hasiči likvidují stromy, které spadly pod tíhou mokrého sněhu.

Na zbytky rozbředlého sněhu si musí dát řidiči pozor na některých středočeských silnicích, například na Nymbursku, Mělnicku a Mladoboleslavsku. Několik silnic nižší třídy je dočasně uzavřeno, například kvůli popadaným stromům nebo zaplavení vodou, informovala ráno mluvčí středočeských krajských silničářů Petra Kučerová.

Počítat se stromy a větvemi na silnicích by měli motoristé i na východě Čech, kde navíc na mnoha silnicích zůstává ležet sníh. Většinou je rozbředlý, v Krkonoších a Orlických horách někde tvoří i uježděnou vrstvu, která je místy zledovatělá. V horských oblastech se také lokálně tvoří sněhové jazyky a závěje. Kvůli popadaným kmenům jsou uzavřené místní silnice Rohozná - Svojanov a Svojanov - Hlásnice. Před větvemi a stromy na vozovce silničáři varují v oblasti Hlinska, Skutče, Žamberka a v Železných horách.

S důsledky počasí se na řadě míst potýkají také železničáři. Provoz na trati mezi Tišnovem na Brněnsku a Bystřicí nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou zastavily v sobotu večer popadané stromy na trati. Náhradní autobusovou dopravu se kvůli nesjízdnosti cest nepodařilo zajistit, vyplývá z webu Českých drah. Omezení očekávají do nedělního poledne.

Sněhová kalamita přerušila také provoz na železnici mezi Hlinskem v Čechách a Havlíčkovým Brodem, kde jezdí náhradní autobusová doprava. Kvůli spadlým stromům nejezdí vlaky také na trati z Pusté Kamenice do Svitav.

Husté sněžení a silný vítr nadále působí potíže i energetikům v celém Česku. Bez elektřiny je na začátku Štědrého dne 60 tisíc domácností, kterým dodává proud ČEZ. Nejvíce postižený je Pardubický kraj a Vysočina, řekla ČTK mluvčí Soňa Holingerová. Distribuční společnost E.GD registruje na 20 tisíc odběratelů bez elektřiny. Největší problémy jsou podle mluvčího firmy ve Zlínském kraji, kde zůstává bez proudu 13 tisíc odběrných míst.