Hasiči v pražské Troji budují stanové městečko pro uprchlíky, pojme 150 lidí

Pražští hasiči začali v Troji stavět stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky. Pojme na 150 lidí. Hasiči předají hotové stanové městečko ve čtvrtek ráno ministerstvu vnitra a magistrátu. Informoval o tom mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Stanové městečko bude na pozemku mezi Povltavskou ulicí a městským okruhem. Na místě je nyní hasičská technika a okolo 21:00 již stály první dva stany. Jsou na místě, kde v minulosti magistrát vybudoval stanové městečko pro lidi bez domova, kteří byli v karanténě kvůli covidu.

Hlavní město nyní řeší zejména problém s romskými uprchlíky, kteří přebývají na hlavním nádraží. V nedůstojných podmínkách tam podle občanských iniciativ žijí stovky lidí, u kterých není jasné, zda mají nárok nárok na dočasnou ochranu v Česku, tedy jestli nemají vedle ukrajinského i maďarské občanství.

"Použili jsme takzvané vojenské stany. V těch budou provizorní lehátka, lidé tedy nebudou spát na zemi, ale na skládacích postelích. Bude to zhruba deset vojenských stanů. Každý má rozměr asi šest krát devět metrů. Bude tady ještě další zázemí, to znamená sociální zařízení, sprchy, toalety, a to vše dimenzované pro 150 osob. A budou tady ještě stany pro možnost si něco uvařit a pro výdej jídla," řekl Kavka.

S výstavbou na místě pomáhají dobrovolní hasiči, a to jak pražští, tak středočeští. Pracovat začali hasiči dnes okolo 20:00. Na místo přijely hasičské nákladní vozy s materiálem a zhruba po hodině měli hasiči postaveny dva stany a další byly hotovy zčásti.

"Do čtvrtečního rána to postavíme. Pak přijedou energetici a připojí městečko na sítě, tedy odpady, vodu a během ranních či dopoledních hodin předáme prostor magistrátu a ministerstvu vnitra, kteří jej budou provozovat," řekl Kavka.

Stanové městečko budou spravovat ministerstvo či magistrát. Hasiči by podle mluvčího mohli zajišťovat dopravu uprchlíků. "Stejně, jako jsme vozili uprchlíky z hlavního nádraží do asistenčního centra KACPU," řekl Kavka.

Režim fungování městečka nastaví ministerstvo, případně magistrát. Na provozu se bude podle mluvčího podílet také organizace Romodrom, která se specializuje na práci s Romy. "Je předpoklad, že tady bude asi nejvíce romských uprchlíků," řekl Kavka.

Praha už nemá volné kapacity

Praha už nemá volné kapacity pro ubytování běženců. "Z pohledu Prahy to mělo být až nejkrajnější řešení této situace, ale bohužel kapacity Prahy již došly. Na omezené kapacity Prahy upozorňuji vládu několik měsíců a včera jsem se obrátil dopisem přímo na premiéra (Petra) Fialu. Azylová a migrační politika je záležitostí státu, nikoliv krajů," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Hřib již v úterý uvedl, že Praze hrozí kvůli přetíženosti kolaps a uzavření centra pro uprchlíky ve Vysočanech.

V sále Fantovy budovy hlavního nádraží je nyní pro uprchlíky 70 lůžek, které poskytla Správa železnic, dalších až 210 lidí může přespávat v přistaveném sedačkovém vlaku. Všechny kapacity jsou ale často naplněny.