Heydrichiáda je německý sprint, oslava odvahy, atentát. Polovina deváťáků výraz nezná

V pátek po osmé hodině ráno narazil osobní vlak do stáda ovcí na železničním koridoru z Prahy do Ústí nad Labem. Dráhy odřekly dva vlaky v úseku Roztoky u Prahy - Kralupy nad Vltavou. Od 9:15 jezdí vlaky po jedné ze dvou kolejí, nabírají zpoždění 10 až 15 minut. Omezení se týká i mezinárodních vlaků mezi Berlínem a Prahou nebo rychlíků do Děčína a Chebu.