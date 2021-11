Halík se ohradil proti Zemanově výroku. Lživě mě obvinil jako Peroutku, říká kněz

Prezident Miloš Zeman v pátek v rozhovoru pro Frekvenci 1 prohlásil, že o něm katolický kněz Tomáš Halík řekl, že by Zeman „neměl žít a že by bylo lépe, kdyby nežil“. Halík se ohradil a uvedl, že nic takového nikdy neřekl. „Prezident mne zcela lživě obvinil a pokusil se poškodit mou čest,“ řekl kněz. Žalobu na Zemana však kvůli jeho zdravotnímu stavu nepodá.

„Lidská nenávist je téměř nekonečná, alespoň u některých osob. Tak například veřejně prohlásil katolický kněz páter Halík, Tomáš Halík, že bych neměl žít, že by bylo lépe, kdybych nežil. Inu typický katolický kněz,“ řekl v rozhovoru pro Frekvenci 1 prezident Miloš Zeman.

Tomáš Halík na výrok hlavy státu vzápětí reagoval. Uvedl, že nic takového nikdy neřekl. „Slova, která mi Miloš Zeman připsal, jsem nikdy nepoužil. Prezident mne zcela lživě obvinil a pokusil se poškodit mou čest stejně jako v případu útoku na Ferdinanda Peroutku. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nyní nezvažuji podání žaloby,“ sdělil Halík.

Halík se k Zemanově zdraví vyjadřoval například ve vysílání CNN Prima News 7. října. Konstatoval, že je prezident závislý na alkoholu a nikotinu. „Mám pocit, že Zeman už zesnul, ale jeho okolí mu to ještě neřeklo. O jeho zdravotním stavu vypovídá mnoho věcí. Byl jsem řadu let psychoterapeut alkoholiků a narkomanů, znám tento typ lidí a vím, co s nimi dělá závislost. Prezident je závislý na drogách typu alkoholu a nikotinu. Chování a vulgarity ukazují osobnost narušenou vlivy alkoholu a nikotinu,“ prohlásil.

Shodou okolností se v pátek ministerstvo financí jménem České republiky omluvilo vnučce novináře Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové za výroky Miloše Zemana, které prezident pronesl v lednu 2015. Pražský městský soud ministerstvu loni v červenci uložil, aby se Kaslové omluvilo konkrétně za dehonestující a nepravdivé výroky prezidenta o tom, že její dědeček byl autorem článku "Hitler je gentleman". Nejvyšší soud potvrdil rozsudek v polovině října.

Konzilium: Stav mu neumožňuje naplno pracovat

Zeman se v pátečním rozhovoru vyjádřil ke svému zdraví jen okrajově. Důvod téměř měsíční hospitalizace na jednotce intenzivní péče nezmínil a moderátor se jej na to během desetiminutového rozhovoru nezeptal. „Můj skutečný stav je založen na tom, že mně nechutná jíst a že špatně trávím. Kroky, které se tady v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální. A díky bohu za to,“ řekl prezident.

V pátek se zároveň sešlo prezidentovo lékařské konzilium, které konstatovalo, že Miloš Zeman musí zůstat v nemocnici a nemůže se naplno věnovat pracovním povinnostem. „Prezidentům stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem,“ řekl vedoucí konzilia, lékař a končící rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Stanovit prognózu dalšího vývoje zdravotního stavu je i nadále velmi obtížné, charakter i manifestace základního onemocnění jsou jistě velmi závažné. Upřesňování prognózy bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo obtížně léčebně ovlivnitelné. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta,“ dodal.

V rozhovoru pro Deník N poté dodal, že rozhodnutí konzilia bylo jednomyslné a všichni se s ním ztotožnili. Na dotaz, zda může Zeman vykonávat některé ústavou dané pravomoci, řekl, že některé povinnosti vykonávat může, ale že se jako lékař nemůže vyjadřovat k politickým otázkám. Podle Zimy prezident do nemocnice přišel v těžkém stavu, ale zlepšuje se po všech stránkách. Na dotaz, kdy by mohl nemocnici opustit, dodal: „Neumím věštit z koule. Musíme sledovat vývoj. Jsou to týdny nebo měsíce.“