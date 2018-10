Primátor Vokřál nabídl málo, vysvětluje lidovecký náměstek odchod do koalice s ODS

Brno má za sebou velmi rušné dny, během kterých politická jednání rozhodla o tom, že město už nepovede primátor za ANO Petr Vokřál, ale patrně primátorka za ODS Markéta Vaňková. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se k těmto jednáním vrací lidovecký politik Petr Hladík, který hrál a hraje v jednáních zásadní roli. Je prvním náměstkem Vokřála a pravděpodobně bude ve stejné funkci pokračovat i za Vaňkové.

Zdá se být už téměř jisté, že se brněnskou primátorkou stane Markéta Vaňková z ODS. Její vystupování směrem k médiím ale není příliš vstřícné a otevřené. Rozhovorů poskytla minimum, s Aktuálně.cz hovořit odmítla. Existují nejasnosti ohledně její práce advokátky. Znal jste ji už dříve?

Téměř ne. Nikdy jsme se nepotkali, ona byla v zastupitelstvu Brna-střed a kraje, kde já nejsem. Seznámili jsme se až v předvolebních debatách, takže nejvíce jsem ji poznal až nyní při vyjednávání.

A jak byste ji charakterizoval? Bude zvládat post primátorky po odborné stránce a nebude se schovávat před některými novináři a nepříjemnými dotazy?

Při jednáních je vidět, že má právní vzdělání, čímž je ovlivněný i způsob jejího myšlení. Dbá na to, abychom se nezavázali k něčemu, co bychom nedokázali splnit. Když mluvíme o tom, co chceme za čtyři roky vládnutí udělat, vždy k tomu přistupuje velmi pragmaticky, což se mi líbí. Vždycky říká, že chce slíbit jen to, co se podaří splnit, a ona se bude moci podívat obyvatelům města do očí. Takže, když mluvíme o tom, co chceme vybudovat, ona se často zeptá na to, kolik to bude stát a zda na to budeme mít. Pro mě byl toto nejvíce typický rys, kterého jsem si na ní zatím všiml.

A něco dalšího, co u ní stojí za pozornost?

Na členku ODS má velký sociální akcent, velmi jí záleží na seniorech. Chce, aby město výrazněji pomáhalo seniorům, ať jde o zdraví, bydlení, sociální služby, volný čas.

Není možné se nezmínit o její minulosti, kdy jako advokátka vymáhala pohledávky černých pasažérů. Jde o to, že jsou kolem tohoto jejího podnikání nejasnosti, stejně jako by bylo zajímavé vědět, jestli se někdy jako politička snažila změnit princip obchodu s chudobou. Mluvil jste s ní někdy na toto téma? Nám rozhovor odmítla.

Nechci se pouštět do morální úrovně celé této věci. Tam to nechám na vyhodnocení každého člověka.

Ale bavil jste se s ní na toto téma?

Bavili jsme se o tom v koalici. Markéta Vaňková nám ukázala smlouvu, o které řekla, že ji zveřejní. Tvrdila, že měla uzavřený v podstatě dodavatelský kontrakt s danou firmou, a z tohoto úhlu pohledu se nedopustila ničeho špatného. Pokud jsem si dobře vyhledal informace, šlo o to, že to byla velmi netransparentní firma asi s bílým koněm, a jednatele firmy nakonec zavřeli a odsoudili. Když jsem se jí zeptal, odpověděla mi, že ji nikdy nekontaktovala policie, nikdy nebyla vyslýchaná. Tvrdila, že dělala práci pro firmu a neměla ani potuchy, že ten klient jedná protizákonně.

Což jí věříte vy i další členové vedení KDU-ČSL?

Ano, ale znovu říkám, že nebudu komentovat žádnou morální úroveň. Ale v té praktické, právní, je vše naprosto v pořádku.

Má vést město někdo, kdo má tento otazník v životopise a kdo vydělával na systému, u kterého musel přinejmenším cítit, že se do obrovských problémů dostávají i lidé, u kterých nepatrný dluh drasticky narostl? Například kvůli vyhlášce o zvýšených platbách advokátům a exekutorům.

Těžko to můžu komentovat, ODS získala druhé místo, má nárok na vedení města, Markéta Vaňková kandidovala jako lídryně, voliči věděli už před volbami o této její minulosti a zvolili ji.

Mysleli jsme, že vznikne koalice ANO a ODS. Bez nás

Vraťme se ještě na úplný začátek jednání, které primátor Brna Petr Vokřál označil za podraz a předseda ANO Andrej Babiš za megapodraz. Proč a jak došlo k tomu, že ANO střídá ve vedení Brna ODS?

My jsme si nejdříve jako KDU-ČSL mysleli, že vznikne koalice ANO a ODS a my skončíme v opozici. O tom jsme byli přesvědčeni.

Opravdu?

Ano, protože v sobotu večer, ještě před sečtením všech výsledků, se ve štábu ODS objevili před kamerami pan Vokřál s náměstkem za ANO Richardem Mrázkem. Jednali s ODS a výstup byl ten, že spolu vytvoří koalici, protože mají pohodlnou většinu.

Proč tedy následně pozvali k jednání vás?

My sami jsme byli poměrně překvapeni. Když jednání začalo, řekli jsme, že bychom chtěli pokračování současné koalice hnutí ANO, KDU-ČSL a pirátů. Pan Vokřál nám řekl, že chce širokou koalici bez pirátů, ale s ODS, ČSSD a s námi, ve které bychom ale my hráli nedůstojnou pozici. Piráty odmítal zcela jednoznačně. Myslím, že všichni se cítili v takové koalici velmi nekonformně, my, ODS i ČSSD. To byl možná ten hlavní důvod, proč vznikla koalice bez hnutí ANO.

Proč si myslíte, že hnutí ANO vám nabídlo původně tak málo?

Omlouvám se, ale nemůžu komentovat, co měli v hlavě jiní lidé.

Když říkáte, že byste hráli nedůstojnou roli, chápu to tak, že vám primátor Vokřál nenabídl post prvního náměstka a vaší straně nedal do gesce například zdravotnictví, o které jste hodně stáli? Pan Vokřál mi řekl, že v úterý odpoledne, těsně před vašim klíčovým jednáním s ODS, vám chtěl nabídnout pro KDU-ČSL podstatně lepší podmínky, ale nestihl už zavolat.

Nezavolal mi. Nešlo nám o funkce, ale o možnost KDU-ČSL prosazovat svůj program v novém vedení města.

A kdyby zavolal? Změnilo by to svým způsobem osud Brna, pokud jde o jeho vedení?

To nedokáži posoudit, protože to není jen o mně, měli jsme čtyřčlenný vyjednávací tým. Ale pravdou je, že jsme chtěli prosazovat náš program, a podle nabídky primátora Vokřála by to nebylo možné.

V čem konkrétně byl problém?

My jsme voličům slíbili například dotace na dešťové nádrže, dostatečný výběr škol a školek, a snižování počtu dětí na třídu, chtěli jsme pokračovat ve výstavbě bytů, dál rozšiřovat dietní stravování, stavit parkovací domy a další a další věci.

A to byste nemohli s ANO prosazovat?

My jsme se na tom nemohli dohodnout. Hlavně jsme měli doposud na starosti bydlení, školství, sport a zdravotnictví nebo rodinu. A ANO nám na povolebním jednání řeklo, že v ničem z toho nemůžeme v nové koalici pokračovat. Přitom gesce, které v této končící koalici držíme, nebyly nijak kritizované - na rozdíl od některých gescí, které mají naši partneři. Například naše bytová strategie byla vyhodnocena jako nejlepší v České republice, rekonstrukce Riviéry soutěžila o cenu Stavba roku, dietní stravování systematicky zavádíme jako první město v republice. Proto jsme nerozuměli tomu, proč nám primátor Vokřál řekl, že v tomto nebudeme moci pokračovat.

Kdyby vám ale primátor zavolal a řekl, že nabídka je podstatně lepší a vy můžete pokračovat…

Ale on mi nevolal.

Je zvláštní, že primátor neudělal koalici jen s ODS. Čím si to vysvětlujete?

Jak říkám, v sobotu po půlnoci mohla mít koalice ANO a ODS jasnou většinu a nikdo by jí nemohl nic vyčítat. My už vůbec ne, protože respektujeme výsledky voleb.

Kdo po neúspěšném jednání s ANO řekl, pojďme udělat koalici bez ANO?

Zástupci všech stran při jednání s ANO viděli, kdo a jak je nespokojený s tím, co ANO nabídlo. My jsme jasně na jednání říkali, že se nám nabídka nelíbí, protože nemůžeme plnit svůj volební program.

Ale kdo pak první řekl, pojďme bez ANO? Mluví se o tom, že první zavolal někdo z KDU-ČSL pirátům. Je to tak? A nebyl jste to vy?

Nevím o žádném telefonátu. Probíhala spousta různých neformálních jednání mezi jednotlivými stranami. My jsme jednali s každým kromě SPD. Těžko říct, kdo byl ten první.

V souvislosti s Brnem se ještě objevila slova o kmotrech, konkrétně například o poslanci ODS Pavlu Blažkovi. Narazil jste na něho při tvoření koalice v Brně, jednal jste s ním, nebo máte informaci, že by sehrál v domlouvání koalice nějakou roli?

S Pavlem Blažkem jsem se potkal jednou v životě, a to už dříve. Poslední půlrok jsem ho neviděl vůbec, nikdo z KDU-ČSL s ním nekomunikoval, vždy jsem jednal s paní Vaňkovou.

Pokud jde o vás, slyšel jsem námitku, že od vás nebylo fér obejít pana Vokřála, protože i díky němu jste v Brně politicky vyrostl. Jste jeho prvním náměstkem.

Stal jsem se náměstkem před dvěma lety, kdy se rozpadla původní koalice. Byl jsem místostarosta Brna-sever a ve volbách na magistrát jsem byl až čtvrtý. Ale naše lídryně odmítla být nominantem KDU-ČSL do rady, a nakonec to spadlo na mě.

A je pravda, že jste i díky němu politicky vyrostl?

Věděl jsem společně se svým kolegou z KDU-ČSL ve vedení Brna, že máme jen dva roky na to, abychom něco pořádného předvedli. Neuvěřitelně jsme na tom bouchali. A je pravda, že se mi tyto dva roky spolupracovalo s primátorem Vokřálem velmi dobře. A naopak věřím, že on měl ve mně člověka, s kterým se mu pracovalo také velmi dobře. Proto jsem byl nakloněný tomu, abychom pokračovali dál, ale nechápal jsem, že on nechtěl.

Nebylo rozhodující to, že vám paní Vaňková nabídla místo prvního náměstka, zatímco primátor Vokřál ne?

Mně je jedno, jestli budu náměstek, nebo radní. Věřte mi, že kdyby KDU-ČSL schválila původní nabídku pana Vokřála, která byla pro stranu nevýhodná, já bych do vedení Brna vůbec nechtěl. Vůbec bych do ní nešel.

Opravdu?

Opravdu. Podívejte se na můj Facebook. Já jsem lidem před volbami sliboval, co udělám například v prvních 100 dnech ve vedení města. To bych nemohl voličům splnit. Proto jsem se snažil vyjednat pro KDU-ČSL lepší podmínky, což se podařilo.

K tomu, aby nová koalice začala existovat, je potřeba, aby ji schválily všechny strany. Nejvíce se debatuje, zda to udělají piráti. Nemáte obavu, že třeba nakonec koalici neschválí?

Ono se pořád mluví o pirátech a jejich schvalování, ale také my, ODS a ČSSD máme své orgány, které musí koaliční smlouvu schvalovat. Je vždycky důležité vytvořit program, který chtějí všichni a zároveň v něm není nic, co by někomu z partnerů vadilo. Myslím, že to se nám podařilo.

A pokud jde o piráty, nemáte obavu?

Nemám. Jsem přesvědčený, že to schválí.

Proč tomu tak moc věříte?

Třeba proto, že jejich lídr Tomáš Koláčný byl členem rady, a odtud ho znám velmi dobře. Věřím, že piráti, stejně jako my, ODS a ČSSD jsme nejlepší řešení pro budoucnost Brna.

